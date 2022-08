Los Raiders enfrentan decisiones difíciles sobre el running back

Esta es una foto de 2022 de Kenyan Drake del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los Raiders de Las Vegas a partir del lunes 6 de junio de 2022, cuando se tomó esta imagen. (Foto AP)

Esta es una foto de 2022 de Ameer Abdullah del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los Raiders de Las Vegas a partir del lunes 6 de junio de 2022, cuando se tomó esta imagen. (Foto AP)

Esta es una foto de Zamir White del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los Las Vegas Raiders a partir del jueves 14 de julio de 2022. (Foto AP)

Esta es una foto de Brittain Brown del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los Raiders de Las Vegas a partir del jueves 14 de julio de 2022. (Foto AP)

Esta es una foto de 2021 de Austin Walter del equipo de fútbol americano New York Jets de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los New York Jets a partir del lunes 14 de junio de 2021 cuando se tomó esta imagen. (Foto AP)

Esta es una foto de 2022 de Josh Jacobs del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders de la NFL. Esta imagen refleja la lista activa de los Raiders de Las Vegas a partir del lunes 6 de junio de 2022, cuando se tomó esta imagen. (Foto AP)

El running back de los Raiders Brittain Brown (38) pierde el balón tras un golpe del safety de los Minnesota Vikings Myles Dorn (46) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El running back de los Raiders Kenyan Drake (23) corre con el balón mientras el linebacker de los Minnesota Vikings Troy Dye (45) intenta taclear junto al cornerback Andrew Booth Jr. (23) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El running back de los Raiders Kenyan Drake (23) reacciona tras una jugada contra los Minnesota Vikings durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

En esta foto de archivo del 23 de julio de 2022, el running back de los Raiders Josh Jacobs (28) corre en una práctica mientras sus compañeros de equipo, el fullback Jakob Johnson (45) y el running back Brandon Bolden (34), observan durante el campamento de entrenamiento en Intermountain Healthcare Performance Center en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El linebacker de los Vikings Troy Dye (45) envuelve al running back de los Raiders Kenyan Drake (23) cerca de la zona de anotación durante la primera mitad de su partido de fútbol americano de pretemporada de la NFL en Allegiant Stadium, el domingo 14 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un buen problema está surgiendo para los Raiders después de dos partidos de pretemporada.

Han conseguido 299 yardas, un reflejo del énfasis que han puesto en desarrollar un juego de carrera y la importancia de la posición de running back.

“Me gusta mucho el grupo”, dijo el entrenador Josh McDaniels.

El problema es cómo colocar lo que parece ser un montón de running backs dignos de la NFL en la lista de 53 jugadores. Los Raiders tendrán que deshacerse sin que lo quieran de un jugador talentoso, ya sea a través de recortes o de un intercambio.

Han usado seis running back en los dos partidos, y solo el veterano Brandon Bolden y el fullback Jakob Johnson no han jugado o han recibido un carry. Ambos se perfilan para entrar en la lista de 53 jugadores, dejando una decisión entre Josh Jacobs, Kenyan Drake, Ameer Abdullah, Zamir White, Brittain Brown y Austin Walter.

“Me gusta lo que están haciendo. Se presionan unos a otros, se ayudan mutuamente, trabajan muy duro juntos”, dijo McDaniels. “Tenemos mucha madurez en esa sala que sigue tratando de atraer a los chicos, especialmente a los jóvenes”.

Parece seguro que Jacobs llegará a la lista final, junto con White, una selección de cuarta ronda de Georgia y el heredero potencial de Jacobs. Abdullah se consideraba una posibilidad remota de entrar en el club, pero un campamento impresionante lo ha llevado a ser considerado como una opción de cambio de ritmo como runner y pass catcher.

Por supuesto, ese es el papel que se espera que desempeñe Drake. Así que, si los Raiders mantienen a Abdullah, ¿dónde queda Drake? ¿Y McDaniels dio una señal al jugar con Drake el domingo mientras sentaba a Abdullah en la victoria 26-20 sobre los Vikings en el Allegiant Stadium?

¿Es una señal de que Drake está cayendo en desgracia, o se mantiene en la fila con la promesa de McDaniels no solo de abrir varias posiciones a la competencia, sino también de dar a los candidatos tiempo suficiente para demostrar su valía?

“Tenemos algunos chicos que son algo multifacéticos en términos de lo que hacen y aportan”, dijo McDaniels. “Hemos tratado de darles a todos diferentes oportunidades aquí en los primeros juegos para tratar de hacer algunas de esas cosas”.

Los Raiders mantuvieron entre tres y cuatro running back y un fullback durante toda la temporada pasada. Con tantas otras necesidades en la plantilla, es difícil imaginar que lleven más de cuatro backs y un fullback, lo que significa que se enfrentan a algunas decisiones difíciles.

Jacobs, Drake, Bolden y White representarían un grupo final competente. Pero los tres, Abdullah, Brown y Walters, se han comportado bien cuando se les ha dado la oportunidad, por lo que hay tiempo para que se hagan valer. Brown y Walters pudieran ser opciones para ser eliminados pero firmados en la escuadra de práctica.

McDaniels no parece tener prisa por tomar ninguna decisión, y siendo el running back una posición tan volátil, a los Raiders les conviene mantener a tantos como sea posible hasta los cortes finales del 30 de agosto.

“Siempre he sido un gran creyente en tener tantos buenos backs como puedas tener en tu equipo porque, como he dicho antes, tienen el balón más que nadie”, dijo McDaniels. “Lo tienen más que cualquier otro jugador, aparte del quarterback, y normalmente reciben golpes y contacto cuando lo tienen. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se produzcan golpes, magulladuras y lesiones. Simplemente no quieres quedarte nunca corto en esa zona”.

Si los Raiders consideran la ruta del intercambio, Drake es un producto comercializable. Se recuperó de la lesión de tobillo que sufrió la temporada pasada y es un jugador probado capaz de destacar como corredor y receptor de pases. Su salario de 2.75 millones de dólares para esta temporada hace que sea fácil de mover.

En cuanto a la compensación, una selección de quinta ronda sería una adquisición legítima para los Raiders. También pudieran usarlo como una ficha potencial para abordar un área de necesidad, como la línea ofensiva.

Ese es un asunto para más adelante. Por ahora, los Raiders tienen un buen problema en marcha.