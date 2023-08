Se publica el calendario de eventos de la NFL para el Super Bowl LVIII de Las Vegas

Jeremy Washington, a la derecha, de Mr. Jeremy's Grand Delights, se hace una foto junto al Súper Tazón mientras el Comité Anfitrión del Super Bowl recibe a las 200 empresas que participan en su Programa Business Connect en el Allegiant Stadium el miércoles 26 de julio de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La semana del Super Bowl LVIII en Las Vegas contará con varios eventos que se celebrarán en múltiples lugares de la ciudad.

La NFL y el Comité Anfitrión del Super Bowl LVIII de Las Vegas anunciaron el miércoles el calendario de actividades, incluyendo información sobre el favorito de los fans Super Bowl Experience y las iniciativas de la comunidad.

“Estamos encantados de traer el Super Bowl LVIII a Las Vegas”, dijo Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, grandes eventos e internacional de la NFL. “Esta ciudad es una capital del deporte y el entretenimiento, y siempre ofrece un increíble ambiente de alta energía para nuestros eventos. Estamos deseando seguir trabajando con nuestros socios locales para ofrecer una experiencia extraordinaria a la comunidad de Las Vegas y mostrar a los fans de todo el mundo lo que esta ciudad tiene que ofrecer”.

La inclusión de diversos sitios permite a la ciudad mostrar algo más que solo el Allegiant Stadium, donde está previsto que se celebre el gran partido el domingo 11 de febrero.

“Las Vegas es famosa por su entretenimiento y hospitalidad, y estamos agradecidos a nuestros socios comunitarios y a los funcionarios electos por su apoyo y colaboración en la planificación de estos eventos monumentales”, dijo Sam Joffray, presidente y director ejecutivo del Comité Anfitrión del Super Bowl de Las Vegas. “Juntos, esperamos dar la bienvenida a los fans a la ciudad para lo que será una semana inolvidable”.

El Caesars Palace será el hotel sede de la NFL, que se unirá como base de operaciones de la liga durante su estancia en Las Vegas.

Super Bowl Opening Night inaugurará la semana el lunes 5 de febrero en Allegiant Stadium. El evento ofrece a los fans la oportunidad de escuchar a los jugadores y entrenadores que participarán en el partido y sirve como la única aparición pública de los jugadores antes de que se juegue el Super Bowl. El acceso directo a los jugadores no está disponible durante la noche inaugural.

Los aficionados podrán disfrutar de diversas actividades, como sesiones fotográficas, la posibilidad de adquirir artículos exclusivos de la tienda de la NFL y autógrafos de jugadores de la NFL que no participen en el Super Bowl.

El precio de los boletos para la noche inaugural será de 30 dólares y estarán a la venta en diciembre.

Super Bowl Experience se celebrará del miércoles al sábado, del 7 al 10 de febrero, en Mandalay Bay Convention Center.

El parque temático interactivo de fútbol americano de la NFL que se celebra durante cada Super Bowl ofrece a los fans la oportunidad de conseguir autógrafos de jugadores y leyendas actuales de la NFL, comprar artículos y participar en juegos interactivos nuevos y mejorados y en clínicas de fútbol americano para jóvenes.

El evento también ofrecerá la oportunidad de fotografiarse con el Trofeo Vince Lombardi y una exposición de los 57 anillos del Super Bowl.

El jueves 8 de febrero habrá una hora sensorial para ofrecer a las personas con necesidades especiales y sensibilidad sensorial la oportunidad de disfrutar de un entorno modificado.

Los boletos para la Super Bowl Experience se pondrán a la venta en diciembre y variarán de precio según el día; los niños menores de 12 años entrarán gratis toda la semana.

El miércoles 7 de febrero, el horario será de 3 a 10 p.m., y los boletos costarán 25 dólares. El jueves y el viernes, 8 y 9 de febrero, el horario será de 3 a 10 p.m. y los boletos costarán 50 dólares. El último día de la experiencia, el 10 de febrero, costará 50 dólares y estará abierto entre las 10 a.m. y las 10 p.m.

El Super Bowl Media Centerestará abierto desde el domingo 4 de febrero hasta el domingo 11 de febrero, y estará ubicado en Mandalay Bay Convention Center. Será el centro de la actividad mediática durante la semana del Super Bowl, donde docenas de medios de comunicación realizarán entrevistas con jugadores actuales y antiguos de la NFL, famosos y otras estrellas del deporte. El centro de prensa solo está abierto a los miembros de los medios acreditados y estará operativo 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el día del partido.

La iniciativa Super Kids Super Sharing tendrá lugar en enero en el Pearson Community Center. NFL Green, el Comité Anfitrión del Super Bowl de Las Vegas, los Raiders, Parques del Condado Clark y Verizon organizarán una campaña de donación de material deportivo, libros y material escolar. El 25 aniversario de esta iniciativa del Super Bowl proporciona artículos nuevos y poco usados a los niños locales necesitados.

La Celebración Anual 25 del Super Bowl tendrá lugar el miércoles 7 de febrero en The Pearl Theater at Palms. Desde su creación en 1999, el evento es el único programa multicultural sancionado por la NFL durante la semana del Super Bowl. Los boletos para este evento, que combina fútbol americano y música, se pondrán a la venta el 1° de diciembre.

La experiencia culinaria, denominada Taste of the NFL, está programada para el sábado 10 de febrero en Keep Memory Alive Center del centro de la ciudad. El evento incluye un menú degustación elaborado por los mejores chefs, tanto nacionales como locales. Las estrellas culinarias Andrew Zimmern, Carla Hall, Tim Love, Lasheeda Perry y Mark Bucher serán los anfitriones del evento. Están previstas las apariciones de más de 30 grandes de la NFL. Toda la recaudación del evento se destinará a GENYOUTH, una organización nacional sin fines de lucro dedicada a que los niños que asisten a la escuela lleven una vida bien alimentada y físicamente activa.

Los fondos se distribuirán entre las escuelas de todos los mercados de la NFL, incluido Nevada, para aumentar el acceso y la participación en las comidas escolares entre los jóvenes de comunidades en situación de riesgo. Los invitados deben tener al menos 21 años para asistir a Taste of the NFL.

El popular desayuno del Super Bowl tendrá lugar el día antes del gran partido, el 10 de febrero, y se celebrará en Caesars Palace.

Este evento privado, que se celebra cada año desde 1988 en la ciudad anfitriona del Super Bowl, cuenta con la presencia de algunos de los nombres más importantes de la NFL. El punto culminante del desayuno, que cada año agota sus entradas, es la entrega del premio Bart Starr a un jugador de la NFL en activo que haya demostrado carácter e integridad, sirviendo de modelo positivo a su familia, compañeros de equipo y comunidad.