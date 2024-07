Jara concede a administradores del CCSD 3 mdd en nuevos beneficios

En sus últimas semanas al frente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), el superintendente Jesús Jara dio nuevos contratos a sus principales administradores con beneficios adicionales que pudieran costar a los contribuyentes 3 millones de dólares, según encontró un análisis de los registros públicos realizado por el Review-Journal.

Dos integrantes electas de la Junta Escolar dijeron que se enteraron de los costosos beneficios solo después de que el Las Vegas Review-Journal presentara solicitudes de registros. Ambos ambas integrantes de la junta dijeron que quieren que esta reconsidere la regulación que, según sostiene el distrito, permitió a Jara ofrecer los beneficios.

Los nuevos contratos, obtenidos a través de las solicitudes, permiten que 63 administradores “a voluntad” reciban más dinero por días de enfermedad y vacaciones no utilizados cuando dejen el empleo del distrito, de acuerdo con líderes sindicales y exadministradores. El superintendente contrata y despide a los administradores a voluntad, sin protección sindical.

“No tenía idea de que ese lenguaje existía”, dijo la integrante de la junta Lisa Guzmán, y añadió que se enteró de ello cuando la superintendente interina le informó la semana pasada. “En un momento en que estamos tratando de retener a nuestros educadores, esto no se ve bien”.

Guzmán dijo que cree que Jara, quien no respondió a las solicitudes de comentarios, está intencionalmente haciendo quedar mal a los miembros de la junta escolar, con quienes se enfrentó repetidamente, al no notificarles del cambio.

“El doctor Jara lo hizo para ser rencoroso”, dijo, y añadió que el público considerará a los miembros de la junta escolar elector a tiempo parcial responsables de las acciones del superintendente. “¿Quién ha estado persiguiendo al doctor Jara y finalmente ha conseguido echarlo? ¿A quién se va a maldecir por pasar por alto esto?”

Dijo que habla solo por ella y no por la junta en su conjunto.

‘El peor caso de amiguismo’

Tam Larnerd, quien se retiró en 2021 como director de Spring Valley High School, criticó los beneficios más lucrativos de indemnización por separación, los cuales no se ofrecían cuando él fue administrador a voluntad de 2011 a 2013.

“Esto es dinero de los contribuyentes”, dijo. “Creo que es el peor caso de amiguismo. Estoy seguro de que el superintendente interino se benefició del apretón de manos de oro” de Jara a su salida.

La práctica histórica ha sido que los administradores a voluntad, con algunas excepciones, cobren las licencias por enfermedad por un máximo de 2 mil 500 dólares al separarse del distrito, lo mismo que los administradores bajo contrato sindical, dijo Jeff Horn, director ejecutivo de la Asociación de Administradores Escolares y Empleados Técnicos y Profesionales del Condado Clark. El sindicato no negocia contratos para empleados a voluntad.

Pero ahora, por ejemplo, la superintendente interina Brenda Larsen-Mitchell, que había sido superintendente adjunta bajo Jara, puede cobrar sus licencias por enfermedad acumuladas por 130 mil 100 dólares. Ella recibió las lucrativas estipulaciones de indemnización por separación bajo el contrato de Jara y de nuevo en su contrato de superintendente interina aprobado por la junta escolar en mayo. Guzmán dijo que a los miembros de la junta se les dijo que era el contrato de superintendente estándar del asesor legal.

Más de 30 administradores a voluntad ahora pudieran cobrar por lo menos 50 mil dólares en licencias por enfermedad, indican los registros de licencias acumuladas.

Las estipulaciones de indemnización por separación equivalen a un “paracaídas dorado” para los administradores seleccionados por Jara, dijo el jefe del sindicato local de maestros, que estuvo en desacuerdo con el exsuperintendente al final de su mandato. Jara llegó como superintendente en 2018.

“Siempre hemos dicho que compraba lealtades y recompensaba lealtades”, dijo John Vellardita, director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark. Aumentar los pagos de indemnización “para los administradores mejor pagados en el distrito escolar … es otro ejemplo de recompensar las lealtades”. Los maestros, dijo, pueden cobrar las licencias por enfermedad no usadas por solo unos pocos dólares al día.

En enero, cuando su marcha parecía inminente, Jara concedió discretamente aumentos a su gabinete, que fueron revelados en mayo por el Review-Journal. Lo mismo había hecho en 2021, cuando fue despedido por la Junta solo para ser contratado de nuevo. Esta vez, los mayores aumentos fueron del 40 por ciento, 28 por ciento y 24 por ciento, mientras que el resto fueron del 8 por ciento.

El 8 por ciento es proporcional a lo que los administradores del distrito cubiertos por el sindicato habían recibido a través de negociaciones contractuales. En diciembre, un árbitro aprobó un acuerdo que dio a los maestros un aumento salarial base del 10 por ciento el primer año y el 8 por ciento el segundo. En 2023, la Legislatura de Nevada reservó 250 millones de dólares para los aumentos de los maestros y personal de apoyo, mientras que también aprobó más de 2 mil millones de dólares en nuevos gastos para las escuelas de educación básica.

Los 63 contratos para empleados a voluntad firmados a principios de este año cubren puestos que en muchos casos tienen “superintendente” o “jefe” en el título –superintendente asociado, jefe de operaciones–, así como abogados del distrito.

Los contratos, que cubren el año escolar 2023-2024, fueron renovados a menos que el administrador dejara el empleo del distrito.

Un reglamento del distrito otorga al superintendente la autoridad para determinar los salarios de los empleados a voluntad, según el distrito. Sin embargo, el reglamento no especifica que el superintendente pueda proporcionar otras formas de compensación, tales como el aumento de la cantidad de dinero que los empleados a voluntad reciben al cobrar licencias de enfermedad y vacaciones.

Al preguntarle sobre la razón de proporcionar los beneficios de indemnización por separación, el departamento de relaciones con los medios del distrito escribió en un correo electrónico: “Los empleados a voluntad no tienen la protección de un convenio colectivo; por lo tanto, el exsuperintendente proporcionó beneficios diferentes”.

El departamento declinó hacer más comentarios.

‘Es simplemente repugnante’

Las nuevas estipulaciones contractuales para los administradores a voluntad establecen que pueden cobrar hasta 100 días por enfermedad acumulados a su salario diario. El promedio diario de los 63 empleados voluntarios es de casi 700 dólares, lo que equivale a un pago de unos 70 mil dólares.

La mayoría de los contratos a voluntad prevén el pago de un día de salario por cada día de licencia por enfermedad no utilizado, hasta un máximo de 100 días. Para 14 de los 63 administradores, el pago es de un día por cada cinco días de licencia acumulados. Según un análisis realizado por el Review-Journal de los datos de acumulación de licencias obtenidos a través de una solicitud de registros públicos, el cobro de las licencias por enfermedad pudiera costar a los contribuyentes más de 2.7 millones de dólares.

En cambio, los administradores que no son empleados a voluntad pueden cobrar hasta 250 días de licencia acumulados a 10 dólares al día, hasta un máximo de 2 mil 500 dólares, según el contrato del sindicato de administradores. Según esta estipulación, el grupo de 63 habría podido cobrar menos de 80 mil dólares.

“Irónicamente, es simplemente repugnante”, dijo el director de escuela jubilado Darryl Wyatt sobre el aumento de la estipulación de las licencias por enfermedad. “Es completamente irrespetuoso con los otros miles de empleados del distrito”, ninguno de los cuales recibe un beneficio similar.

Cuando Wyatt se retiró en 2022 después de más de 30 años en el distrito, cobró 200 días de enfermedad no utilizados por un total de 2 mil dólares.

“La discrepancia es más que risible”, dijo.

Horn dijo que se había enterado de las estipulaciones de indemnización por separación en los últimos dos de meses.

“Me da que pensar”, dijo. “Es una gran cantidad de dinero. Es un gran cambio respecto a prácticas anteriores”.

Tod Story, director de comunicación del distrito, dijo que las estipulaciones de indemnización por separación no eran nuevas, pero no quiso dar más detalles. Story, un administrador a voluntad al que se le emitió un contrato este año que le permite cobrar un día por cada cinco, no respondió a una solicitud de entrevista.

Lo que es nuevo es que Jara, antes de su partida, extendió los generosos beneficios de retiro a todos los empleados a voluntad, dijo Horn. Horn, quien se retiró del distrito en 2019 como administrador a voluntad él mismo, dijo que los administradores a voluntad generalmente trabajaban sin contratos de trabajo.

En 2022-2023, los únicos contratos emitidos fueron para administradores a voluntad contratados fuera del distrito, dijo el distrito en un correo electrónico. Los dos contratos para ese año, obtenidos a través de una solicitud de registros, incluían los beneficios más lucrativos. Los contratos se presentaron a la Junta Escolar para su aprobación, según el comunicado.

Todos los administradores a voluntad no habían recibido contratos desde 2014-2015, dijo el correo electrónico.

Los registros muestran que un administrador cobró casi 65 mil dólares en licencias por enfermedad en 2020 y otros tres más de 4 mil dólares en 2021 y 2022.

Los contratos emitidos por Jara a principios de este año para los administradores a voluntad también proporcionan un pago de su salario diario por cada día de vacaciones no utilizadas sin un límite en el número de días. La práctica para otros administradores, que en general también se aplicaba a los administradores a voluntad, limita el número de días a 85. Los pagos para los administradores a voluntad basados en sus días de vacaciones acumulados ascenderían a unos 400 mil dólares más que si sus días de vacaciones acumulados estuvieran limitados, según indican los registros.

Larsen-Mitchell, la empleada mejor pagada del distrito, pudiera cobrar sus días de vacaciones no utilizados por 134 mil 600 dólares, unos 24 mil dólares más que bajo la práctica histórica.

Ella no respondió a la solicitud de comentarios.

‘Madre mía’

La integrante de la junta Linda Cavazos dijo que no había tenido conocimiento del aumento de los beneficios de separación hasta que vio una solicitud de registros del Review-Journal sobre el tema.

“Es desalentador para mí que no estemos debidamente informados y educados sobre lo que se propone; en este caso, el cobro de beneficios”, dijo, señalando que ella tampoco hablaba en nombre de la junta.

Si la administración hubiera informado antes a los miembros de la junta, “no me quedaría tan asombrada como cuando veo una solicitud FOIA (Ley de Libertad de Información) de un periodista como usted, y digo ‘madre mía’”, dijo.

Cuestionó si no se podría haber empleado mejor el dinero; por ejemplo, en reparar la Lundy Elementary School en Mount Charleston dañada por una tormenta, cuyo costo se calcula en varios millones de dólares. El distrito, en cambio, recomienda no reabrir la única escuela de la zona.

“Es una gota en un cubo comparado con algo como esto”, dijo.

Otros miembros de la junta, incluida la presidenta Evelyn García Morales, que está autorizada a hablar en nombre de la junta, no respondieron a las peticiones de comentarios.

‘Vuelve para atormentarnos’

La oficina de relaciones con los medios del distrito declaró en correos electrónicos que el exsuperintendente tenía autoridad para brindar los beneficios de indemnización por separación en virtud de la Regla 4291 del distrito.

Aunque la Regla 4291 establece que los salarios de los empleados a voluntad son a discreción del superintendente, no se refiere específicamente a otras formas de compensación.

Guzmán dijo que cree que los abogados del distrito probablemente revisaron los contratos para garantizar su legalidad. Una docena de abogados estuvieron entre los empleados a voluntad a quienes se les emitieron los nuevos contratos lucrativos a principios de este año.

La junta puso en marcha la regla en 2021 para ayudar al distrito con la contratación y retención de empleados durante la pandemia, cuando los puestos clave eran difíciles de llenar, dijo.

Dijo que solicitaría que se incluyera un punto en la agenda de la junta para revisar la política.

“Una política que aprobamos ahora vuelve para atormentarnos”, dijo Guzmán.