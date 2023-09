Los carceleros de Henderson reciben millones en horas extra, pero siguen cometiendo errores críticos

En junio de 2021, los funcionarios del Centro de Detención de Henderson desnudaron a un hombre bajo vigilancia por suicidio, lo envolvieron en un dispositivo de inmovilización y lo dejaron solo en una celda con un cubrebocas de nylon destinado a evitar que escupiera a los funcionarios, según los registros obtenidos por el Review-Journal. (Video de la cárcel de Henderson)

Funcionarios de la cárcel de Henderson y personal médico responden a un evento médico después de que un recluso tomara drogas en las instalaciones en abril de 2022, según los registros obtenidos por el Review-Journal. (Video de la cárcel de Henderson)

Boca abajo, un recluso sufrió convulsiones periódicas tras consumir drogas en el Centro de Detención de Henderson en abril de 2022, pero los funcionarios no pidieron ayuda durante 20 minutos, según los registros obtenidos por el Review-Journal. (Video de la cárcel de Henderson)

Un preso perdió el conocimiento en una celda del Centro de Detención de Henderson durante media hora antes de que otros presos pidieran ayuda en marzo de 2021, según los registros obtenidos por el Review-Journal. (Video de la cárcel de Henderson)

Un funcionario de prisiones se presentó para salvar la vida de un recluso en marzo de 2021 después de que usara drogas dentro del Centro de Detención de Henderson, según los registros obtenidos por el Review-Journal. (Video de la cárcel de Henderson)

Los residentes de Henderson pagaron casi cinco millones de dólares en horas extra para administrar la cárcel de la ciudad con poco personal durante los últimos tres años, según descubrió una investigación de Las Vegas Review-Journal, pero la ciudad aún no ha solucionado el problema ni lo ha revelado a los contribuyentes.

Y de 2017 a 2022, los funcionarios de prisiones trabajaron 72 mil horas extra. Eso fue suficiente para financiar una docena de puestos adicionales de tiempo completo en la cárcel, según un reporte de la ciudad obtenido exclusivamente por el periódico.

A veces, los agentes han evitado los periodos de descanso obligatorios entre turnos, que son violaciones de su contrato sindical que podrían exponer a la ciudad a costosas demandas, según un alto funcionario sindical.

“Si están haciendo esto, POR FAVOR, dejen de hacerlo”, Shawn Thibeault, presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Henderson, envió un correo electrónico a sus miembros en julio. “Entiendo la necesidad de trabajar y mantener a nuestras familias, pero tenemos que ser más conscientes y considerar las responsabilidades de nuestra profesión, y los riesgos asociados con la falta de tiempos de descanso requeridos”.

Las horas extra en la cárcel se han disparado en los últimos años, incluso cuando el centro tiene una media de menos de la mitad de reclusos que hace una década. El brusco descenso se debe a que la ciudad alberga menos inmigrantes detenidos para las autoridades federales, según el reporte escrito por Matrix Consulting Group.

“En efecto, el excesivo tiempo extra en la División Correccional es problemático”, escribió la firma Matrix, que recibió casi 100 mil dólares para analizar las operaciones de la cárcel.

Las horas extra son necesarias para dotar de personal incluso a una plantilla mínima en la cárcel, que ha tenido un problema constante con la contratación de personal, una tendencia observada en todo el país, según dos funcionarios electos.

“Se trata de un problema nacional que nos ha afectado en Henderson”, declaró la concejal Carrie Cox.

El concejal Jim Seebock, que se retiró recientemente como alguacil adjunto del Departamento de Policía Metropolitana, coincidió con esa razón: “No creo que ningún departamento de policía del estado tenga todo el personal que necesita”.

La mayoría de los dirigentes municipales se negaron a hablar con el Review-Journal sobre el asunto, entre ellos el administrador municipal de Henderson, Richard Derrick, y la jefa de policía, Hollie Chadwick. Los concejales Dan Stewart y Dan Shaw no quisieron hablar en detalle sobre el asunto.

En una declaración escrita, portavoz de la ciudad Madeleine Skains dijo Henderson está abordando las recomendaciones del consultor. Chadwick está trabajando con otros líderes de la ciudad y de la policía para implementar cambios “lo más rápido posible”, escribió el departamento de policía en una declaración sin firma. La alcaldesa Michelle Romero escribió que tiene “plena confianza” en el liderazgo de Chadwick.

El exceso de trabajo de los agentes expone a la ciudad a riesgos

La ciudad está actualmente capacitando a un nuevo agente de correccionales, y tres más entrarán en la academia este mes, según el departamento. El reporte de Matrix dice que necesita contratar a 18.

“No tenemos personal y solo queda tiempo para corregir esta situación”, declaró Thibeault, presidente del sindicato, en una entrevista. “Las cifras de la cárcel, en cuanto a personal, son bajas. Esos tipos están despiertos y lo dan todo”.

Mientras tanto, los expertos policiales temen que la dependencia de la ciudad de las horas extra pueda provocar una catástrofe. Gestionar una cárcel es un trabajo estresante y arriesgado, y los agentes con exceso de trabajo son más propensos a cometer errores, afirma Hayden Smith, profesor de criminología y justicia penal de la Universidad de Carolina del Sur.

En docenas de ocasiones en los últimos años, los agentes y sargentos de correccionales han trabajado dos semanas o más sin un día libre, encontró el Review-Journal.

En 2019, el agente Trevor Burns estuvo de servicio del 13 al 25 de septiembre, trabajando entre 12 y 16 horas cada día, y luego seis horas adicionales el 26 de septiembre. Después de un día de descanso, volvió a trabajar durante otros siete días seguidos. No se pudo contactar con él para que hiciera comentarios.

En un periodo de pago normal, los agentes alternan semanas de tres y cuatro días, pero a menudo se ven obligados a hacer horas extra obligatorias.

El reporte de Matrix advertía que el exceso de horas extra aumenta el riesgo de accidentes y lesiones en el trabajo.

Se han cometido errores: Las grabaciones de vigilancia y los informes internos obtenidos por el Review-Journal muestran que, en ocasiones, los agentes no han respetado las normas del departamento mientras vigilaban a los reclusos en el Centro de Detención de Henderson. Por ejemplo, no registraron correctamente a los reclusos en busca de drogas, no prestaron ayuda con la rapidez suficiente cuando los reclusos sufrieron una sobredosis y violaron las normas sobre el uso de la fuerza.

“Puedes estar físicamente presente, pero no estás emocionalmente presente. Estás completamente agotado”, dice Smith sobre quienes trabajan demasiadas horas en una cárcel. “Tienes que empezar a preguntarte qué tan eficaz será esa mano de obra en términos de supervisión, respuesta a la seguridad, respuesta a la violencia y en el desempeño de sus funciones básicas”.

Costos para los contribuyentes ahora y después

Los agentes tienen un incentivo lucrativo para hacer tantos turnos como sea posible.

Los que vuelven al trabajo con menos de 12 horas de preaviso reciben el doble de su salario habitual. A diferencia de la mayoría de las horas extra, muchas de estas horas de “reincorporación” cuentan para la pensión del sistema estatal de retiro, lo que aumenta potencialmente los costos para los contribuyentes en las próximas décadas.

El HPD ha gastado más de cinco millones de dólares en el pago de reincorporación a los agentes de correcciones y patrullas desde 2017, incluidos sus supervisores.

Los registros muestran que el agente de correcciones Alex Rozum trabajó más de mil horas extras cada año durante el mismo periodo de tiempo.

Ganó casi 260 mil dólares en pago de horas de reincorporación entre 2020 y 2022. Si permanece en la fuerza el tiempo suficiente para maximizar su pensión, esas cifras indican que su pago de retiro casi duplicaría su salario base actual, dijo Geoffrey Lawrence, director de investigación del Instituto de Investigación de Políticas de Nevada.

Rozum se negó a comentar sobre su horario de trabajo o de pago.

El sistema de pensiones del estado ya está insuficientemente financiado por miles de millones de dólares, y el aumento de las horas de reincorporación sigue presionando el sistema, de acuerdo con Lawrence.

“A la larga, ahoga la capacidad del Estado y de la ciudad para financiar las operaciones en curso, porque tienen que pagar cada año más y más al sistema de pensiones para mantenerlo solvente”, dijo.

La ciudad está intentando remediar el problema de las horas extra organizando academias y contratando personal de los estados vecinos. El departamento ha solicitado la contratación de varios puestos más, incluido un sargento de capacitación correccional ya aprobado, y los funcionarios están debatiendo cambios en los horarios del personal, según un comunicado de la policía de Henderson.

El reporte de la consultora Matrix aconsejó a la ciudad limitar la cantidad de horas extra que los agentes correccionales pueden trabajar. Los niveles mínimos de personal en la cárcel están bajando la moral de los empleados y socavando la seguridad, afirma el documento.

Los cargos electos defendieron el departamento.

“Esto se está convirtiendo en algo que no es”, dijo Cox. “No es que la ciudad esté intentando malgastar el dinero de los contribuyentes”.

Matrix enumeró una contribución al problema de las horas extra: el uso de licencias de los empleados ha aumentado significativamente, y el número de horas de “servicio ligero”, que se registran cuando los agentes no pueden presentar tareas principales, más exigentes físicamente, debido a una lesión o enfermedad, se ha cuadruplicado desde 2017, lo que plantea preguntas sobre posibles abusos.

Situaciones peligrosas en la cárcel

Las investigaciones internas sobre eventos críticos en la cárcel subrayan la necesidad de que los agentes estén bien descansados y alertas durante sus turnos, dicen los expertos.

“La correlación directa es el impacto de la seguridad en las prisiones”, dijo Smith.

Un funcionario de prisiones se quedó dormido en servicio cuatro veces en los últimos años, según muestran los registros de asuntos internos. El agente, cuyo nombre fue tachado, fue suspendido.

En noviembre de 2020, el agente Johnathan Mitchell le dio siete puñetazos al recluso Ricky J. Anderson Jr. en la cara y la cabeza, que lo hicieron sangrar, según los registros. Anderson, que ahora tiene 25 años, alegó que el ataque no fue provocado y demandó a la ciudad, que resolvió el caso por 47 mil dólares a principios de este año.

Anderson fue encarcelado por abandonar la escena de un accidente y tener un recipiente de alcohol abierto en el auto, según los registros judiciales. Ni él ni su abogado respondieron a las múltiples peticiones de comentarios.

Mitchell había trabajado 19 de los 30 días anteriores a ese turno, según muestran los registros de nóminas. Mitchell, que no respondió a una solicitud de comentarios, fue puesto en licencia administrativa pagada durante unas seis semanas después del incidente, muestran los registros.

Ninguno de los registros obtenidos por el Review-Journal afirma que las excesivas horas extra o la falta de descanso contribuyeran a los sucesos investigados en la cárcel, y los expertos dicen que es imposible relacionar directamente un incidente concreto con largas jornadas con poco descanso.

“Es de naturaleza muy especulativa”, dijo Frank Zerunyan, profesor de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad del Sur de California. “Va a ser muy difícil demostrar que la falta de ese descanso de ocho horas contribuyó a algo”.

Sobredosis y drogas en la cárcel

El director ejecutivo de American Civil Liberties Union Nevada, Athar Haseebullah, dijo que la ciudad tiene la obligación legal de proporcionar alojamientos seguros.

“Hay un deber de cuidado que está involucrado, y no lo están cumpliendo”, dijo.

En marzo de 2021 y abril de 2022, los reclusos sufrieron sobredosis por drogas introducidas en el centro, según los registros y videos de la cárcel obtenidos por el Review-Journal.

Un recluso perdió el conocimiento en una celda durante media hora antes de que otros internos pidieran ayuda. Otro, boca abajo, sufrió convulsiones periódicas, pero los funcionarios no pidieron ayuda durante 20 minutos. Ambos reclusos sobrevivieron, pero los funcionarios no buscaron adecuadamente las drogas y pasaron de largo por las celdas durante las emergencias médicas, según muestran los registros.

Los documentos obtenidos por el Review-Journal revelan dos memorandos en los que se detalla la preocupación por lo ocurrido en la cárcel. Ninguno de los autores quiso hacer comentarios para este reportaje, remitiendo las preguntas a la unidad de comunicaciones del departamento. El funcionario de información pública, cuyo nombre no figuraba en el correo electrónico, no proporcionó detalles adicionales.

En julio de 2022, Raymond Wilkins, entonces investigador de la unidad de revisión de incidentes críticos del departamento, escribió tras una de las sobredosis que “el recluso estaba teniendo una convulsión activa durante uno de los controles de celda y el funcionario que realizaba el control de celda no tomó ninguna medida”.

La nota no identifica al funcionario, pero dice que uno de ellos pidió ayuda tras el cuarto control de celda.

En junio de 2021, los agentes desnudaron a un hombre bajo vigilancia por suicidio, lo envolvieron en un dispositivo de inmovilización y lo dejaron solo en una celda con una máscara de nailon destinada a impedir que les escupiera a los agentes, según los registros obtenidos por el Review-Journal.

Haseebullah, que vio el video a petición del periódico, llamó a las imágenes del recluso con la máscara “estremecedoras”.

“Como mínimo, parece un castigo cruel e inusual”, afirmó.

El uso de la máscara no se incluyó en el reporte de uso de la fuerza, y no existe documentación o video que demuestre cuándo se le quitó la máscara – ambas “infracciones potenciales de la política” señaladas por el teniente Matthew Murnane en un memorando de febrero de 2022. La política establece que la máscara debe ser retirada tan pronto como sea posible después del incidente, pero solo cuando sea seguro hacerlo, según el documento.

Murnane solicitó a Asuntos Internos que abriera una investigación sobre el suceso, que no se remitió a los investigadores hasta pasados varios meses, según el memorando. Debido al retraso, partes clave del video fueron automáticamente eliminadas.

A pesar de los problemas, el incidente fue revisado por todos en la cadena de mando, incluyendo la capitana del Centro de Detención de Henderson Maria Bellow, quien determinó que no era una violación de la política. Bellow se negó a hacer comentarios para esta historia.

Dos de los agentes implicados estaban trabajando su sexto y séptimo día consecutivo, habiendo trabajado respectivamente 22 y 17 días de los 30 días anteriores, según el análisis de datos del Review-Journal.

Tres personas fueron investigadas por asuntos internos a raíz del incidente, según consta en los registros municipales. Se descubrió que un funcionario de prisiones y un teniente no habían documentado adecuadamente el uso de la fuerza ni habían recibido capacitación.

Los empleados sancionados no fueron identificados.