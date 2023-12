Fin de semana del Super Bowl crea demanda ‘histórica’ de habitaciones para Caesars

Jeremy Agüero (izquierda), analista principal de Applied Analysis; Sean McBurney, presidente regional de Caesars Entertainment, y Nicki Ewell, directora sénior de eventos de la NFL, discuten las actividades detrás del Super Bowl 2024, el sábado 14 de octubre de 2023, en el Nobu Hotel del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Jeremy Agüero (izquierda), analista principal de Applied Analysis; Sean McBurney, presidente regional de Caesars Entertainment; Nicki Ewell, directora sénior de eventos de la NFL; Steve Hill, presidente y director ejecutivo de LVCVA, y Sam Joffray, presidente y director ejecutivo del Comité Organizador del Super Bowl de Las Vegas, debaten sobre las actividades que hay detrás del uúper Bowl 2024, el sábado 14 de octubre de 2023, en el Nobu Hotel del Caesars Palace. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

El fin de semana del Super Bowl va camino de ser uno de los más intensos en la historia para Caesars Entertainment y sus múltiples establecimientos en Las Vegas.

Tras el fin de semana del Grand Premio de Las Vegas de Fórmula Uno y la demanda histórica que creó, se espera que el Super Bowl lo supere, según declaró Sean McBurney, presidente regional de Caesars Entertainment, al Las Vegas Review-Journal en un reciente evento del Super Bowl.

“Llevo 17 años trabajando para Caesars y 17 años en Las Vegas y, francamente, la demanda que estamos viendo para el Super Bowl no se parece a nada que hayamos visto antes en Las Vegas”, dijo McBurney.

Antes del Super Bowl, en febrero, Las Vegas celebrará su fiesta anual de Año Nuevo en el Strip. Ese fin de semana festivo también va bien para Caesars.

“Vamos a pasar el Año Nuevo, que siempre es un pico histórico para nosotros, y parece tan ocupado como siempre”, dijo McBurney.

Caesars opera Harrah’s, Caesars Palace, The Linq Hotel, the Flamingo, Horseshoe Las Vegas, The Cromwell, Paris Las Vegas y Planet Hollywood.

“Tenemos ocho establecimientos en el Strip y todos ellos registran niveles históricos de demanda”, dijo McBurney. “Aunque somos el hotel anfitrión (de la NFL) en el Caesars Palace, la demanda que estamos viendo en todos nuestros complejos no se parece a nada que hayamos visto nunca”.

Una estancia de tres noches (del 9 al 12 de febrero) en los hoteles Caesars de Las Vegas costará a un huésped entre 1,663.11 dólares y 3,089.43 dólares durante el fin de semana de Super Bowl, según los precios publicados el jueves.

Estas son las habitaciones más baratas anunciadas para estancias de tres noches para dos personas en los establecimientos de Caesars Entertainment. Todos requieren que los clientes paguen en su totalidad al hacer la reserva y son compras no reembolsables:

– Harrah’s: 1,663.11 dólares

– Flamingo: 1,697.13 dólares

– Horseshoe: 1,731.14 dólares

– The Linq: 1,969.24 dólares

– Planet Hollywood: 2,023.66 dólares

– París: 2,420.49 dólares

– The Cromwell: 3,089.43 dólares

El Caesars Palace es el hotel sede de la NFL, y no se encontraron habitaciones disponibles en las fechas seleccionadas.

Dado que Las Vegas ya es un destino habitual para los fans que acuden a ver el Super Bowl en los diversos centros de apuestas deportivas y eventos, se espera que la celebración del partido en la ciudad por primera vez duplique el impacto económico del fin de semana.

Jeremy Agüero, director de Applied Analysis, prevé que, además de los 500 millones de dólares que generan los fines de semana del Super Bowl en Las Vegas durante un año en el que no se celebre, el partido que se celebre en Las Vegas contribuirá a generar entre 600 y 700 millones de dólares adicionales.

El Super Bowl es más que solo el partido. Hay docenas de eventos oficiales de la NFL y docenas de otros acontecimientos que tendrán lugar en Las Vegas esa semana y que ayudarán a convertirlo en un fin de semana proyectado en mil millones de dólares.

Con la abundancia de espacios para eventos, clubes nocturnos, restaurantes y otras zonas que pueden acoger a grandes multitudes, McBurney espera que Las Vegas lleve la semana del Super Bowl al siguiente nivel.

“Nadie organiza una fiesta como Las Vegas, y si vas a cualquier ciudad que haya albergado el Super Bowl, la cantidad de actividades, la cantidad de programación es extraordinaria, y debes esperar que eso se lleve al siguiente nivel en Las Vegas”, dijo McBurney. “Tenemos a todos nuestros socios famosos que vienen y están entusiasmados con las actividades que trae consigo el Super Bowl. Nuestras instalaciones y servicios no se parecen a los de ninguna otra ciudad del mundo. Si pensamos en todas las oportunidades de ocio nocturno, en todas las experiencias que podemos vivir en Gordon, Nobu y Giada, será un fin de semana increíble”.