Los contribuyentes financian autos de lujo para altos funcionarios

Un Cadillac CT5 Sport de 2022 propiedad de Drew Christensen, director de la oficina de abogados designados del Condado Clark, está estacionado en el Centro de Gobierno del Condado Clark, en el centro de Las Vegas, el jueves 16 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un Jaguar F-PACE 2020 propiedad de la directora de auditoría del Condado Clark, Angela Darragh, en el Centro de Gobierno del Condado Clark, en el centro de Las Vegas, el jueves 16 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los contribuyentes están pagando la factura de Cadillacs, Audis, Teslas y otros vehículos de lujo de algunos de los empleados públicos mejor pagados del sur de Nevada, vehículos que los trabajadores conservan cuando dejan sus empleos públicos, según muestran los registros.

Los trabajadores, muchos de los cuales perciben sueldos de más de 200 mil dólares al año, reciben hasta 700 dólares al mes en concepto de subsidios para automóviles, una prestación que puede cubrir una parte sustancial de los pagos mensuales de renta o préstamo de los caros vehículos, según reveló una investigación del Las Vegas Review-Journal.

Muchos funcionarios compran autos de lujo o deportivos, según muestran los registros de placas del Departamento de Vehículos de Nevada. Y una de las empleadas del condado que recibía la prestación no tenía ningún vehículo registrado a su nombre, según muestran los registros.

En 2021, el Condado Clark y el Distrito Escolar del Condado Clark tenían cada uno más de 40 empleados con subsidios para vehículos, lo que costó a los contribuyentes unos 400 mil dólares combinados, según muestran los registros. La UNLV y la Universidad de Nevada en Reno gastaron más de 100 mil dólares en dichos subsidios -la UNR fue la que más gastó, 319 mil dólares en 2021-, pero esas cifras también incluyen los subsidios para vivienda de algunos altos funcionarios.

Los datos más recientes disponibles de las agencias son de 2021.

Por el contrario, el estado no proporciona subsidios para auto a ningún empleado. En cambio, paga el millaje o proporciona vehículos de flota a los trabajadores que conducen como parte de su trabajo. La ciudad de Las Vegas limita la prebenda a la alcaldesa en virtud de una ordenanza de 2007 aprobada por su predecesor, que también es su esposo.

Robert Fellner, vicepresidente del Instituto de Investigación de Políticas de Nevada, dijo que el salario medio de los empleados del Condado Clark era superior al promedio del 99 por ciento de los condados de Estados Unidos. Dijo que muchas empresas privadas han eliminado gradualmente las prestaciones caras, pero que los gobiernos demuestran una falta de liderazgo al continuar con las prebendas.

“Se necesita un gobierno responsable y alguien que se tome en serio el dinero de los contribuyentes y diga que no vamos a comprar un auto a la gente”, afirmó.

El Condado Clark no tiene una política formal sobre quién recibirá una asignación. El administrador del condado concede la prestación, según el portavoz Erik Pappa, que recibe una asignación anual para auto de seis mil dólares como parte de un paquete de retribución y prestaciones de casi 190 mil dólares.

Los subsidios para autos se suman a una serie de prestaciones que reciben algunos altos cargos -como el reembolso de dispositivos electrónicos, semanas laborales de cuatro días y la devolución de vacaciones mientras siguen empleados-, según muestran los datos de las agencias.

Vehículos caros para altos funcionarios

Kevin Schiller, que fue ascendido de subdirector del Condado Clark al puesto más alto en noviembre, recibió seis mil dólares en 2021 por un subsidio de auto, además de más de 300 mil dólares de sueldo y prestaciones. Tiene cinco vehículos, entre ellos un Porsche 911 clásico de 1980 y un Audi RS5 de 2019 que tiene un precio base de casi 75 mil dólares, según muestran los registros del DMV.

Drew Christensen, director de la oficina de abogados designados del Condado Clark, tiene dos Cadillacs: un ATS Luxury de 2015 y un CT5 Sport de 2022, según los registros. Christensen recibe un subsidio mensual de 500 dólares para su auto, además de su salario de 250 mil dólares y el paquete de beneficios.

El subdirector del condado, Jeff Wells, que ha estado en el punto de mira de las investigaciones del Review-Journal sobre su eficacia al frente de los departamentos del condado, conduce un Audi A4 2022. Los pagos de ese vehículo casi podrían cubrirse con su asignación anual para auto de seis mil dólares. En total, en 2021 ganó 314 mil dólares de sueldo y prestaciones.

Caroline Santoro, directora de un departamento del condado que se ocupa de contabilidad, gestión de riesgos y adquisiciones, y la directora de auditoría, Angela Darragh, también recibieron 500 dólares al mes en concepto de subsidios para auto.

Santoro, que gana 204 mil dólares de sueldo y prestaciones, tiene un Lexus GX 460 de 2018 que, totalmente equipado, cuesta hasta 70 mil dólares nuevo. Darragh, que gana 216 mil dólares al año, tiene un Jaguar F-PACE 2020 que alcanza los 89 mil dólares, dependiendo del modelo y las opciones.

La directora financiera del condado, Jessica Colvin, recibió seis mil dólares en subsidios para autos en 2021, pero los funcionarios del Departamento de Tránsito no encontraron ningún vehículo registrado a su nombre desde 2015.

Darragh no quiso hacer comentarios. Schiller, Christensen, Wells, Colvin y Santoro no respondieron a llamadas, correos electrónicos y solicitudes de entrevista realizadas a través de Pappa.

Pappa envió por correo electrónico una declaración en la que afirmaba que el administrador del condado concede la prestación a los empleados de los que “se espera que estén disponibles cuando se les necesite y que viajen por los asuntos que lleven a cabo en nombre del condado”.

“La decisión de un empleado sobre cómo decide gastar su propio salario es solo suya”, decía el comunicado. “El subsidio para el auto es un beneficio adicional de su empleo”.

El condado tiene también más de 2,500 vehículos de flota -desde vehículos de trabajo especializados, como tractores y ambulancias, hasta media docena de Teslas Model 3- para sus diversos departamentos. Los contribuyentes pagaron 147 millones de dólares por esos vehículos. Y el condado paga unos 100 mil dólares al año en reembolsos por millaje repartidos entre casi 500 empleados, según muestran los registros.

Políticas del gobierno local

Stephanie Klapstein, portavoz del Departamento de Administración de Nevada, dijo que las prestaciones del estado difieren de las del gobierno local.

El “estado no proporciona subsidios para vehículos, subsidios para bienestar/gimnasio ni subsidios para dispositivos”, escribió en una respuesta por correo electrónico a las preguntas del Review-Journal. “Los empleados pueden tener acceso a vehículos y dispositivos de propiedad estatal”.

Eso podría cambiar porque en 2019 la Legislatura aprobó una ley que permite por primera vez a los empleados del estado sindicarse.

Algunos gobiernos locales limitan considerablemente la prestación.

Una ordenanza municipal de Las Vegas de 2007, patrocinada por el entonces alcalde Óscar Goodman, aumentó el sueldo del alcalde y le concedió una asignación para auto -7,200 dólares al año- que ahora recibe su esposa, la alcaldesa Carolyn Goodman. Carolyn Goodman no respondió a la solicitud de comentarios del portavoz municipal. Ningún otro empleado del ayuntamiento recibe subsidio para el auto.

Henderson y North Las Vegas conceden subsidios al alcalde, a los concejales, al administrador municipal y al abogado municipal, según consta en los registros. La prestación cuesta a los contribuyentes de North Las Vegas unos 43 ml dólares y a los de Henderson 56 mil dólares al año.

El exalcalde de North Las Vegas, John Lee, defendió esta práctica, afirmando que aumenta la eficacia y evita abusos, como que la gente acapare los reembolsos por millaje.

“El sistema elimina la mentira, la picaresca y el riesgo”, dijo. “Lo veo como un beneficio para los residentes”.

Pero Lee no pudo explicar por qué la mayoría de los organismos conceden el subsidio solo a los altos funcionarios, en lugar de a los empleados de base que están de guardia o usan habitualmente sus vehículos para trabajar.

“No estoy seguro de conocer los detalles de lo que ofrecen la ciudad y el estado”, dijo.

Subsidios de auto en la educación

El Distrito Escolar del Condado Clark, la UNLV y el University Medical Center también pagan subsidios para vehículos a los altos funcionarios. El hospital está gestionado por la Comisión del Condado Clark.

El superintendente del Distrito Escolar, Jesús Jara, y dos superintendentes adjuntos recibieron subsidios de entre 6,240 y 8,400 dólares en 2021, según muestran los datos del distrito. Los registros del DMV muestran que Jara tiene un Cadillac XTS de 2018.

El personal de comunicaciones del distrito no respondió a las solicitudes de entrevista con Jara, pero el portavoz Mauricio Marín dijo que la asignación no se incluyó en la nueva ampliación del contrato de Jara el año pasado. No sabía por qué.

El presidente de la UNLV, Keith Whitfield, recibió en 2021 un subsidio para automóvil de ocho mil dólares y un subsidio para vivienda de 18 mil dólares, y el vicepresidente de Filantropía y Extensión a los Antiguos Alumnos, Rickey McCurry, recibió ese año 18,200 dólares en concepto de subsidios para vehículo y vivienda.

“Se paga en lugar del reembolso de los gastos de transporte admisibles, tal como permiten las normas estatales y federales aplicables”, escribió Francis McCabe, portavoz de la UNLV, en un intercambio de correos electrónicos.

En 2021, Whitfield cobró 564,766 dólares de sueldo y prestaciones y McCurry 369,025 dólares, según muestran los datos de la escuela.

Whitfield posee cinco vehículos: tres autos clásicos, una Jeep Wrangler de 2006 y un Tesla Model X de 2017, según los registros del DMV. McCurry posee tres Cadillacs y un Toyota.

Ni Whitfield ni McCurry respondieron a las solicitudes de entrevista realizadas a través de McCabe.

El director ejecutivo de University Medical Center, Mason Van Houweling, recibe seis mil dólares anuales por su asignación de vehículo. La prestación forma parte de un paquete retributivo que supera el millón de dólares anuales, según consta en los registros. Los registros también muestran que tiene cinco vehículos, entre ellos un Mercedes A220 de 2021 y un Corvette de 1966, registrados a su nombre.

Van Houweling declaró que dos de los autos -incluido el Mercedes- son de sus hijas y ellas los pagan. Dijo que tiene el Corvette desde hace mucho tiempo.

El director ejecutivo del hospital dijo que la asignación paga un Honda Pilot de 2006 con 235 mil millas que usa para visitar a empleados y comunidades desde Laughlin a Mesquite. La prestación le permite evitar los largos reportes de millaje, dijo.

“No estoy detrás de un escritorio muy a menudo”, añadió.