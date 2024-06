‘¿Qué están ocultando?’: sentimientos encontrados sobre publicación de video del ahogamiento en LVAC

La hermana de la mujer que se ahogó en una piscina de Las Vegas Athletic Club (LVAC) tiene sentimientos encontrados acerca de que un video del incidente se haga público.

“Me pregunto por qué LVAC no quiere que se haga público, quiero decir, ¿qué están ocultando?”, preguntó Margaret Gonzales, de Henderson, que es la hermana de Leticia Triplett, de 58 años, que murió el 4 de febrero en una piscina en el local de LVAC en North Decatur. “Pero sería muy difícil si el video saliera a la luz… Ha sido muy duro y cada vez que se menciona en las noticias, lo trae todo de vuelta”.

Los comentarios de Gonzales llegan tras la respuesta del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) a una demanda interpuesta por el Athletic Club contra su decisión de exigir que los gimnasios tengan un salvavidas de servicio cuando las piscinas están abiertas. En un nuevo escrito, el SNHD pide al tribunal que le permita hacer cumplir su sentencia a partir del 12 de agosto y que autorice la difusión del video del ahogamiento. Un medio de comunicación había solicitado la difusión del video.

En una sentencia de principios de mes, el SNHD denegó un recurso de LVAC y ordenó que las piscinas de los gimnasios del centro de fitness fueran monitoreadas personalmente por salvavidas. Anteriormente, una excepción permitía monitorear estas piscinas a distancia. El Distrito de Salud dijo que una razón principal para su sentencia fue la muerte de Triplett y otras violaciones de salud que tuvieron lugar en piscinas monitoreadas remotamente en todo el sur de Nevada.

Desde 2020, ha habido 29 cierres de piscinas en 21 gimnasios ubicados debido a violaciones de las reglas en piscinas de gimnasios que fueron monitoreadas remotamente, dijo el SNHD.

Gonzales se negó a hablar más acerca de su hermana, pero un obituario en internet para Triplett dijo que fue una veterana de la Fuerza Aérea por 24 años y trabajó un trabajo civil durante 12 años en Nellis Air Force Base. Además de la información sobre su carrera, el obituario decía que Triplett era una “querida hermana, madre, tía y amiga”.

¿Es el video un historial médico?

LVAC dijo en documentos judiciales que se opone a la divulgación del video del incidente del 4 de febrero, ya que incluye información médica privada y la divulgación del video causaría un “daño irreparable” a la privacidad de Triplett y su familia, así como la privacidad de otros miembros de LVAC.

El SNHD dijo en documentos judiciales que el video no es un registro médico, sino más bien una prueba en la demanda. El distrito también dijo que es sensible a las preocupaciones de privacidad y oscurecería los rostros en el video si se publica. El SNHD dijo que no dará a conocer el video hasta que el tribunal tome una decisión al respecto.

El 23 de julio se celebrará una audiencia sobre la difusión del video.

Historia de la sentencia sobre los salvavidas

LVAC obtuvo por primera vez una excepción para que sus piscinas fueran monitoreadas remotamente en 2020 y varios otros gimnasios le siguieron. Pero en marzo la SHND puso fin a esas excepciones alegando que se habían detectado demasiadas infracciones en las piscinas de los gimnasios monitorizadas a distancia.

Los gimnasios tienen que cerrar sus piscinas o presentar un plan de salvavidas para mantenerlas abiertas. EoS Fitness también se ha visto afectado por el fin de la excepción de los socorristas y ha contratado socorristas en cuatro locales y cerrado las piscinas de otros.