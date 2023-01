Abrirá Rouge Room sus puertas en Red Rock Resort

Representación de la entrada a Rouge Room, un salón de cocteles y entretenimiento en vivo, que se estrenará en la primavera de 2023 en Red Rock Resort, en la zona de Summerlin de Las Vegas. (Station Casinos)

Red Rock Resort está aplicando un poco de Rouge.

El establecimiento tiene previsto abrir Rouge Room, un elegante lounge de cocteles, en primavera. El restaurador Nick Mathers y su Grupo Wish You Were Here, creadores de restaurantes en la Ciudad de Nueva York, en Los Ángeles y Kassi Beach House en Las Vegas, se unen al casino para lanzar Rouge Room.

“Estamos deseando elevar el nivel de la vida nocturna y añadir una experiencia excepcional de cocteles al vecindario”, dijo Scott Nelson, vicepresidente y director general de Red Rock.

Rouge ocupa casi 5,500 pies cuadrados en el espacio para eventos antes conocido como Crimson. Unas cortinas de terciopelo que van del suelo al techo y una puerta dorada de gran tamaño forman la entrada a un gran salón con dos barras, banquetas de felpa y un piano de cola en el centro del escenario.

El menú incluye servicio de caviar y una torre de mariscos. El programa de cocteles incluye martinis personalizados servidos en la mesa. También hay shows en vivo.

Más adelante, en primavera, Rouge Cabanas estrenará una piscina para adultos con ocho cabanas, asientos tipo lounge y un bar completo.

Para los que quieran trabajar en la zona roja, Rouge Room hará un casting de 10 a.m. a 4 p.m. el 1º de febrero en el Charleston Ballroom del casino. Las Cabanas Rouge harán castings de 10 a.m. a 4 p.m. los días 2 y 3 de febrero en el mismo ubicado.