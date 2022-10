Cientos de niños son atropellados cerca de escuelas; muchos incidentes no son registrados

Cientos de niños han sido atropellados por vehículos mientras andaban en bicicleta o caminaban cerca de las escuelas públicas del valle de Las Vegas, pero los educadores y los padres no están al tanto de la gran mayoría de los choques, según muestran los registros y las entrevistas, lo que reduce la capacidad de enfocar las zonas de peligro.

El doctor Paul Chestovich, cirujano de traumatología del University Medical Center, habla de un estudio reciente que muestra que la unidad de traumatología del hospital admite un aumento significativo de niños atropellados por autos en días de escuela, a menudo inmediatamente antes y después de las clases. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los estudiantes se dirigen a casa desde Greenspun Junior High School en Henderson el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los estudiantes esperan a ser recogidos y caminan a casa fuera de Greenspun Junior High School en Henderson en septiembre. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Alex Wigg muestra la sangre en el casco que llevaba a los 11 años, cuando fue atropellado por un auto mientras iba en bicicleta a la escuela en Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Un estudiante que sale de Greenspun Junior High School en Henderson entra en un auto en el carril de circulación de Valle Verde Drive el 14 de septiembre de 2022. Los datos de los choques muestran que los estudiantes de secundaria son los más vulnerables en los choques a peatones cerca de las escuelas del CCSD. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los estudiantes se dirigen a casa desde Greenspun Junior High School en Henderson el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Alex Wigg, que cumple 17 años el 8 de octubre, en su casa de Las Vegas el 16 de septiembre de 2022. Wigg sufrió una lesión cerebral traumática a los 11 años cuando fue atropellado por un auto mientras iba en bicicleta a la escuela. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los estudiantes se dirigen a casa desde Greenspun Junior High School en Henderson, el miércoles 14 de septiembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El estudiante de preparatoria Alex Wigg y su madre Jena Antonchuk, recuerdan cómo fue atropellado por un auto mientras iba en bicicleta a la escuela a la edad de 11 años y sufrió una lesión cerebral traumática. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Cientos de niños han sido atropellados por vehículos mientras andaban en bicicleta o caminaban cerca de las escuelas públicas del valle de Las Vegas, pero los educadores y los padres no están al tanto de la gran mayoría de los choques, según muestran los registros y las entrevistas, lo que reduce la capacidad de enfocar las zonas de peligro.

Más de 340 niños en edad escolar resultaron heridos -más de 30 gravemente y cuatro fatalmente- dentro de un cuarto de milla de los campus del distrito escolar del Condado Clark (CCSD), durante las horas inmediatamente anteriores y posteriores a la escuela, según un análisis del Review-Journal de los datos de accidentes estatales de 2015 a 2019.

Pero los registros del distrito escolar muestran que solo 19 estudiantes resultaron heridos durante el mismo periodo.

Eso se debe a que el CCSD recopila información de choques de diversas fuentes, desde la policía hasta los directores y las familias, un sistema que los funcionarios escolares reconocen que no es confiable. También sostienen que la responsabilidad no es suya para mantener un registro de las lesiones y las muertes.

“El CCSD no gobierna/gestiona las calles y carreteras, por lo que el distrito no es el repositorio de los incidentes que ocurren en las carreteras”, escribió un portavoz en un correo electrónico.

Pero el distrito sí supervisa el programa de Rutas Seguras a la Escuela, una iniciativa de todo el condado encargada de identificar mejoras y políticas para proteger a los estudiantes que van a pie o en bicicleta al campus.

En Greenspun Junior High School en Henderson, un padre dijo que le preocupaba que el distrito no estuviera controlando los choques.

“Me volvería loca si la policía no lo reportara para que la escuela pudiera proteger a nuestros hijos”, dijo Jessica Flores. “Nosotros, como adultos, tenemos la obligación con nuestros hijos de mantenerlos a salvo, sin importar el costo”.

Ninguna agencia gubernamental está haciendo un seguimiento riguroso de la información, incluso mientras las muertes de tránsito que involucran a peatones y ciclistas de todas las edades están aumentando en el Condado Clark. Ha habido 46 muertes de peatones hasta agosto, un aumento del 15 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado.

Reportar los choques cerca de los campus al CCSD es a discreción de los oficiales del valle, según los oficiales de la ley.

Los departamentos de policía de la ciudad y el condado más grandes del sur de Nevada dijeron que no están obligados por el estado a determinar si los niños atropellados por los vehículos son estudiantes, ni están obligados a alertar a la policía del distrito escolar cuando se enteran de choques que involucran a los alumnos.

La información que los agentes transmiten a la policía del CCSD no se comparte automáticamente con el departamento de gestión de riesgos del distrito, que elabora su propia lista de accidentes a partir de los administradores escolares y los padres.

La coordinadora de la Coalición de Seguridad del Tránsito de la UNLV, Erin Breen, dijo que los hallazgos del Review-Journal exigen que los funcionarios creen un mejor sistema de seguimiento.

“Si no sabemos dónde se atropella a los niños, ¿cómo podemos saber dónde poner nuestros esfuerzos? “¿Cómo sabemos dónde tenemos que hacer cambios?”.

Las cifras de atropellos no coinciden

El CCSD le dio una lista de incidentes al Review-Journal que mostró que cero estudiantes murieron mientras caminaban o andaban en bicicleta hacia la escuela desde 2015 hasta 2019.

Pero varios murieron, incluyendo a Daniel Benavides, de 17 años, en septiembre de 2015; Jazmin España, de 11 años, en febrero de 2017; y Jonny Smith, de 12 años, en marzo de 2019. Los tres estaban caminando a casa desde las escuelas del CCSD, según los registros policiales y los reportes de los medios.

Daniel fue atropellado al cruzar Commerce Street fuera de un paso peatonal cerca de Mojave High School; Jazmin, que caminaba con un amigo de Woodbury Middle School, fue atropellada por un camión de basura en un paso peatonal; y Jonny, que caminaba con dos niños, fue atropellado fuera de un paso peatonal cerca de Faiss Middle School. Un cuarto estudiante, Niccoli Franklin, de nueve años, murió mientras montaba su bicicleta en marzo de 2018 detrás de Silvestri Junior High School. Un SUV lo atropelló alrededor de media hora después de que las clases terminaran en la cercana Cartwright Elementary, donde Franklin era estudiante, muestran los registros.

El choque que fracturó el cráneo de Alex Wigg tampoco fue incluido.

En abril de 2017, un sedán Mercedes-Benz chocó con Alex cuando la bicicleta de montaña del alumno de quinto grado entró en un paso peatonal de la ciudad, no lejos de Givens Elementary School, a la que se dirigía. El impacto lo lanzó por los aires y al asfalto, según relató un testigo a la policía.

El joven, que entonces tenía 11 años, pasó tres días fuertemente sedado y conectado a un respirador artificial mientras los médicos del University Medical Center (UMC) reducían la inflamación de su cerebro. Ahora, con casi 17 años, Alex está en el primer año de preparatoria y tiene su propia licencia de conducir, pero todavía vive con los efectos persistentes de una lesión cerebral traumática.

Su madre, Jena Antonchuk, dijo que le sorprendió que el nombre de su hijo no estuviera en la lista del distrito. Dijo que el director de Alex lo revisó en el hospital, y que el CCSD lo incluyó más tarde en un video para promover la seguridad en las bicicletas.

“Está claro que la escuela es muy consciente de ello”, dijo. “¿Por qué no iba a aparecer?”.

Casos como el de Alex demuestran lo que está en juego cuando se trata de la seguridad del tránsito y los niños, dijo el doctor Paul Chestovich, cirujano de trauma de Las Vegas.

Este verano, Chestovich ayudó a publicar una investigación que mostraba que el centro de traumatología del UMC veía claros picos de casos de niños atropellados por autos en días de escuela. Un promedio de 25 a 30 fueron tratados cada año desde 2011 hasta 2019.

“En primer lugar, estos deben ser contados de cerca”, dijo. “Solo para asegurarnos de que se haga algún tipo de investigación para averiguar por qué sucedió, y si se puede prevenir en el futuro”.

Los más vulnerables: Los estudiantes de secundaria

Los más vulnerables fueron los niños de 11 a 13 años. Más de 150 fueron atropellados por autos cerca de las escuelas.

Representan alrededor de la mitad de las lesiones identificadas en el análisis de datos del Review-Journal, a pesar de que los estudiantes de secundaria y de preparatoria representan alrededor del 25 por ciento del total de inscritos en el CCSD.

Los padres, los funcionarios del distrito escolar y los expertos en seguridad del tránsito culparon a una mezcla de conductores impacientes, estudiantes impulsivos y distracciones, como los teléfonos celulares. También señalaron que las escuelas secundarias suelen tener más alumnos que las escuelas primarias, lo que intensifica el caos durante las horas de recogida de alumnos, y que los alumnos de las escuelas secundarias que vuelven a casa en bicicleta o a pie tienen menos probabilidades de ir acompañados por un adulto.

En Greenspun Junior High School, a mediados de septiembre, el timbre de salida de la tarde sonó como una pistola de arranque.

En cuestión de minutos, cientos de estudiantes salieron del campus de Henderson hacia una fila de autos estacionados a ambos lados de Valle Verde Drive.

El éxodo fue frenético. Algunos niños bajaban a toda velocidad por la calle de cuatro carriles en bicicletas y patinetas, mientras otros perseguían ruidosamente a sus amigos por la calle.

Los autos se mezclaban para entrar y salir del tránsito en cualquier dirección. Los conductores hacían giros en U ilegales y se estacionaban ilegalmente junto a los bordes rojos de la calle. Algunos padres se quejaron de que ya habían visto autos atravesar a toda velocidad la zona escolar señalizada.

“Es una locura absoluta”, dijo Flores, que llegó temprano a recoger a su hijo.

Los autos atropellaron e hirieron al menos a cuatro niños que caminaban o andaban en bicicleta cerca de Greenspun desde 2015 hasta 2019. En el incidente más reciente, ocurrido en una intersección justo al norte de la escuela, dos adolescentes le dijeron a la policía que un Tesla golpeó la bicicleta que estaban montando y luego huyó de la escena, dejando sus brazos raspados e hinchados, muestran los registros.

Lynne Serrano, madre de familia de Greenspun, dijo que las inscripciones de la escuela el año pasado -1,400 estudiantes- eran más del triple que las de la escuela primaria de su hijo. Ella llega una hora antes cada tarde para que su hijo de sexto grado pueda subir a su camioneta sin cruzar la calle.

“No es que no confíe en él”, dice. “No confío en los conductores”.

La directora Jackie Carducci dijo que ha trabajado con la policía de Henderson para mejorar las condiciones de seguridad. Los conos de tránsito anaranjados bloquean la entrada de su escuela para que los niños puedan cruzar el terreno de manera segura, y los funcionarios de la ciudad instalaron un paso peatonal con luces intermitentes en Valle Verde Drive en abril de 2019.

Falta notoriamente la presencia de guardias de cruce vestidos de neón, dijo Carducci.

“Creo que los guardias de cruce serían beneficiosos para todas las preparatorias”, dijo Carducci. “Se ven fácilmente. Los padres prestan más atención”.

El teniente de policía del CCSD, Bryan Zink, dijo que los choques dentro y cerca de los pasos peatonales es el problema “número uno” de seguridad de tránsito que enfrentan los estudiantes, “solo porque la gente no presta atención”.

Sin embargo, los guardias solo están presentes en las escuelas primarias, una decisión tomada por los gobiernos de la ciudad y el condado, no por el distrito escolar.

El quinto distrito escolar más grande del país, el CCSD incluye más de 300 campus en el valle de Las Vegas.

Las peticiones para ampliar los servicios se han hecho más fuertes este año escolar después de que la escasez de conductores de autobús obligara a cambiar los horarios de inicio y fin de las clases en todo el distrito. Como resultado, algunas secundarias perdieron el beneficio de estar cerca de los campus con guardias de cruce.

La UNLV organizará una reunión entre funcionarios de la ciudad y del condado el 13 de octubre para discutir cómo se asignan los guardias de cruce y si sus servicios pueden ampliarse a las secundarias, dijo Breen.

La dotación de personal para los más de 700 puestos existentes ha resultado difícil debido al aumento del precio de la gasolina y el COVID-19, según Baron Farwell, director general de The Crossing Guard Company.

“Con un promedio de edad de nuestros empleados cercano a los 70 años, nuestras pérdidas han sido asombrosas”, escribió en una carta a las autoridades locales este mes de junio.

Muchas vacantes se cubrieron después de que el salario por hora del puesto se elevara de 15 a 15.50 dólares, pero la contratación sigue siendo un proceso que dura todo el año, dijo la gerente regional Lisa Morrison.

La portavoz de Henderson, Kathleen Richards, dijo que la ciudad seguirá “dando prioridad a los servicios de guardias de cruce en las escuelas primarias, donde los niños más pequeños necesitan más ayuda de un adulto para cruzar ciertas vías”.

Más aplicación de la ley

Los funcionarios del gobierno local dicen que están trabajando duro para proteger a los estudiantes de ser atropellados.

La policía lleva a cabo cada otoño campañas de control del tránsito cerca de las escuelas, la más reciente de las cuales se saldó con cientos de multas. El distrito escolar organiza periódicamente actos de educación en seguridad para los alumnos. Los departamentos de obras públicas siguen mejorando las carreteras peligrosas e ideando rutas sugeridas para los peatones.

El programa Rutas Seguras a la Escuela también está reclutando activamente a más secundarias para que se inscriban voluntariamente, dijo la coordinadora Jennifer Grube.

Aproximadamente 240 escuelas forman parte del programa, pero menos de la mitad de ellas participan activamente. Grube, que tomó la dirección del programa en 2021, dijo que está reorganizando el programa para mejorar eso.

“Al final del día estamos trabajando con nuestra comunidad y nuestra administración y nuestras familias, asegurándonos de que se corra la voz”, dijo.

Una de las funciones del programa financiado con fondos federales es monitorear las llegadas y salidas de las escuelas para identificar problemas de seguridad.

Esto era importante para Antonchuk, la madre cuyo hijo Alex fue hospitalizado cuando iba en bicicleta a la escuela. Recordó la infinidad de accidentes y malos conductores no vigilados que ha visto en los alrededores de las escuelas a lo largo de los años, y que la policía nunca tuvo la oportunidad de investigar.

“Los números dicen solo un poco”, dijo. “No captan todo lo que pasa en las calles con los niños”.

Breen, de la UNLV, dijo que era fundamental para los funcionarios de todo el sur de Nevada crear una imagen más clara acerca de la frecuencia y dónde son atropellados los estudiantes.

Por ahora, incluso los limitados datos del distrito escolar indican que los estudiantes están en mayor riesgo.

Durante el año escolar 2021-2022, el CCSD reportó 23 estudiantes lesionados, más de lo que registró en los seis años anteriores combinados. Otros cinco choques ocurrieron este agosto.

“Si la gente no sabe cuál es el problema, entonces no están sensibilizados con él”, dijo Breen. “Trabajar en el vacío no contribuye a mejorar el problema”.