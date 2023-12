‘Era muy inseguro’: pacientes hospitalizados dados de alta en un albergue para desamparados, instalaciones no reguladas

Según los registros, a los pacientes frágiles se les da el alta en centros no regulados o se les envía a casa en mitad de la noche en vehículos de transporte sin avisar antes a un tutor o cuidador.

Chester Duhamell, con su esposa Vanessa, describe en una entrevista para Zoom cómo le dejaron en un albergue para desamparados en su silla de ruedas tras ser dado de alta en un hospital de Las Vegas. Vanessa Duhamell dice que no le avisaron con antelación. La pareja no está desamparada.

La gente entra en el Courtyard Homeless Resource Center, visto aquí el 28 de octubre de 2023, en Las Vegas. Un representante de la ciudad de Las Vegas dice que los pacientes que aún se recuperan de una lesión o enfermedad se quedan regularmente en las instalaciones. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Foto sin fecha de Ethel Christian Girard Mateos, una paciente suicida que se suicidó después de que el Hospital North Vista le diera el alta en un centro no regulado. (Josefina Pacheco)

Varias personas sentadas frente al Courtyard Homeless Resource Center el 28 de octubre de 2023, en Las Vegas. Un representante de la ciudad de Las Vegas dice que los pacientes que aún se están recuperando de una enfermedad o lesión se quedan regularmente en el centro. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

En un lluvioso día de enero, un autobús dejó a Chester Duhamell, paciente con una lesión cerebral, en una silla de ruedas a las puertas de un albergue para desamparados de Las Vegas tras ser dado de alta del Desert Springs Hospital Medical Center.

El conductor, preocupado, llamó a la esposa del paciente, de 59 años, en Arizona. El hospital no había notificado a Vanessa Duhamell que daría el alta a su esposo ese día, según declaró ella más tarde.

Llamó a la hija de la pareja en Las Vegas, que estaba trabajando y no recibió el mensaje de inmediato.

Pasaron varias horas antes de que la familia de Duhamell lo encontrara: sin zapatos, sin abrigo, empapado hasta los huesos y oliendo a orina.

“Me dejaron tirado en la acera y tuve que valerme por mí mismo”, cuenta Duhamell en una entrevista con Zoom.

“Era tan inseguro”, dijo Vanessa Duhamell, cuyo esposo sigue teniendo problemas físicos y cognitivos a causa de una embolia. “Que alguien pueda hacerle eso a otro ser humano es irreal”.

Los pacientes dados de alta que aún se están recuperando de una enfermedad o lesión suelen ser abandonados en el Centro de Recursos para Desamparados de Courtyard, según un representante de la ciudad de Las Vegas. Los pacientes frágiles también son dados de alta en instalaciones no reguladas o enviados a casa en mitad de la noche en vehículos de transporte sin que se notifique previamente a un tutor o cuidador, según muestran los registros.

Además, Duhamell no estaba desamparado.

Las multas impuestas por los organismos reguladores estatales por infracciones en materia de descargas son poco frecuentes. El Las Vegas Review-Journal solo ha encontrado dos casos en más de cinco años en los que los organismos reguladores hayan multado a un hospital del área de Las Vegas por la forma en que se dio el alta a un paciente. La multa más elevada fue de 1,500 dólares, según documentos obtenidos a través de solicitudes de registros públicos.

La hija de los Duhamell, Erin Mcguire, condujo por el pasillo de desamparados cerca del centro de recursos del centro de Las Vegas, llamando a gritos a su padre desde la ventanilla abierta. A continuación, estacionó a unas cuadras de distancia y comenzó a buscar a pie entre la multitud de personas acurrucadas al aire libre bajo el aguacero.

Dice que lo encontró fuera del centro, bajo un toldo que bloqueaba parcialmente la lluvia. Una mujer desamparada, que le había dado un par de calcetines y una manta, dijo a Mcguire que, si hubiera sido su padre, habría querido que alguien se asegurara de que estaba bien. Mcguire insistió en que la mujer tomara los 80 dólares que llevaba en la cartera.

Desert Springs se sitúa a la cabeza en sanciones

Desde 2018, los reguladores han citado a los principales hospitales de atención aguda del sur de Nevada por deficiencias en la planificación de altas al menos 11 veces, según muestra una revisión de los reportes de quejas.

Nathan Orme, agente de información de la Oficina de Calidad y Cumplimiento de Atención a la Salud, dijo que el estado no ha visto evidencia de que las altas inseguras sean un problema creciente, pero que ha habido una “cantidad de quejas de altas inapropiadas a lo largo del tiempo”.

Un alta inadecuada tiende a ser un incidente aislado, dijo, “en lugar de un problema de toda la instalación que afecta a múltiples pacientes.” Sin embargo, “siempre es un problema muy grave para la persona cuya atención se ve desatendida por un alta de este tipo”.

De estos 11 casos de deficiencias, tres corresponden a altas de Desert Springs, el mayor número de todos los hospitales. Estos casos se suman a las reclamaciones de los Duhamell, que no presentaron ninguna queja ante los reguladores estatales.

Desert Springs, ubicado al este del Strip, en Flamingo Boulevard, dejó de admitir pacientes en primavera.

Cinco de las 11 quejas se refieren a hospitales del Valley Health System, filial de Universal Health Services, que incluye Desert Springs. Antes del cierre de Desert Springs, el Valley Health System operaba seis, o casi la mitad, de los 14 principales hospitales de agudos de la zona.

Según el Código Administrativo de Nevada y las reglas federales, un hospital debe identificar a cada paciente que pueda sufrir “consecuencias adversas para la salud” si no se planifica adecuadamente el alta. Un hospital debe tener en cuenta la capacidad de los pacientes para cuidar de sí mismos y para hacer una colocación adecuada después del alta.

Datos recientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid muestran que solo el 43 por ciento de los pacientes de Desert Springs entendían, en el momento del alta, cuáles serían sus cuidados tras abandonar el hospital, lo que está por debajo del promedio nacional del 51 por ciento y del promedio estatal del 47 por ciento.

“Existen planes de atención para que los pacientes y/o sus familiares reciban información verbal y escrita antes del alta”, escribió Gretchen Papez, representante de Valley Health System, en respuesta a una consulta del Review-Journal.

Según Charleen Hsuan, profesora adjunta de Política y Administración de Salud de la Universidad Estatal de Pensilvania, la información anecdótica sugiere que las altas hospitalarias inseguras son un problema importante en todo el país, pero se recogen pocos datos sobre el tema.

La normativa federal es exhaustiva, afirma Toby Edelman, abogada de política senior del Center for Medicare Advocacy. Sin embargo, “solo sirven si se hacen cumplir”, dijo, señalando que la forma de dar de alta a un paciente “no es algo que reciba una enorme atención” por parte de los reguladores.

Sin salida

Como Chester Duhamell había contraído una enfermedad contagiosa, la planificación de su alta se convirtió en una odisea, según su esposa.

Dos años después de que una embolia le dejara parcialmente paralizado el lado izquierdo, el mecánico de maquinaria pesada se cayó y se golpeó la cabeza, lo que le provocó una hemorragia cerebral y requirió hospitalización. Fue dado de alta en un centro de cuidados intensivos a largo plazo, que posteriormente lo envió a un centro de rehabilitación.

Cuando el centro de rehabilitación se enteró de que había contraído Candida auris, una infección fúngica grave que suele transmitirse en entornos médicos, lo trasladó a Desert Springs en septiembre de 2022.

El hospital no pudo encontrar un centro de rehabilitación adecuado que lo aceptara mientras seguía dando positivo, dijo su esposa, que señaló que tenía seguro.

Además de necesitar rehabilitación, ser dado de alta en casa no era una opción. Vanessa Duhamell, que padece insuficiencia renal terminal, dijo que su nefrólogo le había dicho que no podía arriesgarse a infectarse con el hongo mortal.

El pasado diciembre, el hospital propuso trasladarlo a un albergue para desamparados o a un motel semanal, según su esposa. La familia se opuso, señalando que era incapaz de vivir solo.

Papez dijo que no podía comentar la situación de un paciente individual debido a las leyes de privacidad del paciente.

Los hospitales experimentan con regularidad cuellos de botella debido al número limitado de camas de cuidados post-agudos, dijo.

“Dependiendo de las circunstancias particulares de cada paciente, trabajamos con ellos, sus familias, centros de atención a la salud externos, agencias, gestores de casos y trabajadores sanitarios de la comunidad para conseguir la mejor alta posible para todos los pacientes”, escribió Papez.

Pero Vanessa Duhamell afirmó que, una vez que su esposo dejó de dar positivo, el hospital le dio el alta rápidamente antes de ponerse en contacto con ella.

‘Un perjuicio para los seres humanos’

Un paciente dado de alta que sigue siendo médicamente frágil es dejado al menos una vez a la semana en el centro de recursos para desamparados, dijo Kathi Thomas con la ciudad de Las Vegas, que opera el centro donde la gente puede quedarse y obtener una comida, un aguacero y asistencia para la vivienda.

“Han llegado en Ubers o taxis. O aparecen con una bata de hospital y mostrando sus partes traseras”, dijo Thomas, directora de servicios comunitarios. “No siempre conocemos sus antecedentes. Pero ocurre con la suficiente frecuencia como para preocuparnos. … Creo que es un perjuicio a los seres humanos”.

Los hospitales se ven presionados para dar de alta a los pacientes cuando el seguro deja de cubrir la estancia, afirma. También hay muy pocas camas en centros de rehabilitación y de otro tipo para dar cabida a todas las personas dadas de alta.

La ciudad opera un centro de cuidados recuperativos cerca del centro de recursos para los que aún se están recuperando. Los pacientes deben ser remitidos al centro por un hospital, un centro de acogida o el equipo de medicina de calle de la ciudad. Con solo 38 camas, el tamaño del centro es insuficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad, según Thomas.

Los desamparados y los pobres son especialmente susceptibles, aunque no exclusivamente, de recibir altas hospitalarias inseguras.

Los reguladores hospitalarios multaron al Valley Hospital Medical Center, otro centro del Valley Health System, por el modo en que dio el alta a una mujer desamparada el pasado noviembre.

Un video mostraba a los guardias de seguridad escoltando a la mujer, que normalmente usaba una silla de ruedas, fuera del hospital solo con un andador. Las imágenes de KSNV-TV, Canal 3, mostraban a la mujer cayendo al suelo mientras los guardias de seguridad la acompañaban fuera del hospital.

El Estado impuso al Hospital del Valle una multa de 1,500 dólares en relación con el incidente, según consta en los registros.

Papez dijo que cuando un hospital se somete a una investigación por un problema de planificación del alta, analiza sus procesos para hacer los ajustes necesarios.

Altas en centros no regulados

Los organismos reguladores han multado a hospitales por dar de alta a pacientes médicamente frágiles en centros no regulados, según se desprende de los informes de investigación. El Estado puede notificar a un hospital una infracción sin imponerle una multa.

El Estado multó al Hospital North Vista de North Las Vegas por deficiencias en el alta tras enviar a una mujer con una enfermedad mental grave a un centro de vida independiente no regulado. Según un reporte policial, la mujer de 48 años, que había estado bajo vigilancia por suicidio en el hospital, se suicidó al día siguiente de ser dada de alta.

Un gestor de casos dijo que la paciente fue dada de alta en el primer centro de vida independiente que la aceptó y no en una residencia colectiva autorizada, un tipo de centro que proporciona un nivel de atención superior, porque “no tenía medios económicos para pagar una residencia colectiva autorizada”, según el reporte de la sanción.

Durante su estancia en el hospital, el personal de enfermería documentó los continuos intentos de la paciente de autolesionarse.

La paciente era Ethel Christian Girard Mateos, dijo su tía, Josefina Pacheco, al Review-Journal en 2018.

“Deberían haberla mantenido allí en el hospital o encontrar otro lugar donde pudieran tratarla mejor”, dijo Pacheco.

Los reguladores multaron en 2019 a North Vista con 800 dólares por deficiencias en la planificación del alta en relación con el incidente.

“Multar es una de las pocas piezas de disciplina hospitalaria que tenemos”, dijo David Himmelstein, profesor distinguido de salud pública en The City University of New York y profesor de medicina en la Universidad de Harvard.

Pero añade que las multas deben ser más severas para cambiar los comportamientos.

“Ochocientos dólares no son nada para un hospital”, afirma. “Eso es lo que cobran por una tableta de aspirina”.

En 2018, el estado multó, pero no sancionó al Hospital Desert Springs por dar de alta a una mujer parcialmente ciega y diabética a un hogar grupal sin licencia y no regulado.

La mujer había sido dada de alta dos meses antes de que un inspector estatal descubriera su situación. La operadora del centro dijo al inspector que el hospital le había pagado por acoger a la mujer, de 57 años, lo que el hospital rebatió diciendo que solo había pagado la renta, según consta en los registros.

El inspector observó que la mujer guardaba su insulina, que requería refrigeración, en un cajón de la cómoda.

Altas nocturnas, en vehículo de renta

No notificar el alta a un tutor del paciente supuso tres sanciones, el tipo más frecuente de deficiencia en el alta.

Las infracciones de la planificación del alta solo recogen una parte de lo que podrían considerarse altas inseguras. Muchas altas dudosas se encuadran en otras categorías de deficiencias.

Por ejemplo, los reguladores multaron a un hospital en virtud de una estipulación relacionada con la prestación de servicios de urgencia cuando dio el alta a última hora de la noche a un paciente con discapacidad intelectual sin notificárselo a su tutor público. El paciente, al que el hospital había dado un pase de autobús, fue encontrado después de viajar en autobús toda la noche, según muestran los registros.

Las familias de los pacientes se quejaron de que sus seres queridos eran enviados a casa en vehículos de renta. Uno de estos incidentes resultó trágico, según una demanda presentada el pasado diciembre ante el Tribunal de Distrito.

Marceil Scott, de 87 años, acudió a urgencias tras sufrir una caída, pero el Centennial Hills Hospital Medical Center la dio el alta en mitad de la noche, metiéndola en un vehículo de renta sin ponerse en contacto antes con su cuidador o su hijo, según la demanda. Esa noche fría no llevaba abrigo ni su andador.

Después de que la dejaran en su casa, Scott, que tenía algunos problemas mentales, no pudo recordar el código del teclado para entrar en su casa, según la demanda. Se cayó en el jardín, donde no la descubrieron hasta la mañana siguiente. Regresó al hospital con hipotermia y heridas. Murió un mes después.

El asesor jurídico de Centennial Hills, un hospital del Valley Health System, declaró al Review-Journal a principios de este año que el personal de enfermería y los médicos cumplieron los estándares de atención en todo momento.

Si estás pensando en el suicidio, o estás preocupado por un amigo o un ser querido, hay ayuda disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando o enviando un mensaje de texto a la red Lifeline al 988. El chat en vivo está disponible en 988lifeline.org.