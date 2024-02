Raiders están listos para buscar una mejora en el QB: ‘Todos tienen un precio’: Pierce

El entrenador en jefe de los Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, y su esposa, Jocelyn Pierce, caminan por la alfombra roja antes de la entrega anual de premios NFL Honors en Resorts World, el jueves 8 de febrero de 2024, en Las Vegas. El partido de fútbol americano del Super Bowl 58 de la NFL tendrá lugar el domingo 11 de febrero en el estadio Allegiant. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Tom Telesco, izquierda, y Antonio Pierce bromean sobre el marcador del partido Raiders-Chargers de la semana 15 mientras son presentados como gerente general y entrenador en la sede de los Raiders, en Henderson, el miércoles 24 de enero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El entrenador de los Raiders Antonio Pierce, a la derecha, grita "¡Raiders!" mientras el gerente general Tom Telesco mira durante una conferencia de prensa en la sede de los Raiders, en Henderson, el miércoles 24 de enero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Antonio Pierce ya está pensando en un nuevo futuro para el quarterback de los Raiders.

En su primer año en el equipo, el entrenador, hablando en The Pivot Podcast con los exjugadores de la NFL Ryan Clark, Fred Taylor y Channing Crowder, dejó claro que espera buscar mejoras en esta temporada de descanso. Los Raiders pusieron de inicio al novato Aidan O’Connell nueve veces la temporada pasada y terminaron 5-4 en esos partidos.

Pierce sugirió que el equipo está preparado para usar todas las herramientas a su disposición para traer a alguien nuevo.

El proceso comienza en serio la próxima semana cuando Pierce y el nuevo gerente general Tom Telesco asistan al scouting combine de la NFL en Indianápolis. Un extenso grupo de quarterbacks ofrece a los Raiders múltiples oportunidades para mejorar, aunque es posible que tengan que ascender de su selección en el No. 13 para agarrar uno de los mejores prospectos.

“El comodín es el quarterback. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que elaborar un plan”, dijo Pierce. “Siempre hay quarterbacks que hay formas de conseguir. Todos tienen un precio. Siempre hay un precio. Siempre hay algo que la gente está dispuesta a hacer, como vaya, ‘¿Me estás dando eso, por esto?’ Puedes crear un poco de duda allí, un poco como, interés, en cuanto a si quieren hacer ese movimiento”.

Caleb Williams, de Southern California; Drake Maye, de North Carolina, y Jayden Daniels, de Louisiana State, se han separado como los tres mejores quarterbacks de esta clase. Los Raiders tendrían que situarse entre los tres primeros para hacerse con cualquiera de ellos.

J.J. McCarthy, de Michigan, también está ganando impulso. Se habla de él como una selección entre los 10 primeros. Una buena actuación en el combine puede consolidar ese estatus.

Los Raiders también pudieran echar mano del mercado de agentes libres, donde se espera que los veteranos Russell Wilson y Kirk Cousins estén disponibles. El quarterback de los Bears Justin Field podría ser un objetivo de intercambio si Chicago elige a un quarterback con la primera selección general.

Como dijo Pierce: “¿Qué pasa si no es el draft? Bueno, entonces tenemos que ir a través de la agencia libre”.

Pierce dijo que existe un mundo en el que los Raiders fracasan en su búsqueda de quarterback y se quedan con O’Connell la próxima temporada. Pierce lo llamó un “peor escenario”, sin embargo, aun cuando sigue intrigado por el potencial del seleccionado de cuarta ronda de 2023.

“¿Qué pasa si le damos a este chico toda una temporada de descanso, como le estamos dando al entrenador en jefe, y una oportunidad para crecer y aprender?”, dijo Pierce. “Porque se dejó la piel en los últimos cinco partidos”.

El quarterback titular de los Raiders, sea quien sea, trabajará con el nuevo coordinador ofensivo Luke Getsy.

El equipo iba a contratar a Kliff Kingsbury para el puesto, pero este se retiró de la contienda y aceptó el mismo puesto con los Commanders.

“La NFL, no por mucho tiempo”, dijo Pierce sobre la situación de Kingsbury. “Pensé que teníamos un tipo, pero no por mucho tiempo. Hasta que no pones papel y lápiz, hombre, eso es algo que aprendí. No es diferente a (un jugador) en la agencia libre, ¿verdad? Los equipos te reclutan, pasan cosas”.

Pierce insinuó que Magic Johnson, que tiene una participación en la propiedad de los Commanders, desempeñó un papel en el hecho de que Kingsbury rechazara a los Raiders por Washington.

“Escucha, Magic Johnson es bastante bueno. Supongo que todavía puede repartir un poco”, dijo Pierce. “Si pierdo contra Magic, me parece bien”.