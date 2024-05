Graney: Es momento de que el profesional de 3er año gane el puesto de right tackle

Thayer Munford tiene la oportunidad de ser right tackle de los Raiders. Ahora todo lo que tiene que hacer el profesional de tercer año es aceptar el trabajo.

mayo 22, 2024

Thayer Munford tiene que tomar el puesto de right tackle titular de los Raiders.

Con las dos manos y con sus 6.6 pies, 315 libras detrás de él.

Con toda la fuerza que un hombre de su tamaño puede reunir.

Ahora es el momento.

Esta fue gran parte de la charla - bueno, después de quién va a empezar en el quarterback - de la temporada baja. Qué nombre podría podría deslizarse en la posición de right tackle. Muchos creían que los Raiders identificarían y seleccionarían a la mejor tackle disponible en el draft.

No fue así.

No eligieron a una offensive tackle hasta la tercera ronda, con DJ Glaze, de Maryland. Podría haber sido un alcance.

Eso debería decirte un poco sobre lo que el cuerpo técnico piensa de Munford. Quieren que el jugador de tercer año se gane el puesto. Quieren que demuestre que es digno y lo suficientemente bueno. Quieren que esto no sea un problema.

Un jugador versátil

Pero querer algo y verlo desarrollarse son dos cosas diferentes. No hay nada que diga que una vez que concluyan las actividades organizadas del equipo y el minicampamento, los Raiders no mirarán también a los tackle que siguen ahí fuera.

Lo que significa que Munford necesita continuar su progresión.

“Deja la piel y regresó en gran forma”, dijo el entrenador Antonio Pierce. “Tiene un pequeño chip en el hombro, ¿verdad? Estoy seguro de que lee las noticias de fuera, pero se le ha visto muy bien”.

“Lo especial de Thayer es que puede jugar de left tackle y right tackle. El año pasado incluso lo alineamos como tight end… Él entiende que esta es una gran oportunidad para decir: ‘Soy tu hombre’. Y le dije que (el puesto) es suyo”.

El lado izquierdo fue el mejor lugar de Munford en Ohio State, pero los Raiders tienen una fuerza formidable allí con el veterano Kolton Miller. Aun así, cuando este último se lesionó el hombro y se perdió cuatro partidos la temporada pasada, Munford asumió el papel y jugó bien.

Ha vuelto a la banda derecha y, al menos por ahora, es uno de los favoritos para empezar la temporada el 8 de septiembre contra los Chargers. Sin embargo, Munford no da nada por sentado. La selección de séptima ronda de 2022 lleva tiempo demostrando que los demás se equivocan.

Dice que el ruido no le molestaba. Que no se trataba de lo que pensaran los demás. No se trataba de todos esos expertos del draft que estaban convencidos de que los Raiders necesitaban agarrar a un tackle pronto.

“Lo consideré un poco, pero al mismo tiempo ellos no están aquí”, dijo Munford. “Sé lo que puedo hacer. El equipo sabe lo que puedo hacer. Ahora mismo confía en mí”.

“Voy a seguir haciéndolo y mejorando en lo que hago”.

La comodidad genera confianza. Te permite ejecutar tus tareas a un ritmo mayor. Munford ha dicho en el pasado que encuentra más seguridad en el lado izquierdo que en el derecho, pero eso podría cambiar ahora. Cuando se tiene el talento suficiente para ser titular en ambos puestos y producir, la confianza en uno mismo solo se refuerza.

Noche y día

Ahora mismo se desconoce hasta qué punto Glaze podría presionar a Munford. El chico es un novato que no ha probado ni siquiera un día de campamento de entrenamiento.

Pero no es un puesto que se le vaya a dar solo a Munford.

El titular del año pasado en la right tackle, Jermaine Eluemunor, firmó con los Giants en la agencia libre. No hay mejor oportunidad que esta para Munford. No hay mejor oportunidad para demostrar su valía. Ahora es el momento.

“Es una diferencia de la noche a la mañana entre mi primer año, mi segundo año y ahora”, dijo Munford. “Sé que puedo jugar. Sé que puedo enfrentarme a cualquiera con el que vayamos a jugar. Todo lo que tengo que hacer es alcanzar mi potencial”.

Todo lo que tiene que hacer es ir a tomarlo.