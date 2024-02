Jugadores de los Raiders 'tan disgustados' como los fans por la invasión de los Chiefs.

El safety de los Raiders de Las Vegas, Isaiah Pola-Mao (20), mira el marcador durante el final de la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Miami Dolphins, el domingo 19 de noviembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. Los Dolphins derrotaron a los Raiders 20-13. (AP Photo/Wilfredo Lee)

A los fanáticos no les gustó ver a los Kansas City Chiefs tomar las instalaciones de práctica de los Raiders y los vestidores del Allegiant Stadium para el Super Bowl 58.

El safety Isaiah Pola-Mao y el wide receiver Tre Tucker compartieron sentimientos similares el miércoles en una entrevista con el Review-Journal en el Mandalay Bay Convention Center.

“Estamos justo ahí con (los fans). Estamos igual de disgustados”, dijo Pola-Mao. “Definitivamente no me gusta verlos pintar sus cosas por todo el vestuario de los Raiders. No me gusta nada de eso”.

Tucker añadió: “Enhorabuena a ellos. Se lo han ganado. Aunque no soy un gran fan de ello”.

Tucker dijo que los Raiders no se olvidarán de esto cuando los dos equipos jueguen la próxima temporada.

“Los veremos el próximo año y creo que, seguro que recordaremos esto”, dijo Tucker.

Ambos jugadores dijeron que no estarán en el Allegiant Stadium cuando jueguen los Chiefs y los 49ers. Lo único que esperan es un buen partido que enfrente a dos de los mayores rivales de los Raiders.

“Lo máximo que puedo esperar es que sea un buen partido para ver”, dijo Pola-Mao. “Al fin y al cabo, sigo respetando a los buenos jugadores, así que espero que sea eso: un buen partido de fútbol americano”.

Tucker y Pola-Mao hablaron más sobre la temporada pasada, también el entrenador Antonio Pierce y más en video.