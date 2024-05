Estrella de los Raiders recibe un aumento de 6 mdd tras revisión de su contrato

La cara y el líder de los Raiders acaba de recibir un aumento de sueldo.

Maxx Crosby, que viene de dos temporadas en las que ha registrado 27 sacks, 179 tacleadas y 67 golpes al quarterback, fue recompensado el jueves con un contrato reestructurado y un aumento de seis millones de dólares para la temporada 2024.

Crosby firmó un contrato de cuatro años y 94 millones de dólares con los Raiders en 2022 y estaba programado para ganar poco más de 19 millones de dólares este año. El aumento de sueldo empuja su salario base a poco más de 25 millones de dólares.

Crosby también recibirá un aumento de 1.2 millones de dólares en 2025, lo que elevará su salario el próximo año a 22.5 millones de dólares.

Una selección de cuarta ronda de Eastern Michigan en 2019, Crosby se ha convertido en uno de los mejores extremos defensivos de la NFL, pero su valor va mucho más allá de su dominio en el campo.

Es un fijo en las instalaciones de entrenamiento de los Raiders en Henderson todos los días, sin importar la época del año. No es raro verle en el edificio desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante la temporada baja, trabajando en el campo y en la sala de pesas.

Durante el fin de semana del draft de este año, Crosby acudió a las redes sociales para dar la bienvenida personalmente a cada nueva elección. Y este año, tomó Tyree Wilson, la séptima selección global en el draft del año pasado, bajo su ala para ayudar a ponerlo en marcha para esta temporada.

Wilson atribuye a Crosby la formación de sus hábitos alimenticios y laborales.

“Creo que todo empieza fuera del campo. Tienes que tener buen peso, buenos hábitos alimenticios, hábitos de sueño para ser el mejor en el campo. Aprendí eso de un líder en la sala, Maxx Crosby”, dijo Wilson. “Así que traté de trabajar con él toda la temporada baja para mejorar mi juego en el campo”.

Crosby dijo que el entrenador de los Raiders, Antonio Pierce, le pidió que marque la pauta para sus compañeros de equipo, y él aceptó de buena gana el papel.

“AP me retó desde el principio. No se trata solo de mí. Hay muchos jugadores realmente buenos, pero los grandes hacen que los demás suban”, dijo Crosby. “Y yo me lo tomé como algo personal. Conozco a tipos como (Robert) Spillane, John Jenkins, otros tipos, ayuda cuando tienes a tipos como esos entrando porque no da a los jóvenes otra opción más que estar aquí”.