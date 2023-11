Graney: la cultura de los Raiders cambió con el despido de Josh McDaniels

El entrenador en jefe de los Raiders, Antonio Pierce, izquierda, observa la práctica con el coordinador defensivo Patrick Graham en el Intermountain Health Performance Center el miércoles 8 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Los defensivos de los Raiders Maxx Crosby (98), John Jenkins (95), Nesta Jade Silvera (99), Tyree Wilson (9), Byron Young (93), Cornell Armstrong (30) y David Agoha (62) estiran durante la práctica en el Intermountain Health Performance Center el miércoles 8 de noviembre de 2023, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Se puede cambiar la cultura de la noche a la mañana.

Puedes implementar diferentes formas de motivar. Puedes dejar atrás lo que no funcionó.

Así son los Raiders desde el despido de Josh McDaniels como entrenador. La forma en que el equipo actúa y afronta cada día se ha visto alterada.

La mayoría diría que para mejor. La mayoría estaría en lo cierto.

Pero mientras que la emoción definió la primera victoria del equipo bajo el entrenador interino Antonio Pierce – una paliza de 30-6 de los Giants el domingo pasado – se necesitará más para continuar tales formas de ganar.

Solo se puede fumar un número limitado de cigarros después de un partido antes de que la realidad llegue. Quedan ocho partidos. Una vida corta.

Pierce ha abordado la cuestión, la de mantener un cierto nivel de rendimiento después de que la alegría de un cambio de entrenador (oh, la mayoría de los jugadores estaban más que felices por ello) se desvanece.

Su plan: Tener una mentalidad de resistencia ganadora: en las reuniones, en los paseos, durante los entrenamientos. Y todo eso empieza con los capitanes del equipo, sus líderes. Los que tienen los oídos de la mayoría.

“Sabíamos que la semana pasada iba a haber emoción, y lo comprobamos”, dijo Pierce, cuyo equipo recibirá a los Jets en el “Sunday Night Football”. “No podemos ganar en la National Football League todas y cada una de las semanas a base de emociones. Nos quemaremos. Ahora, volvemos a lo que es el fútbol americano: la ejecución, los fundamentos, la técnica, hacer tu trabajo, mantenerte”.

Los pasos en falso de Gruden

Se puede cambiar la cultura de la noche a la mañana.

Sucedió hace dos años, cuando el entonces entrenador Jon Gruden renunció bajo la nube de la filtración de correos electrónicos que contenían comentarios racistas, homófobos y misóginos. Todo cayó en picado.

Rich Bisaccia tomó el relevo como entrenador interino, y los jugadores abrazaron el aire fresco del cambio, apoyando constantemente a su nuevo líder. Y funcionó. El equipo terminó 10-7 y se clasificó para los playoffs.

Fue muy parecido a lo de Pierce. La aceptación inmediata de una nueva voz. El apoyo instantáneo de un mensaje diferente.

“Nos unimos más como equipo (tras la marcha de Gruden), simplemente de forma natural”, dijo Maxx Crosby. “A nuestro alrededor ocurrían algunas cosas locas. Esta es una situación similar en la que nadie esperaba que sucediera, pero todo el mundo está lleno de energía. Todo el mundo está emocionado. Solo queremos ganar y divertirnos haciéndolo. La gente lo siente y se lo cree”.

Se puede cambiar la cultura de la noche a la mañana.

La semana pasada se habló mucho de que el coordinador ofensivo interino Bo Hardegree se acercó a cada grupo de posiciones antes del partido contra los Giants para evaluar qué conceptos creían los jugadores que estaban funcionando y con cuáles se sentían más cómodos.

De hecho, usó esa información para diseñar el plan de juego.

Esto se remonta a la creencia de Pierce sobre el empoderamiento de los jugadores, que los que compiten deben tener una mayor voz en la forma en que se ejecuta el programa. Puedes ver su felicidad al respecto. Se siente en el vestidor. Escucharlo en sus voces.

No sé cuántos partidos ganarán los Raiders de aquí a final de temporada, pero cualquier éxito o fracaso no se deberá a que los jugadores no estuvieran totalmente implicados en el proceso.

Las cosas son diferentes en los Raiders. Siguen siendo solo 4-5, pero no hay duda de que pasar de McDaniels encendió un fuego dentro de la habitación que había estado ausente.

Encendiendo el interruptor

“Paso a paso, ladrillo a ladrillo”, dijo Pierce. “La semana pasada fue el primer paso. Esta semana seguiremos con nuestra mentalidad. Creo que, para ser sinceros, se puede dar la vuelta a la hoja en cualquier momento. Tenemos 53 hombres y nuestros entrenadores que hacen solo eso. Eligen marcar la diferencia.

“Una vez más, voy a seguir volviendo a los chicos en el vestuario como líderes, sin esperar a que suene la bocina, adelantándose, pensando en el futuro, estando por delante”.

La cultura. Puede cambiar.

En un abrir y cerrar de ojos, lo ha hecho.