Esto debes hacer si tu vuelo se retrasa

Pasajeros se preparan para registrarse en el mostrador de registro de Southwest en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Harry Reid, el viernes 21 de abril de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La gente espera su equipaje en un carrusel de equipaje en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el viernes 30 de junio de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

FlightAware, una empresa que monitoriza los retrasos de vuelos en todo el mundo, afirma que cada día se retrasan entre siete mil y nueve mil vuelos en Estados Unidos.

Y, con un clima volátil a menudo responsable de esos retrasos, es una buena idea saber qué hacer y dónde ir para obtener compensación si tu vuelo se retrasa o cancela, incluso antes de ir al aeropuerto.

En el caso de los vuelos que entran y salen del Aeropuerto Internacional Harry Reid, es importante saber que el clima puede ser perfectamente bueno en Las Vegas, pero pueden producirse retrasos debido a las condiciones del lugar de procedencia del avión. Más recientemente, los problemas de control del tránsito aéreo y la tecnología han influido en que los vuelos salgan con retraso o no salgan en absoluto.

He aquí algunas recomendaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) si tu vuelo se retrasa o cancela:

En primer lugar, determina si tienes derecho a reacomodo o indemnización.

¿Tengo derecho a indemnización si mi vuelo se retrasa?

En general, no, pero cada compañía aérea tiene políticas diferentes en materia de compensación por retraso.

“No hay leyes federales que obliguen a las aerolíneas a dar dinero u otro tipo de compensación a los pasajeros cuando sus vuelos se retrasan”, dice el sitio web del Departamento de Transporte. “Cada aerolínea tiene sus propias políticas sobre lo que hará por los pasajeros retrasados. Si tu vuelo sufre un gran retraso, pregúntale al personal de la aerolínea si te pagarán las comidas o una habitación de hotel. Mientras que algunas aerolíneas ofrecen estos servicios a los pasajeros, otras no ofrecen ningún servicio a los pasajeros varados”.

¿Cómo enterarse de los retrasos de los vuelos?

Las compañías aéreas están obligadas a facilitar información sobre el cambio de estado de un vuelo siempre que este se retrase 30 minutos o más y en los 30 minutos siguientes a tener conocimiento del problema.

Si mi vuelo se retrasa, ¿puedo cambiar de vuelo?

Posiblemente. “Si tu vuelo se retrasa, puedes intentar organizar otro vuelo en tu aerolínea”, dice el departamento. “A veces es más fácil hacer estos arreglos llamando a la aerolínea, a través del sitio web de la aerolínea, la aplicación para celular o a través de las redes sociales”. Antes de decidirte a cambiar de vuelo, comprueba si la aerolínea te cobrará una tasa o una tarifa más alta por cambiar tu reserva”.

Si encuentras un vuelo con un asiento disponible en otra aerolínea, puedes pedir a la primera que transfieran tu boleto a la aerolínea alternativa, lo que puede significar un ahorro de dinero. Sin embargo, no hay ninguna normativa federal que obligue a las compañías aéreas a ponerte en un vuelo de otra aerolínea o a reembolsarte si compras un boleto en otra compañía.

Resolver el problema también puede ser más complicado si llevas equipaje facturado.

Si mi vuelo sufre un retraso importante, ¿tengo derecho a un reembolso?

El departamento dice que depende. En algunas situaciones, puedes tener derecho a un reembolso, incluido el de todas las tasas opcionales asociadas a la compra de tu boleto (como tasas de equipaje, mejora de asiento, etc.).

El Departamento de Transporte no ha definido específicamente el concepto de “retraso significativo”“, dice el sitio web. “El derecho al reembolso depende de muchos factores, como la duración del retraso, la duración del vuelo y sus circunstancias particulares. El DOT determina si tienes derecho a un reembolso caso por caso”.

¿Qué pasa si cancelan mi vuelo?

La mayoría de las aerolíneas te devolverán reservarán gratis en el siguiente vuelo a tu destino, siempre que el vuelo tenga asientos disponibles. Si tu vuelo se cancela y decides anular tu viaje, tienes derecho al reembolso del transporte no utilizado, incluso en el caso de boletos no reembolsables. También tienes derecho al reembolso de los gastos de equipaje que hayas pagado y de los extras que hayas comprado, como la asignación de asiento.

Si la aerolínea te ofrece un vale para un viaje futuro en lugar de un reembolso, debes preguntarle a la aerolínea sobre las restricciones que puedan aplicarse, como fechas restringidas y de caducidad, requisitos de reserva anticipada y límites en el número de asientos.

Si se cancela mi vuelo, ¿puede la aerolínea ofrecerme un vuelo de otra compañía?

Sí. Aunque las compañías aéreas no están obligadas a ponerte en un vuelo de otra compañía, pueden hacerlo y a veces lo hacen, por lo que no está de más preguntarle amablemente a tu aerolínea si pueden transferir tu boleto a otra aerolínea que tenga un vuelo con asientos disponibles.

Si se cancela mi vuelo, ¿está obligada la aerolínea a proporcionarme una habitación de hotel, transporte terrestre, vales de comida o el reembolso de cualquier otro costo de boleto no aéreo asociado a mi viaje?

No. “Las compañías aéreas no están obligadas a proporcionar a los pasajeros dinero u otro tipo de compensación por los costos que no estén relacionados con el boleto de avión cancelado ni con las tasas vinculadas directamente al boleto de avión (como tarifas de equipaje, mejora de asiento, etc.) cuando se cancelan los vuelos”, dice el departamento.

Cada compañía aérea tiene su propia política sobre lo que hará por los pasajeros cuyos vuelos han sido cancelados. Si tu vuelo se cancela, pregunta al personal de la aerolínea si pagará las comidas o una habitación de hotel. Aunque algunas aerolíneas ofrecen estos servicios a los pasajeros, otras no lo hacen.

¿Está obligada una compañía aérea a reembolsarme los gastos si cancela mi vuelo y me veo obligado a perder mi crucero, luna de miel, boda, concierto u otra actividad?

No. Las compañías aéreas no están obligadas a reembolsarte ningún costo del viaje afectado por el vuelo cancelado, como una habitación de hotel pagada por adelantado, un crucero, unas vacaciones, entradas para conciertos u otras actividades, o salarios perdidos.