Equipo de la AFC solicita entrevista a Pierce; Raiders entrevistan a opción de gerente general.

enero 11, 2024 - 11:50 am

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, responde a las preguntas de los medios tras la victoria del equipo por 27-14 ante los Denver Broncos durante una rueda de prensa en el Allegiant Stadium el domingo 7 de enero de 2024, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El coordinador defensivo de los Raiders, Patrick Graham, camina por el campo antes de un partido de la NFL contra los Miami Dolphins el domingo 19 de noviembre de 2023, en el Hard Rock Stadium de Miami Garden, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El coordinador defensivo de los Raiders, Patrick Graham, camina en el campo antes de un partido de la NFL contra los Miami Dolphins el domingo 19 de noviembre de 2023, en el Hard Rock Stadium en Miami Garden, Fla. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador en jefe interino de los Raiders, Antonio Pierce, responde preguntas de los medios durante una conferencia de prensa en el Intermountain Health Performance Center el domingo 7 de enero de 2024, en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, dejó abierta la posibilidad de entrevistar a otros entrenadores en jefe el lunes.

Ahora parece que está llegando a buen término.

Los Titans, que despidieron al entrenador Mike Vrabel el martes, han pedido permiso para entrevistar a Pierce para su vacante.

Por regla, los Raiders no pueden impedir que Pierce hable con Tennessee, ya que representaría un ascenso y no un movimiento lateral. Pierce sigue siendo el entrenador interino del equipo después de ser elevado a esa posición de entrenador de linebackers en la noche de Halloween.

En el frente de gerente general, los Raiders entrevistaron al ejecutivo de los Broncos Kelly Kleine Van Calligan para el puesto.

Lleva tres temporadas en los Broncos como directora ejecutiva de operaciones de fútbol americano y asesora del mánager general. Antes de trabajar para los Broncos, pasó nueve años con los Vikings, incluyendo de 2019 a 2020 como gerente de personal de jugadores y cazatalentos universitario.

Los Raiders también entrevistarán al exgerente general de los Chargers, Tom Telesco, al asistente del gerente general de los Colts, Ed Dodds, al director de personal de jugadores de los Bills, Terrance Gray, al ejecutivo de personal senior de los Bengals, Trey Brown, y al asistente del gerente general de los 49ers, Adam Peters.

Los Raiders se recuperaron bajo el mando de Pierce, de 45 años, y terminaron 5-4 en los últimos nueve partidos después de que el equipo despidiera a Josh McDaniels.

Sigue siendo considerado para el puesto permanente, y los jugadores han abogado por su regreso.

“Así es básicamente como se siente todo el vestuario”, dijo el wide receiver Davante Adams.

El defensive end Maxx Crosby coincidió: “Solo hay 32 entrenadores en todo el mundo. Así que tienes que encontrar un líder de hombres. Y cuando tienes a uno de ellos en el edificio actualmente, no sé por qué lo dejarías ir”.

Pierce ha dejado claro que quiere el puesto permanente, pero también entiende que habrá competencia. Entre los entrenadores que ya han sido relacionados con los Raiders están el entrenador de Michigan Jim Harbaugh y Vrabel.

Pete Carroll, que está fuera como entrenador de los Seahawks, también podría surgir como candidato.

Pierce no esperaría menos.

“¿Por qué no iba a serlo? Estamos hablando de los Raiders”, dijo Pierce. “Lo mejor de lo mejor”.

La experiencia de los dos últimos meses ha despertado claramente el interés de Pierce por ser entrenador jefe. Y está ansioso por cambiar la percepción de que él es simplemente un tipo rah-rah y no impulsado por el plan de juego.

Como entrenador jefe, Pierce aceptó su papel como creador de tono, y eso incluía poner su sello en la dirección que la defensa y el ataque tomaban cada semana.

“La parte divertida de cuando la gente dice: ‘No eres un tipo de X-y-O’, bueno, yo digo: ‘¿Cómo he estado en la liga tanto tiempo? ¿Cómo he jugado tanto tiempo? ¿Cómo tengo esta oportunidad? “dijo Pierce. “Mi trabajo no consiste en llamar a las X y a las O; para eso se contrata a los coordinadores, al ataque, a la defensa, a los equipos especiales. Mi trabajo es armar el plan para ponernos en la mejor posición para ganar partidos y poner el mejor personal, el mejor 11, el mejor llamado”.

El lunes, Pierce dijo que sus representantes manejarían cualquier oportunidad fuera de Las Vegas.

“Eso depende de mi agente. Quiero decir, le pagas a la gente para hacer eso”, dijo. “Soy un Raider. Soy un Raider hasta que deje de serlo, ¿verdad? Pero aún lo llevo en la sangre, así que estamos bien”.

Dos días después, parece que Pierce puede tener ahora algunas opciones fuera de Las Vegas.

No es el único entrenador del equipo que despierta interés en otros lugares.

El coordinador defensivo Patrick Graham, a quien se le ha permitido entrevistarse con los Chargers para su vacante de entrenador, fue bloqueado por los Raiders para hablar con otro equipo sobre su vacante de coordinador defensivo.

Se desconoce la identidad de ese equipo.

A falta de que Graham se vaya por un ascenso, parece que los Raiders esperan retenerlo como su coordinador defensivo o al menos darle a su próximo entrenador en jefe la oportunidad de decidir si lo quiere en su equipo.

Mientras tanto, el entrenador de línea ofensiva de los Raiders, Carmen Bricillo, ha sido autorizado a entrevistarse con los Giants para el mismo puesto.