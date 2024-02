Cómo disfrutar al máximo la semana del Super Bowl sin tener boleto para el partido

Rob Gronkowski enciende la corona durante la fiesta Gronk Beach en el Encore Beach Club en el Strip de Las Vegas, el viernes 29 de abril de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Un participante lanza un balón de fútbol americano en una exhibición de pases en la Super Bowl Experience, la jornada inaugural para fans, previa al partido del Super Bowl LVII de la NFL en Phoenix, el sábado 4 de febrero de 2023. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Fanáticos del fútbol americano de la NFL participan en la Super Bowl Experience, el sábado 4 de febrero de 2023, en Phoenix. El Super Bowl LVII se jugará en Glendale, Arizona, el 12 de febrero. (AP Photo/Matt York)

La semana del Super Bowl no es solo el partido de los 49ers contra los Chiefs. También se trata de fiestas y experiencias, música y comida, y de beber bourbon y fumar puros con famosos.

No hace falta tener un boleto para el partido –ni siquiera un interés pasajero por el fútbol americano– para aprovechar al máximo el viaje inaugural del Super Bowl a Las Vegas.

Pero para algunos de los eventos sí necesitarás dinero. Una de las fiestas tiene un paquete de entradas de un millón de dólares.

Experiencias

Pon a prueba tus habilidades de pase, carrera y patada y participa en algunas de las mediciones estándares de la NFL Combine durante la Super Bowl Experience. El Trofeo Vince Lombardi estará expuesto, junto con los trofeos de los campeonatos de la AFC y la NFC y una colección de los 57 anillos del Super Bowl. Estará abierta de 3 a 10 p.m. del 7 al 9 de febrero y de 10 a.m. a 10 p.m. el 10 de febrero en el Mandalay Bay South Convention Center. Hay boletos desde 25 dólares para adultos, y los niños menores de 12 años entran gratis; ticketmaster.com.

El Play Football Family Festival de la NFL promete clínicas de fútbol americano, mascotas, porristas, activaciones de los Raiders y autógrafos de jugadores actuales y antiguos. Comienza a las 10 a.m. el 10 de febrero en Desert Oasis High School, 6600 W. Erie Ave. La entrada es gratuita; playfootball.nfl.com/events.

¿No puedes asistir al Allegiant Stadium para ver el Super Bowl? Al menos puedes estar en el estadio con los jugadores y entrenadores de los Chiefs y los 49ers durante la Super Bowl Opening Night. Miembros de ambos equipos serán entrevistados en el escenario. El evento también promete entretenimiento en vivo y apariciones de leyendas de la NFL y las mascotas de los equipos. Está programada de 3 a 8 p.m. el 5 de febrero. Hay boletos desde 30 dólares; ticketmaster.com.

La montaña que se ha apoderado del volcán Mirage es solo un aspecto de Paramount Expedition Vegas: Journey to the Peak. La atracción gratuita ofrece actividades y juegos relacionados con varias propiedades de Paramount, como Star Trek, Yellowstone, CBS Sports, Nickelodeon y South Park. Está abierta de 11 a.m. a 6 p.m. el 8 y 9 de febrero; de 11 a.m. a 3 p.m. el 10 de febrero, y de 11 a.m. a 2 p.m. el 11 de febrero, frente a The Mirage. Consigue los boletos en feverup.com/m/147901.

Las presentaciones en pasarela y la solidaridad entre mujeres se unen en el desfile de moda benéfico Off The Field NFL Wives Association Charity Fashion Show. Está programado para la 1 p.m. del 9 de febrero en el Venetian Theatre. Hay boletos desde 250 dólares; offthefieldnflwa.org.

El Super Bowl no es el único partido en la ciudad. También se celebra la edición anual número 24 del Celebrity Sweat Flag Football Challenge. Robert Griffin III, ganador del Trofeo Heisman y actual analista de ESPN, capitaneará un equipo que se enfrentará al de Tracy McGrady, siete veces All-Star de la NBA. Las puertas se abrirán el jueves a las 5:30 p.m. en The Dollar Loan Center. Hay boletos desde 25 dólares; celebflagfootball.com.

Y puedes pasar un domingo de Super Bowl sin alcohol con SoberBowl Vegas ‘24. La leyenda de la NFL Earl Campbell, el ex quarterback Ryan Leaf, el comediante Craig Gass, el bajista de Five Finger Death Punch Chris Kael y Leigh Steinberg, el agente deportivo en el que se inspiró Jerry Maguire, participarán en esta tarde de música, comedia e historias sobre su camino hacia la sobriedad. Está programado para el mediodía del 11 de febrero, seguido de una fiesta para ver el Super Bowl, en el Anfiteatro del Centro de Gobierno del Condado Clark, en 500 S. Grand Central Parkway. Los boletos para adultos cuestan 20 dólares, y 10 dólares para los menores de 12 años; soberbowl.us.

Música y fiestas

No se puede mantener a Rob Gronkowski alejado de un Super Bowl ni de una fiesta. Tras su debut en Las Vegas durante el draft de la NFL en 2022, Gronk Beach vuelve al Encore Beach Club con música de Afrojack, Flo Rida, DJ Irie y Dante. La fiesta comienza a las 11 a.m. del 10 de febrero. El precio de los boletos es de 60 dólares para las mujeres y 125 dólares para los hombres; gronkbeach.com.

Shaquille O’Neal tomará el control del XS en el Wynn Las Vegas, y traerá un parque de atracciones y artistas de circo para complementar una noche de música encabezada por Lil Wayne y Diplo. Shaq’s Fun House está programado para las 10 a.m. del 9 de febrero. Hay boletos a partir de 149 dólares; shaqsfunhouse.com.

Lil Wayne hará doblete y también será el artista titular del Michelob’s Ultra Country Club en Topgolf Las Vegas, donde se presentarán T-Pain y Alesso. Dan Marino y Alex Morgan serán los anfitriones de la fiesta, que comenzará a las 7 p.m. el 10 de febrero. Hay boletos a partir de 299 dólares; michelobultra.com/ultracountryclub.

La Maxim Casino Royale Experience contará con 21 Savage, 50 Cent, Elderbrook, DJ Shift, Plastik Funk y DJ unKommon. Hay un paquete de un millón de dólares que incluye transporte en jet privado, entradas para el Super Bowl y acceso al campo antes y después del partido para un máximo de 10 personas. Para los demás, los boletos para la fiesta del 10 de febrero a las 10 p.m. en el Resorts World Las Vegas Events Center están disponibles a partir de 298 dólares; vividseats.com.

El h.wood Homecoming está construyendo su propio local en el antiguo sitio de New Frontier, al norte del centro comercial Fashion Show. Este evento de dos noches tendrá como figuras titulares a David Guetta y Future, a partir de las 9 p.m. del 9 de febrero, y a Jack Harlow, Kaytranada y Zack Bia, a partir de las 9 p.m. del 10 de febrero. Hay entradas VIP a partir de 500 dólares para el 9 de febrero y desde 350 dólares para el 10 de febrero; hwoodhomecoming.com.

Sports Illustrated The Party contará con las presentaciones de The Chainsmokers, Kygo y Bebe Rexha. La fiesta empieza a las 10 p.m. el 10 de febrero en el XS Nightclub del Wynn Las Vegas. Hay boletos a partir de 129.99 dólares; sitheparty.com.

Pasa un rato con leyendas de la NFL mientras fumas puros de primera calidad en la fiesta Ditka & Jaws Cigars with the Stars. Presentada por Brian Urlacher y Ron Jaworski, la lista de celebridades confirmadas para la velada parece un quién es quién del salón de la fama. La fiesta tendrá lugar el 8 de febrero a las 8 p.m. en el M Resort. Hay boletos a partir de 500 dólares; ditkajawscigars.com.

¿Has estado últimamente en Fremont Street Experience y te ha parecido demasiado tranquilo? Estás de suerte. Durante la Excessive Celebration Bowl Bash, se entregarán premios al azar a las personas que “celebren en exceso”. Esta fiesta de cuatro días, que se efectuará del 8 al 11 de febrero, contará con 25 presentaciones en vivo y 150 horas de entretenimiento, entre las que destacan los espectáculos de Starship con Mickey Thomas a las 8 p.m. del 8 de febrero; Chris Lane a las 8 p.m. del 9 de febrero y The Offspring a las 8 p.m. del 10 de febrero. La entrada es gratuita; vegasexperience.com/big-game.

No puedes decir Super Bowl sin pensar en soul. El 25 aniversario de The Super Bowl Soulful Celebration contará con las presentaciones de Earth, Wind & Fire, Kirk Franklin, Mary Mary y Robin Thicke. Cedric the Entertainer y Tichina Arnold serán los presentadores del evento, que se grabará para emitirse por CBS a las 8 p.m. del 10 de febrero. El espectáculo en vivo está programado para las 7:30 p.m. del 7 de febrero en The Pearl at the Palms. El precio de los boletos es de 75 dólares; ticketmaster.com.

Luke Combs encabeza el BetMGM Big Game Bash a las 8 p.m. el 10 de febrero en The Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas. Boletos a partir de 400 dólares; ticketmaster.com.

Zach Bryan y Leon Bridges tocan en la gira Bud Light Backyard Tour a las 8 p.m. el 9 de febrero en The Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas. Los boletos están disponibles en sitios de reventa.

Comida y bebida

Las estrellas culinarias Andrew Zimmern, Carla Hall, Tim Love, Lasheeda Perry y Mark Bucher han preparado un menú degustación para los invitados a Taste of the NFL 2024. El evento, que también contará con la presencia de grandes figuras de la NFL, se destinará al compromiso de GENYOUth de acabar con el hambre entre los estudiantes. Está programado para las 3 p.m. del 10 de febrero en el Centro de Eventos Keep Memory Alive, 888 W. Bonneville Ave. Hay boletos desde 1,200 dólares; tasteofthenfl.com.

Guy Fieri, antiguo alumno de la UNLV, organiza el festival de comida y música Guy’s Flavortown Tailgate. La celebración del día del partido contará con más de 25 restaurantes, incluidos Diners, Drive-Ins and Dives pop-ups y conceptos seleccionados por Fieri. En cuanto a la música, se presentarán Diplo y Dustin Lynch. La fiesta comenzará a las 10:30 a.m. del 11 de febrero, detrás del High Roller, en Linq Promenade. Puedes registrarte para conseguir boletos gratuitos, pero la entrada garantizada está disponible a partir de 49.99 dólares; guysflavortowntailgate.com.

Los aficionados al bourbon podrán mezclarse con famosos mientras apoyan a la organización benéfica de veteranos de Las Vegas Forgotten Not Gone durante el Fred Minnick and Friends Big Game Bourbon. La velada incluye barra libre y un coctel ofrecido por Tom Sandoval de Vanderpump Rule. La fiesta empieza a las 5 p.m. del 7 de febrero en el Foundation Room del Mandalay Bay. Los boletos están disponibles a partir de 500 dólares; 88vines.com/big-game-bourbon.