Dentro de la nueva piscina, bar y restaurante del casino de Durango – FOTOS

Bel-Aire Backyard, que se inaugurará el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, en el suroeste de Las Vegas, cuenta con una piscina con fuente, dos bares junto a la piscina, el restaurante Backyard Grill, cabañas, terraza y asientos en el agua, un amplio césped y palmeras. (Clint Jenkins)

Un yate de sushi con nigiri y maki rolls de Backyard Grill, el bar y restaurante de Bel-Aire Backyard, el complejo de piscinas que se inaugurará el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, al suroeste de Las Vegas. (Clique Hospitality)

Una ensalada Cobb de Backyard Grill, el bar y restaurante de Bel-Aire Backyard, el resort con piscinas que debutará, el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, en el suroeste de Las Vegas. (Clique Hospitality)

Una hamburguesa Poolhouse con guarniciones clásicas de Backyard Grill, el bar y restaurante de Bel-Aire Backyard, un resort con piscinas que debutará el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, en el suroeste de Las Vegas. (Clique Hospitality)

Una ensalada templada de cangrejo y aguacate de Backyard Grill, el bar y restaurante de Bel-Aire Backyard, un resort con piscinas que debutará el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, en el suroeste de Las Vegas. (Clique Hospitality)

Un coctel Under the Palms de Backyard Grill, el bar y restaurante de Bel-Aire Backyard, el resort con piscinas que debutará el 11 de marzo de 2024 en Durango Resort, en el suroeste de Las Vegas. (Clique Hospitality)

Piensa en las fiestas Backyard.

Bel-Aire Backyard, que se inaugurará el 11 de marzo en el resort Durango, en el suroeste de Las Vegas, se extiende por más de 65 mil pies cuadrados y abarca una piscina de color cerúleo y una terraza con una fuente central, una cornisa Baja para tomar el sol y dos bares junto al agua.

El Backyard, justo al lado del bar de cocteles Bel-Aire Lounge, también cuenta con tres cabañas Grand Cru con capacidad para 12 personas, 10 cabañas estándar con capacidad para seis personas y docenas de sillas con sombrillas, camastros y “nenúfares” circulares acolchados situados sobre el agua en la cornisa.

Las hileras de altas palmeras se combinan con el agua, la madera, el mármol y los tonos tierra de los bares de la piscina y las cabañas para dar al Backyard la sensación de un faraónico decorado de película. Como manda la tradición. Cuando se trata de piscinas, Las Vegas sabe cómo hacerlo a lo grande.

Sabores acuáticos

Bel-Aire Backyard, un proyecto de Clique Hospitality of Vegas, también incluye el Backyard Grill (porque comer junto a la piscina es uno de los grandes placeres de la vida).

El bar y restaurante tiene capacidad para unos 110 comensales y ofrece un menú accesible y apropiado para la piscina, que incluye una colorida ensalada Cobb, una ensalada templada de cangrejo y aguacate, quesadillas y pan plano de pollo a la barbacoa, una hamburguesa Poolhouse con sus complementos clásicos y un yate de sushi de madera con nigiri y rollos maki cortados.

El menú también incluye ensalada de sandía con pepino, queso feta, cebollas rojas encurtidas y brillantes ráfagas de vinagreta de limón y menta, y tazas de lechuga de lubina al miso coronadas con crujientes filamentos de pasta kataifi. Se avecinan platos de brunch y fiestas dominicales de brunch.

¿Liquidez? Pide un coctel Fresh and Easy elaborado con ginebra Botanist, un mojito tropical con ron añejo Havana Club y puré de fruta de la pasión fresca, un coctel Under the Palms elaborado con ron Cruzan y sirope simple de hibisco, y cubos de cerveza nacional y de importación.

“La apertura de Bel-Aire Backyard proporcionará a nuestros huéspedes una escapada relajante que combina a la perfección las experiencias de interior y exterior que nos propusimos crear al diseñar Durango”, dijo David Horn, vicepresidente y director general de la propiedad.

Música y fiestas al atardecer

De jueves a domingo, desde el mediodía hasta la puesta de sol, está prevista la presentación de un DJ en vivo. Los viernes, cuando haga más calor, habrá fiestas al atardecer con música de 4 p.m. a 10 p.m.

Bel-Aire Backyard estará abierto desde las 9 a.m. hasta la puesta de sol todos los días, si el tiempo lo permite. Visita belairebackyardlv.com o sigue a @BelAireBackyardLV en las redes sociales.