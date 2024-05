El Tribunal Supremo de Nevada ordenó que el litigio entre Gruden y la NFL se someta a arbitraje.

El Tribunal Supremo de Nevada ordenó el martes que la demanda del exentrenador de los Raiders Jon Gruden contra la NFL se someta a arbitraje fuera de los tribunales, revocando la sentencia anterior de una jueza de distrito.

La NFL ha estado tratando de obligar a Gruden a someterse a arbitraje por su demanda de 2021, argumentando que los estatutos de la NFL exigían que Gruden resolviera las disputas en un proceso de arbitraje que sería moderado por el comisionado Roger Goodell, otro funcionario de la NFL o un tercero.

El Tribunal Supremo de Nevada estuvo de acuerdo con los argumentos de la NFL en una orden presentada el martes, encontrando que debido a que Gruden aceptó a someterse a los estatutos de la NFL en su acuerdo de empleo con los Raiders, puede ser obligado a participar en el proceso de arbitraje.

Gruden demandó a la liga y a Goodell en noviembre de 2021, alegando que la NFL filtró intencionalmente correos electrónicos despectivos que él escribió, y presionó a los Raiders para que lo despidieran en un intento de arruinar su carrera y reputación. Gruden renunció como entrenador de los Raiders un mes antes de que se presentara la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran historias sobre correos electrónicos racistas, misóginos y anti-LGBTQ que había escrito.

El Tribunal Supremo consideró que la anterior jueza de distrito, Nancy Allf, se basó indebidamente en los argumentos de los abogados de Gruden, quienes alegaron que el contrato de trabajo de Gruden se había rescindido cuando llegó a un acuerdo con los Raiders.

“Debido a que Gruden no reveló el acuerdo de conciliación ni ofreció ninguna prueba en cuanto a su contenido, no pudo establecer que rescindía el acuerdo de empleo y sus obligaciones de arbitraje, y la conclusión del tribunal de distrito en sentido contrario no se basó en pruebas sustanciales”, escribieron la presidenta del Tribunal Elissa Cadish y la jueza Kristina Pickering en la orden.

La jueza Linda Bell disintió de la opinión, escribiendo que consideraría inaplicable la cláusula de arbitraje de los estatutos de la NFL, porque Gruden estaba sujeto a un acuerdo de empleo de “lo tomas o lo dejas”.

Los otros jueces escribieron en la orden del martes que no había poder de negociación desigual entre las partes, y que Gruden firmó el acuerdo de empleo reconociendo que había leído los estatutos de la NFL y entendido sus términos.

“Como exentrenador campeón del Super Bowl y personalidad mediática de larga trayectoria que firmaba el contrato de entrenador de la NFL más lucrativo de la historia, representado por un agente de élite, Gruden era la definición misma de una parte sofisticada”, escribieron los jueces.