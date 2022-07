Fiscal pide que se investigue a los agentes que no detuvieron a un conductor ebrio

El fiscal del distrito del Condado Nye pidió al estado que investigue si los agentes implicados en un accidente mortal de alto perfil deberían enfrentarse a cargos penales por no haber detenido al conductor y si el departamento del alguacil ocultó pruebas a los fiscales, según se enteró el Review-Journal.

Agentes del Condado Nye interrogan a Tyler Kennedy en un video de la cámara corporal menos de dos horas antes de que se estrellara contra una familia de Idaho, matando a tres personas. (Oficina del alguacil del Condado Nye)

El fiscal del Distrito del Condado Nye, Chris Arabia, está pidiendo a los investigadores del estado que determinen si su oficina debe procesar a los ayudantes del alguacil que no detuvieron a un conductor por DUI que provocó muertes. (Especial para el Pahrump Valley Times)

Una foto de Michael Durmeier, en el centro, su hija Georgia Durmeier, de 12 años, a la derecha, y su prometida Lauren Starcevich, a la izquierda. Los tres murieron en un accidente de auto en el Condado Nye. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Tyler Kennedy, que mató a tres personas en un accidente por DUI en 2021, fue condenado el martes a hasta 60 años de prisión. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

La alguacil del Condado Nye, Sharon Wehrly, dijo que no cree que sea necesaria una investigación estatal. (Horace Langford Jr./Pahrump Valley Times)

Chris Arabia envió el martes una carta a la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada (DPS) pidiendo una investigación independiente sobre las acciones de los ayudantes del alguacil durante el interrogatorio de Tyler Kennedy el 27 de marzo de 2021 en un área de descanso, una hora antes de que el accidente matara a tres miembros de una familia de Idaho en la U.S. Highway 95.

Arabia también quiere que se investigue si el departamento del alguacil proporcionó todas las pruebas relevantes a los fiscales durante el caso criminal de Kennedy, después de leer los reportes del Review-Journal sobre las acciones de los agentes y la negativa inicial de la agencia a liberar una parte clave del video de la cámara corporal de la policía.

“Necesitamos un relato completo de lo que ocurrió para la transparencia y, si es apropiado, para presentar cargos contra los agentes”, dijo Arabia el miércoles.

La oficina del alguacil ha sido objeto de escrutinio por las decisiones que tomaron los agentes ese día y por las medidas disciplinarias a las que se enfrentaron tras el accidente. La agencia tardó cinco meses en obtener el video, que difuminó los rostros de los agentes y eliminó el sonido de una parte clave del audio.

La investigación inicial de la organización de noticias, basada en gran medida en el video de la cámara corporal, mostró que los agentes no siguieron la política del manejo bajo la influencia de sustancias (DUI) del departamento al no administrar una prueba de sobriedad cuando descubrieron evidencia del uso de drogas de Kennedy. En una segunda nota, el segmento de audio clave mostraba que un ayudante del alguacil devolvía las llaves a Kennedy incluso después de que este le dijera que necesitaba seguir usando drogas para evitar el síndrome de abstinencia mientras conducía hacia rehabilitación en Oregón.

Arabia dijo que se sorprendió al conocer nuevos hechos significativos en el reporte de la investigación.

“Sabía que (los ayudantes del alguacil) habían tenido contacto con él y lo habían dejado ir”, dijo. “Pero es cierto que el reporte (del Review-Journal) ciertamente me alertó… que podría haber otros ángulos en la historia además de procesar a Tyler Kennedy”.

Una portavoz del DPS no respondió a una solicitud de entrevista, pero Arabia dijo que probablemente tardará semanas o un mes en obtener una respuesta de la agencia. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaría la investigación.

El aspirante a fiscal de distrito quiere una investigación

Arabia, que perdió las primarias republicanas frente al abogado Brian Kunzi en junio, probablemente no estará en el cargo cuando se complete la investigación. Pero Kunzi también dijo que apoya una investigación formal y externa.

“Definitivamente, es necesario que se analice”, dijo. “No voy a prejuzgarlo, pero si hubo una negligencia deliberada de sus obligaciones y un desprecio total por la seguridad, podría llegar a ese nivel”.

En marzo de 2021, Kennedy se estrelló contra un SUV cerca de Beatty, matando a tres miembros de una familia de Idaho: Michael Durmeier, su prometida, Lauren Starcevich, y la hija de 12 años de Michael, Georgia. Un juez lo condenó el martes a entre 24 y 60 años de prisión después de que se declarara culpable de tres cargos de DUI con resultado de muerte.

Arabia dijo que quería concluir la acusación de Kennedy antes de observar si había alguna culpabilidad por parte de los agentes o del departamento del alguacil.

La alguacil de Nye, Sharon Wehrly, dijo el miércoles que había discutido previamente con Arabia la posibilidad de presentar cargos penales contra los oficiales, pero que nunca recibió su opinión al respecto.

“En este momento, no creo que haya ninguna razón (para llevarlo al estado)”, dijo el miércoles. “Pero no tengo un sentimiento al respecto de una manera u otra”.

Kunzi dijo que los cargos penales serían difíciles de probar, y que no podía pensar en otro caso en el que los oficiales fueran procesados por no actuar. Pero dijo que es necesaria una investigación independiente.

“Hay suficiente para sugerir que los cargos penales son una posibilidad sin duda”, dijo.

La familia quiere que se tomen medidas

La madre de Georgia y exesposa de Michael, Chelsea Roberts, dijo que se alegra de que Arabia pida una investigación que podría llevar a cargos penales contra los ayudantes del alguacil.

“Está claro que los alguaciles que pararon a Kennedy antes del accidente sabían que estaba intoxicado y, en contra de sus propios protocolos y procedimientos, lo dejaron conducir”, escribió en un intercambio de correos electrónicos. “Son igual de culpables por las muertes de Georgia, Michael y Lauren. La completa falta de responsabilidad en su trabajo es reprobable”.

La madre de Michael, Gina Durmeier, estuvo de acuerdo.

“Estoy muy contenta de que lo haga”, escribió Gina en un intercambio de correos electrónicos. “El departamento del alguacil necesita una revisión total. …Los oficiales le concedieron (a Tyler Kennedy) una licencia para matar tan pronto como le dieron las llaves para conducir”.

El Review-Journal obtuvo videos de cámaras corporales y documentos a principios de este año que mostraban que los oficiales encontraron drogas en la camioneta de Kennedy y especularon repetidamente que estaba drogado. El departamento del alguacil inicialmente retuvo 23 segundos de audio donde Kennedy admite que tiene que usar opioides para evitar la abstinencia de drogas. La oficina del alguacil alegó que retuvo el audio para proteger el derecho de Kennedy a un juicio justo y evitar obstaculizar la acusación.

Arabia y el abogado defensor de Kennedy, Jason Earnest, dijeron que no se les consultó sobre la retención del video y creen que la oficina del alguacil estaba tratando de ocultar la culpabilidad de los agentes.

“Decidieron unilateralmente qué hechos debía obtener yo o el fiscal y qué hechos no debíamos obtener”, dijo Earnest durante la audiencia de sentencia de Kennedy el martes. “Intentan proteger a la ayudante (Breanna) Nelson, al teniente (Alan) Schrimpf, al detective Daniel Fisher y a la detective Brooke Gentry”.

Después del accidente, Wehrly y su personal investigaron si los oficiales habían violado alguna política, emitiendo solo reprimendas escritas a Nelson, Schrimpf, Gentry y Fischer por no seguir las políticas de manejo de pruebas del departamento. No explicó por qué no se consideró que los agentes habían violado una política que les obliga a impedir que los sospechosos de DUI.

Los oficiales involucrados no pudieron ser contactados para hacer comentarios o dirigieron las preguntas a Brian Hardy, un abogado privado que los defiende en la demanda civil de Roberts. Hardy no respondió a los llamados y correos electrónicos dejados en su oficina.