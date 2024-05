Los Raiders amplían sus victorias sobre los Broncos, pero no en el campo de fútbol americano

Los Denver Broncos aún no han ganado nunca en Las Vegas.

El nuevo running back de los Raiders, Alexander Mattison, se aseguró de que esa racha ganadora en el campo de fútbol americano se extendiera a un nuevo terreno de juego, saliendo victorioso de su parte del bracket en la competencia de cornhole Superhole V el sábado por la noche en el World Market Center al vencer a dos jugadores de los Broncos.

“Seguimos así”, dijo Mattison sobre la racha, que ha llegado a ocho partidos en total, incluidos cuatro consecutivos en el Allegiant Stadium. “Tenía que asegurarme de salir adelante. Es una de esas cosas. Solo olí la sangre en el agua y tuve a un gran profesional en mi equipo. Fue una experiencia increíble”.

Mattison y su compañero de equipo AJ Cole fueron emparejados con jugadores profesionales de la American Cornhole League en la competencia, al igual que los jugadores de los Broncos Quinn Meinerz y Alex Singleton.

Meinerz derrotó a Cole en la primera semifinal, dejando a Mattison para salvar el orgullo local para los Raiders.

No decepcionó.

El equipo de Mattison remontó un 14-2 en contra ante Singleton para forzar el tiempo extra antes de ganar en la primera ronda extra, y luego se impuso a Meinerz en la final.

“Vivo para eso”, dijo Mattison sobre la remontada en semifinales. “Cuando jugaba con los Vikings, remontamos una desventaja de 33 para ganar (a los Colts). Me gusta decirle a la gente que eso me preparó para cualquier momento. Sabía que cuando íbamos al tiempo extra era solo cuestión de tiempo que consiguiéramos la victoria”.

Mattison es un ganador anterior en el evento, pero dijo que era especial recoger una victoria en su nueva ciudad natal después de firmar con los Raiders en marzo.

“Estoy entusiasmado con cada oportunidad que se me presenta aquí en Las Vegas”, dijo. “Y esto está comenzando de la manera correcta”.

Cole, tres veces punter de Pro Bowl, elogió a Mattison pero se mostró molesto con su juego.

“Solo estoy lamentablemente decepcionado con mi presentación”, dijo Cole. “Las cosas que voy a decir a seis pulgadas del espejo esta noche son repulsivas. Cosas que nadie debería decir a nadie me las voy a decir a mí mismo. Pero fue un gran momento. Fue muy divertido. Tengo que ser un atleta de doble deporte, así que es genial”.

Cole dijo que la presión de la competencia, que fue televisada en vivo por ESPN2, fue un poco sorprendente.

“No sabes cómo va a ser hasta que estás ahí fuera, y de repente mi correa WHOOP está registrando un entrenamiento”, dijo. “Tu ritmo cardíaco está fuera de control. No puedes simular la presión de las luces y el público hasta que estás aquí fuera y vuelan los tiros. Ha sido más intenso de lo que pensaba.

“Hay muchos hombres adultos que se desmoronarían aquí, yo incluido, obviamente”.

Además de presumir, Cole y Mattison jugaban por una causa benéfica.

Cole recaudaba fondos para Just One Project, mientras que Mattison jugaba para su fundación “I AM GIFTED”.

Mattison y Tim Settle Jr., defensive tackle de los Houston Texans, que salieron de la otra eliminatoria del sábado, pasarán a la ronda final, que se disputará más adelante. El exquarterback de los Raiders, Derek Carr, ya forma parte de ese grupo, al haber superado su prueba en un evento celebrado en las afueras de Nueva Orleans el mes pasado.