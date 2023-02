Transcripción: Alvin Kamara habló de haber golpeado a un hombre en casino del Strip de Las Vegas

El running back de los New Orleans Saints Alvin Kamara (41) calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Seattle Seahawks el domingo 9 de octubre de 2022, en New Orleans. (AP Photo/Tyler Kaufman)

La grabación de vigilancia de una limusina captó al running back de los New Orleans Saints Alvin Kamara describiendo cómo golpeó a un hombre mientras salía de un club nocturno de Las Vegas el año pasado, según las transcripciones del gran jurado hechas públicas el martes.

El cornerback de los Cincinnati Bengals, Chris Lammons, junto a Darrin Young, Percy Harris y Kamara fueron acusados de un delito grave de agresión con lesiones corporales graves y un delito menor grave de conspiración para cometer agresión en relación con un presunto ataque en febrero de 2022 en The Cromwell.

El detective Austin Bone, del Departamento de Policía Metropolitana, le dijo al gran jurado que la policía identificó a los acusados por un video de The Cromwell y dentro de una limusina que usaron para salir de la propiedad.

Según las transcripciones, en el video se podía escuchar a Kamara dentro de la limusina diciendo “Conecté con esa (grosería) mandíbula tan fuerte” mientras mantenía su mano derecha en un puño.

La víctima, Darnell Greene, declaró ante el gran jurado que salía de Drai’s After Hours alrededor de las 6:30 a.m. del 5 de febrero de 2022 cuando fue golpeado por varias personas que le dieron patadas y puñetazos. El video mostró cuando su cabeza golpeó una pared antes de caer al suelo, inconsciente en el ascensor.

“Fui a entrar en el ascensor y un tipo puso sus manos en mí, en mi pecho como para decirme, como para empujarme hacia atrás y decirme que no podía entrar en el ascensor”, dijo Greene. “Cuando me empujó, le quité las manos del pecho, me empujó muy fuerte y alguien me golpeó”.

Greene dijo que sufrió una fractura orbital permanente y fue operado del hombro derecho tras la paliza.

“Pensé que me estaban asesinando”, dijo.

El abogado defensor David Chesnoff dijo el martes que su cliente estaba defendiendo a otras personas cuando Greene fue herido y señaló una declaración previa que él y los abogados Drew Findling y Richard Schonfeld emitieron el jueves.

“El Estado ha evitado una audiencia preliminar impugnada acusando al señor Kamara. Él tiene la intención de luchar enérgicamente contra las acusaciones en el juicio, ya que estaba defendiendo a sí mismo y a otros en el momento del incidente”, dijo la declaración.

Según el reporte del arresto, Kamara le dijo a la policía que creía que Greene le había hecho algo a alguien de su grupo que salía del club. Kamara alegó que Greene le dio un puñetazo mientras huía.

El video de vigilancia al que se hace referencia en el reporte policial indica que Kamara golpeó a la víctima ocho veces, Lammons lo golpeó una vez y lo pisoteó tres veces, Harris lo pisoteó 16 veces y Young lo pisoteó cuatro veces.

La comparecencia inicial está prevista para el 2 de marzo.