Novato de los Raiders tiene una larga historia con el equipo: ‘un sueño hecho realidad’

Si Jackson Powers-Johnson no nació para ser un Raider, ciertamente fue criado para ser un miembro del equipo favorito de su familia.

Su madre publicó fotos de su habitación adornada con una manta de los Raiders a los pies de su cama en las redes sociales cuando el jugador de segunda ronda se preparaba para su primer minicampamento.

“Es humilde”, dijo Powers-Johnson después de entrar a las instalaciones del equipo por primera vez. “El primer partido de la NFL al que asistí fue un juego de los Raiders y hay tanta historia rica de gente que simplemente está absolutamente loca y solo quiere ir tras ello y así es como juego. Así que creo que es un gran ajuste para mí. Y solo poder ponerme estos colores, ponérmelos en el casco y en el pecho, es un sueño hecho realidad”.

Powers-Johnson, un destacado offensive lineman que creció en Utah y jugó en Oregon, no recordaba todos los detalles de su primera experiencia con los Raiders.

Basándose en los pocos recuerdos que conserva, probablemente se llevó una victoria por 18-6 en pretemporada contra los 49ers en el Oakland Coliseum en 2008, cuando tenía 5 años.

“Mis padres solo me abrazaban porque todos los fans estaban locos”, dijo Powers-Johnson. “Pero pensé que era genial que estuvieran detrás de ellos y gritando como locos. Te encantan esos fans. No quieres fans que se queden callados y se tomen el té. No, quieres fans dispuestos a todo. Así encarnan el tipo de físico con el que quieres jugar”.

Sin embargo, esos fans no son la razón por la que se puso las protecciones por primera vez. Tampoco fueron sus sueños de jugar para los Raiders.

“Este partido lo es todo para mí”, dijo Powers-Johnson. “Me metí en este juego por mi salud mental. De pequeño era un niño gordito y me molestaban”.

El entrenador de béisbol juvenil de Powers-Johnson le dijo que el fútbol americano podía ser una válvula de escape. Podría devolver los golpes a algunos de sus torturadores sin que hubiera repercusiones.

“Desde entonces, creo que mi físico y mi violencia se han convertido en una forma de protección”, afirma Powers-Johnson. “Creo que no hay mejor honor o privilegio que proteger a alguien. Piensa en nuestras fuerzas armadas, piensa en la policía, piensa en todos ellos protegiéndonos. Eso es lo que nosotros hacemos en el campo. Así que para mí es una lección de humildad”.

Powers-Johnson está especialmente entusiasmado por hacerlo con esta organización.

“Si crees en el logotipo de la parte delantera, bendecirás el nombre de la parte trasera”, afirma. “Así que simplemente me emociona jugar para los Raiders.

“Estoy emocionado de ser un Raider. Estoy realmente emocionado. El viento de otoño es de piratas. Me encanta”.

Powers-Johnson está contento de que el proceso del draft haya terminado y pueda volver a centrarse en el fútbol americano. Puede aprender un libro de jugadas, prepararse para proteger a sus nuevos quarterbacks y prepararse para despejar los carriles para los corredores de los Raiders.

“Quiero decir, esto es una gran nueva oportunidad para mí de hacer y de estar aquí”, dijo Powers-Johnson. “Por todo el trabajo duro, la preparación y la dedicación que he puesto en toda mi vida, ahora puedes ir a divertirte y jugar al fútbol americano. El sueño se ha cumplido, pero ahora hay nuevos sueños que perseguir. Así que sí, hay un poco de sentimiento al salir hoy, pero ahora queda lo viene”.