Una ‘inversión de mil mdd’: el básquetbol de la UNR podría tener una nueva sede gracias al plan de un casino

El equipo de básquetbol de la University of Nevada podría tener una nueva sede fuera del campus en 2026, según un plan de expansión de 10 años del mayor hotel-casino de Reno.

septiembre 28, 2023 - 9:20 am

Esta imagen muestra el futuro estadio de la Universidad de Nevada fuera del campus, a la izquierda, que se completará en 2026, y el actual Grand Sierra Resort, en el centro, en Reno. (Grand Sierra Resort vía AP)

El presidente de la Universidad de Nevada, Brian Sandoval, centro izquierda, habla con los fanáticos del Wolf Pack en el Grand Sierra Resort antes de una conferencia de prensa el miércoles 27 de septiembre de 2023, en Reno. (AP Photo/Scott Sonner)

El Grand Sierra Resort, visto el miércoles 27 de septiembre de 2023 en Reno. (AP Photo/Scott Sonner)

RENO – El equipo de básquetbol de University of Nevada podría tener una nueva sede fuera del campus en 2026, según un ambicioso plan de expansión de 10 años que el mayor hotel-casino de Reno anunció el miércoles.

La inversión de capital privado, estimada en mil millones de dólares, será la mayor de la historia de la ciudad, según los responsables del Grand Sierra Resort (GSR) y la alcaldesa de Reno, Hillary Schieve.

Además del nuevo pabellón de deportes, conciertos y eventos especiales, con capacidad para 10 mil espectadores, los planes de expansión del complejo de 140 acres incluyen una nueva torre hotelera de 800 habitaciones, 300 viviendas “asequibles” frente al río para afrontar la escasez de mano de obra, un centro de golf y espectáculos acuáticos similares a los de Las Vegas, además de otras mejoras, según la empresa.

“La idea es transformar GSR en un destino en el que confluyan la comunidad, el deporte y el ocio”, declaró el miércoles en rueda de prensa Alex Mereulo, dueño del complejo y propietario mayoritario de los Arizona Coyotes de la NHL.

Mereulo y el presidente de University of Nevada, Brian Sandoval, confirmaron que llevan tiempo explorando una asociación entre el resort y el equipo de básquetbol, “que podría hacer del estadio su hogar a partir de la temporada de otoño de 2026”.

Dijeron que no habrá dinero público involucrado en la financiación.

“La inversión será de al menos mil millones de dólares”, dijo Mereulo a una multitud de más de 100 personas en el anuncio formal el miércoles en un club nocturno justo al lado del piso del casino mientras una docena de animadoras de Nevada gritaban. “Este será el hogar del Wolf Pack”.

Detalles de la ampliación

El nuevo estadio tendría una superficie aproximada de 300 mil pies cuadrados (27,871 metros cuadrados), incluidas suites y clubes de primera categoría. Un boceto del estadio indicaba que se construiría en el estacionamiento del actual hotel-casino.

Sandoval, un graduado de Nevada de 1986 que sirvió dos términos como gobernador antes de ser nombrado presidente de la universidad en 2020, dijo que la escuela está “emocionada de explorar la oportunidad de asociarse con Alex Mereulo y Grand Sierra Resort a medida que desarrollan una arena de última generación y un distrito de entretenimiento sin precedentes en el norte de Nevada”.

“Se creará lo que creo que es el mayor recinto deportivo del país”, dijo Sandoval.

En una entrevista con AP previa a la rueda de prensa, Sandoval reflexionó sobre cómo han cambiado los deportes universitarios: cuando él era estudiante, la publicidad de casinos estaba prohibida en los recintos deportivos, incluso en Nevada, donde el juego es legal desde hace mucho tiempo.

“Creo que se ha reconocido que las apuestas deportivas han proliferado en todo el país y que están reguladas de forma estricta y adecuada, y se puede tener este equilibrio entre la industria del juego y los deportes universitarios”, dijo.

El entrenador de básquetbol de Nevada, Steve Alford, le dijo a la multitud que el estadio tendría un gran impacto en el reclutamiento.

“Ahora que entramos en una nueva era del básquetbol y en la forma de hacer negocios, con el NIL (Name Image Likeness), con el portal de fichajes, poder vender esto en nuestra comunidad, en nuestra universidad, nos sitúa en un nivel completamente distinto. Es otro estudiante deportista con el que vamos a poder entrar en casa y hablar”, dijo Alford.

Desarrollando la asociación

La directora Atlética de Nevada, Stephanie Rempe, dijo a los reporteros que ya se ha trabajado mucho para examinar la asociación y que uno de los próximos pasos será informar a la Junta de Regentes del estado, que tendría que aprobar cualquier acuerdo final. No obstante, confía en que el acuerdo llegue a buen puerto.

“¿Creo que se hará realidad? Por supuesto”, dijo Rempe. “Pero no podemos adelantarnos al proceso. Tenemos que asegurarnos de que se completan los detalles y de que las personas que toman las decisiones finales sobre la universidad están bien informadas y nos apoyan. Y seguiremos viendo cómo se desarrolla”.

Nevada, de Mountain West Conference, ha jugado sus partidos en el campus, en el Lawlor Events Center, con capacidad para 11,500 espectadores, desde que el centro abrió sus puertas en 1983. Antes de eso, el Wolf Pack jugaba en un centro de convenciones al sur del centro de la ciudad.

El resort de dos mil habitaciones, ubicado a lo largo de la carretera interestatal 80, a un par de millas de la principal arteria de casinos del centro, presumía de tener el piso de casino más grande de Norteamérica cuando se inauguró como MGM en 1978. Más tarde pasó a llamarse Bally’s y Reno Hilton. Desde 2006 es el Grand Sierra Resort, y desde 2011 está bajo el control del actual grupo de propietarios de Mereulo.

Schieve dijo que la inversión histórica sería un “verdadero cambio de juego para nuestra comunidad… una victoria masiva para nuestros ciudadanos, una victoria para la University of Nevada y una victoria para el turismo”.

La inversión sería la mayor en un casino de Reno desde que se inauguró en 1995 el Silver Legacy, con un costo estimado de 230 millones de dólares. El proyecto de un centro comercial que se ha inaugurado parcialmente y sigue en obras tiene un precio estimado de 600 millones de dólares.

El año pasado, Las Vegas acogió los partidos de Sweet 16 del torneo de básquetbol de la NCAA en el T-Mobile Arena del Strip. Pero antes de eso, el torneo de la NCAA había evitado Nevada por completo porque las apuestas deportivas son legales aquí. El organismo rector del atletismo universitario tenía incluso una política que prohibía que sus campeonatos se jugaran en Nevada.

Ahora que las apuestas deportivas legales se extienden por todo el país, la NCAA no tiene reparos en coronar a sus campeones en Las Vegas. Otros eventos incluyen el Frozen Four de hockey en 2026 y la Final Four en 2028.