Los Raiders colapsan tras un buen inicio y caen ante los Chiefs

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) lanza un pase bajo la presión del defensive tacklede los Kansas City Chiefs Chris Jones (95) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) toma al quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) provocando un sack durante la segunda mitad de un partido de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Kansas City Chiefs Richie James (17) es tomado por el defensive end de los Raiders Malcolm Koonce (51) tras una devolución de saque durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Raiders Josh Jacobs (8) corre hacia la zona de anotación mientras el cornerback de los Kansas City Chiefs Joshua Williams (2) falla una tacleada durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Raiders Josh Jacobs (8) empuja al safety de los Kansas City Chiefs Mike Edwards (21) mientras corre hacia un touchdown contra los Kansas City Chiefs durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El entrenador interino Antonio Pierce observa a sus jugadores mientras calientan para enfrentarse a Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El centro de los Raiders Andre James (68) es saludado por el entrenador interino de los Raiders Antonio Pierce mientras se estira para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El wide receiver de los Raiders Jakobi Meyers (16) anota mientras el safety de los Kansas City Chiefs Mike Edwards (21) llega tarde durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) calienta para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) estrecha la mano del entrenador interino Antonio Pierce mientras se estira para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El wide receiver de los Raiders Jakobi Meyers (16) atrapa un pase largo contra el cornerback de los Kansas City Chiefs Trent McDuffie (22) durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) estrecha la mano del entrenador interino Antonio Pierce mientras se estira para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) intenta bloquear un pase del quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El ofensive tackle de los Raiders Kolton Miller (74), el centro de los Raiders Andre James (68), el wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) y el quarterback de los Raiders Brian Hoyer (7) abandonan el campo tras perder 31-17 contra los Kansas City Chiefs en un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) se desliza tras una carrera por debajo del cornerback de los Raiders Jack Jones (18) durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Raiders Josh Jacobs (8) corre hacia la zona de anotación mientras el cornerback de los Kansas City Chiefs Joshua Williams (2) falla una tacleada durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, sale al campo mientras su equipo se prepara para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Unos pocos fans de los Kansas City Chiefs llegan vistiendo camisetas de Taylor Swift antes de enfrentarse a los Raiders fuera antes de la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Fanáticos juegan fútbol americano estacionado afuera antes del primer tiempo del partido de la NFL entre los Raiders y los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Kansas City Chiefs Isiah Pacheco (10) es frenado en carrera por el cornerback de los Raiders Nate Hobbs (39) y el linebacker Robert Spillane (41) durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fans disfrutan de la comida y la conversación en el tailgating antes de la primera mitad de los Raiders contra los Kansas City Chiefs partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fans pueden comprar tragos gigantes de alcohol en el tailgating antes de la primera mitad del partido de los Raiders contra los Kansas City Chiefs de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) charla con su esposa Jael mientras sale al campo para enfrentarse a los Kansas City Chiefs durante un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Baile de fans en el tailgating antes de la primera mitad del partido de la NFL entre los Raiders y los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Personajes de los Raiders saludan a otros en el tailgating antes de la primera mitad del partido entre los Raiders y los Kansas City Chiefs de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El "Raider de la resaca" en el tailgating antes de la primera mitad del partido de la NFL entre los Raiders y los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) abandona el campo tras perder 31-17 ante los Kansas City Chiefs en un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Raiders quarterback Aidan O'Connell (4) hace un llamado contra Kansas City Chiefs linebacker Willie Gay (50) y otros defensores durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) abandona el campo tras perder por 31-17 ante los Kansas City Chiefs en un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas.

El quarterback de los Raiders, Aidan O'Connell (4), abandona el terreno de juego tras ser derribado durante la segunda parte de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17.(Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El entrenador interino Antonio Pierce, a la derecha, abandona el campo después de perder 31-17 contra Kansas City Chiefs en un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El cornerback de los Raiders Amik Robertson (21) derriba al wide receiver de los Kansas City Chiefs Skyy Moore (24) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El running back Josh Jacobs (8) camina fuera del campo después de perder contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) toma al quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes (15) y lo saca durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador de los Raiders, Antonio Pierce, habla con el defensive end Maxx Crosby (98) en la banda contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El linebacker de los Raiders Robert Spillane (41) toma al quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) en un intento de pase durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El cornerback de los Raiders Marcus Peters (24) se limpia el ojo en la banda mientras el partido se acaba contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fans de los Raiders están decepcionados mientras el partido termina contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Hunter Renfrow (13) se pone una mano en la cabeza junto al tight end Austin Hooper (81) tras perder contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador interino de los Raiders Antonio Pierce, en el centro, habla con el defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) a su salida del campo durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El tacleada defensivo de los Raiders Jerry Tillery (90) intenta derribar al quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los fans de los Kansas City Chiefs animan mientras el wide receiver Rashee Rice (4) celebra con sus compañeros de equipo después de anotar un touchdown durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chips ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El wide receiver de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice (4), supera al cornerback de los Raiders, Nate Hobbs (39), mientras corre por un touchdown durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chips ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal

El safety de los Raiders Marcus Epps (1) taclea al tight end de los Kansas City Chiefs Travis Kelce (87) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chips ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El entrenador interino Antonio Pierce discute con los árbitros sobre un llamado durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra Kansas City Chiefs en Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Kansas City Chiefs wide receiver Richie James (17) is down by Raiders defense during the second half of an NFL football game at Allegiant Stadium, on Sunday, Nov. 26, 2023, in Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Raiders safety Tre'von Moehrig (25) tries to take down Kansas City Chiefs wide receiver Skyy Moore (24) during the first half of a NFL football game at Allegiant Stadium, on Sunday, Nov. 26, 2023, in Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El quarterback de los Raiders Brian Hoyer (7) grita a un compañero mientras se enfrenta a los Kansas City Chiefs durante la primera mitad de un partido de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) estrecha la mano del entrenador jefe interino Antonio Pierce antes de la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un fan de los Raiders sostiene un póster de Taylor Swift en la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un fan de los Raiders sostiene un póster en la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, habla con un jugador antes de la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El dueño de los Raiders, Mark Davis, saluda al running back Josh Jacobs (8) con George Atkinson antes de la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) llama a una jugada durante la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El tight end de los Kansas City Chiefs Travis Kelce (87) vuelve a sacar la lengua en la banda ...El tight end de los Kansas City Chiefs Travis Kelce (87) vuelve a sacar la lengua en la banda contra los Raiders durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) realiza una recepción durante la primera mitad de su partido de la NFL contra los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders, Jakobi Meyers (16), se libra de una tacleada del safety de los Kansas City Chiefs, Deon Bush (26), en su camino hacia anotar un touchdown durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Kansas City Chiefs Skyy Moore (24) es tacleado por el cornerback de los Raiders Nate Hobbs (39) durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas.

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) intenta mantener una recepción mientras el tackle defensivo de los Kansas City Chiefs Derrick Nnadi (91) se lanza para una tacleada durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, discute un punto de pelota con los oficiales contra los Kansas City Chiefs durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) busca a un receptor contra los Kansas City Chiefs durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Hunter Renfrow (13) corre tras una recepción mientras el safety de los Kansas City Chiefs Chamarri Conner (27) le sigue durante la primera mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (15), es derribado por el defensive end de los Raiders, Maxx Crosby (98), durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Jakobi Meyers (16) se aferra a una larga recepción bajo la estrecha cobertura del cornerback de los Kansas City Chiefs Trent McDuffie (22) durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Jakobi Meyers (16) señala un primer down contra los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El tight end de los Raiders Michael Mayer (87) choca con el safety de los Kansas City Chiefs Justin Reid (20) tras una recepción durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive tackle de los Raiders Bilal Nichols (91) intenta bloquear un gol de campo de los Kansas City Chiefs durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Kansas City Chiefs, Isiah Pacheco (10), extiende el balón hacia la línea de gol mientras el linebacker de los Raiders, Luke Masterson (59), llega para evitar que se anote durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El running back de los Raiders Josh Jacobs (8) mira a los fans mientras camina fuera del campo después de una derrota ante los Kansas City Chiefs tras la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (15), lanza un pase contra los Raiders durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Kansas City Chiefs running back Isiah Pacheco (10) corre con el balón contra la defensa de los Raiders durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El quarterback de los Raiders Aidan O'Connell (4) es tacleado por el linebacker de los Kansas City Chiefs Leo Chenal (54) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) es derribado por la tacleada defensiva de los Kansas City Chiefs Derrick Nnadi (91) y el cornerback L'Jarius Sneed (38) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El wide receiver de los Kansas City Chiefs Skyy Moore (24) corre con el balón ante el cornerback de los Raiders Marcus Peters (24) durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en el Allegiant Stadium, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Las Vegas. Los Chiefs ganaron 31-17. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Entre las miradas sombrías y los tonos de silencio dentro del vestidor de los Raiders después de su derrota 31-17 ante los Chiefs el domingo en el Allegiant Stadium, el sentido de la oportunidad perdida estaba presente.

Pero también lo fue una frustrante comprensión que era demasiado imposible de ignorar, ya fuera por parte de los jugadores o de cualquiera que viera a los Chiefs asfixiar a los Raiders con una racha de 31-3 después de adelantarlos 14-0 en el segundo cuarto.

Desde el entrenador interino y el coordinador ofensivo hasta el quarterback novato y toda la fila, esta versión de los Raiders no está preparada para el tipo de prosperidad que se materializó para ellos.

Desde luego, no contra los vigentes campeones del Super Bowl. Y es justo preguntarse si están preparados para manejar a cualquiera que no habite en el escalón más bajo de la NFL.

A medida que avanzaba el partido, durante cuatro cuartos, ellos se convirtieron en el mejor equipo”, dijo el entrenador interino Antonio Pierce después de que su equipo cayera a 5-7. “Tuvimos un cuarto aquí o allá, pero no lo logramos. “Tuvimos un cuarto aquí o allá, y a medida que avanza el partido, hay una razón por la que Patrick Mahomes es el mejor quarterback del fútbol americano y (Travis) Kelce está ahí”.

Es un trago amargo, especialmente después de tener un gran comienzo con unidades de touchdown en dos de sus primeras tres unidades, incluida una carrera de TD de 63 yardas de Josh Jacobs.

“Cuando te enfrentas a ellos, tienes que encontrar la manera, sobre todo si empiezas así”, dijo el cornerback Amik Robertson. “Párate en sus gargantas. Eso es para ambos lados del balón”.

Es más fácil decirlo que hacerlo para un club cuya única victoria sobre un equipo con un récord de .500 se produjo contra los Broncos, ahora 6-5, en la apertura de la temporada.

Pero con Pierce y el coordinador ofensivo interino Bo Hardegree aprendiendo en el trabajo y Aidan O’Connell pasando por la inevitable montaña rusa de un quarterback novato en la NFL y una línea ofensiva que aún no se ha adueñado de la línea de golpeo, es difícil albergar muchas esperanzas.

Esto no es una crítica, ni siquiera un desaire. Es solo la fría y dura verdad de un equipo con demasiada inexperiencia en demasiados puntos vitales y que simplemente no es lo suficientemente bueno en otros.

Entre las duras lecciones sobre las que Pierce reflexionará durante la semana de descanso de los Raiders está su decisión de patear un gol de campo a pesar de que los Raiders estaban apenas a una yarda del primer down en la yarda 12 de la zona de los Chiefs. El normalmente fiable Daniel Carlson falló la patada de 30 yardas, pero esa no era la cuestión. Ganando 7-0 y con la oportunidad de tomar el control, los Raiders deberían haber ido por el primer down.

“No voy a dudar de mí mismo”, dijo Pierce. “Entramos en el partido con una cierta mentalidad de que, si tenemos oportunidades de hacer puntos, vamos a hacer puntos”.

Pierce también apostó y perdió en su decisión de impugnar un punto nebuloso en el primer cuarto que dejó a los Raiders a solo una yarda del primer down. El riesgo de perder un desafío y un tiempo muerto, lo que finalmente ocurrió cuando el llamado fue confirmado, fue mucho mayor que la ganancia. Los Raiders consiguieron el primer down en la siguiente jugada, por lo que el desafío resultó ser costoso e innecesario.

Hardegree, que tomó las funciones de coordinador ofensivo cuando Josh McDaniels fue despedido hace cuatro semanas, hizo algunos llamados que fueron confusos.

Un lento traspaso a Jacobs en un cuarto down, cuando todo lo que se necesitaba era un quarterback sneak, fue cortado detrás de la zona de scrimmage. Los Chiefs tomaron el control en el 17 de los Raiders y ampliaron su ventaja a 31-17 con un gol de campo.

Después de que los Chiefs acortaran la ventaja de los Raiders a 14-7 en el segundo cuarto y los Raiders necesitaran recuperar el impulso, no fueron a ninguna parte en su viaje posterior después de un segundo-y-10 handoff al poco usado backup Zamir White que fue detenido sin ganancia. En la siguiente jugada, un lanzamiento corto a Ameer Abdullah se quedó a ocho yardas del primer down.

Mahomes y los Chiefs tomaron ventaja después del punt de AJ Cole con un touchdown de ocho jugadas y 79 yardas para anotar el 14-14.

Solo así, los Chiefs tomaron el control.

O’Connell jugó admirablemente mientras completaba 23 de 33 pases para 248 yardas y un touchdown, pero está claro por el llamado de juego que Hardegree y Pierce no se sienten cómodos soltándolo. Por lo tanto, el novato no fue capaz de aprovechar las oportunidades para conectar con Davante Adams y otros cuando había jugadas por hacer en el campo.

La ofensiva de los Raiders fue esencialmente inexistente después del comienzo positivo.

“Es difícil hacer eso contra este equipo, no armar drives”, dijo O’Connell. “Mantuvimos a nuestra defensa en el campo demasiado tiempo”.