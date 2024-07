3 grandes preguntas a las que se enfrentan los Raiders en el campamento de entrenamiento

COSTA MESA, California - Los Raiders querían escapar del duro calor veraniego del sur de Nevada cuando decidieron trasladar su campamento de entrenamiento al sur de California.

El agradable clima de Costa Mesa, California, debería crear un ambiente de trabajo ideal.

Eso no significa que los Raiders vayan solo a relajarse mientras se preparan para su primera temporada completa bajo la dirección del entrenador Antonio Pierce. Tienen asuntos clave que resolver para volver a los playoffs.

Las más de dos semanas que los Raiders pasarán juntos antes de su primer partido de pretemporada, el 10 de agosto, puede que no sean suficientes para responder a todas las preguntas a las que se enfrenta el equipo. Pero el club espera tener un mejor control de los factores que determinarán si tiene una temporada exitosa o no.

Aquí hay tres cosas que los Raiders necesitan aprender en el campamento:

1. ¿Quién será el quarterback titular?

No sirve de nada andar con rodeos.

Los Raiders deberían volver a tener una defensa impresionante. Tienen muchas armas ofensivas. Pero, en última instancia, llegarán tan lejos como les lleven sus quarterbacks. Y tienen que decidir si el veterano Gardner Minshew o el profesional de segundo año Aidan O’Connell se alinearán bajo el centro en su apertura de temporada contra los Chargers el 8 de septiembre.

Los Raiders esperan que uno u otro puedan ser lo suficientemente eficientes como para ayudar a la ofensiva a alcanzar su potencial. Un buen modelo a seguir sería Case Keenum con los Vikings en 2017. El viajero entregó un año de carrera gracias a un fuerte elenco de apoyo, llevando a Minnesota al juego por el título de la NFC.

Los Raiders tienen la defensa y el talento de posición de habilidad para apuntalar a un quarterback como lo hicieron los Vikings con Keenum esa temporada. Solo depende de O’Connell o Minshew conseguir el mismo tipo de magia.

El campamento comenzará a dar pistas sobre cuál tiene más probabilidades de hacerlo que el otro.

2. ¿Quién tomará el último puesto de cornerback titular?

Los Raiders tienen una vacante en el exterior frente al cornerback Jack Jones. Jakorian Bennett y Brandon Facyson comienzan el campamento como los dos principales candidatos para ganar el trabajo.

Al equipo le encantaría que Bennett se impusiera. La selección de cuarta ronda de 2023 podría demostrar ser una respuesta a largo plazo en la posición. Facyson es lo suficientemente bueno como para ser titular y rotar, pero está entrando en el último año de su contrato.

Bennett tendrá mucho que decir en si las cosas salen como los Raiders esperan. Tiene que reducir los errores mentales que cometió como novato y demostrar que puede mantenerse sano después de perderse tres partidos la temporada pasada. El talento está ahí. Solo necesita demostrar que está listo para dar un paso adelante, empezando en el campamento.

3. ¿Pueden Zamir White y la línea ofensiva desarrollar química?

Una forma en que los Raiders pueden apoyar a O’Connell y Minshew es con un fuerte juego de carrera. El ataque terrestre del equipo estuvo atascado la mayor parte del año pasado, lo que dificultó el juego de pase.

Eso no puede ocurrir esta temporada. White, los otros running back de los Raiders y la fila ofensiva necesitan salir listos para rodar.

White, que corrió para 397 yardas en los últimos cuatro partidos de la temporada, debería beneficiarse de un montón de repeticiones en el campamento corriendo detrás del renovado frente de los Raiders. Se espera que el equipo tenga nuevos titulares en tres puestos la próxima temporada: el novato Jackson Powers-Johnson (left guard), Dylan Parham (right guard) y Thayer Munford (right tackle). Los Raiders no pueden repetir lo que sucedió el año pasado, cuando el running back titular Josh Jacobs se perdió el campamento por una disputa contractual y no se vio bien en toda la temporada.

Será importante que White, el reserva Alexander Mattison y los demás running back del equipo se sientan cómodos con la nueva línea ofensiva durante el próximo mes. La ofensiva de los Raiders se verá limitada si O’Connell o Minshew no tienen un juego de carrera fuerte en el que apoyarse.