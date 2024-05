El calendario de los Raiders es anunciado

mayo 16, 2024 - 9:29 am

Los Raiders tendrán una fuerte dosis de los hermanos Harbaugh para comenzar la temporada.

La primera temporada completa del club bajo el entrenador Antonio Pierce comenzará a la 1:05 p.m. el 8 de septiembre en Los Angeles contra los Chargers, rivales de la AFC Oeste. El partido los enfrentará a Jim Harbaugh, que regresa a la NFL tras pasar los últimos nueve años en Michigan, donde ganó un campeonato nacional la temporada pasada.

Los Raiders viajarán para enfrentarse a los Ravens y al entrenador John Harbaugh, hermano mayor de Jim, a las 10 a.m. del 15 de septiembre en la Semana 2. Será una tarea difícil dado que Baltimore y el actual MVP (Jugador Más Valioso) Lamar Jackson llegaron al partido por el título de la AFC la temporada pasada. También marcará la segunda temporada consecutiva que los Raiders abrirán con dos partidos consecutivos en la carretera.

El difícil tramo inicial contra los Harbaughs es uno de los varios puntos destacados del calendario de los Raiders, revelado por la NFL el miércoles cuando anunció los calendarios de los 32 equipos.

Los Raiders se estrenan en casa contra los Panthers a la 1:05 p.m. del 22 de septiembre en la Semana 3.

Otras fechas clave incluyen una visita a los Chiefs en el Black Friday al mediodía del 29 de noviembre, un partido de “fútbol americano nocturno” contra los Falcons a las 5:30 p.m. el 16 de diciembre en el Allegiant Stadium, y un viaje a Nueva Orleans para enfrentarse al exquarterback de los Raiders Derek Carr a las 10 a.m. el 29 de diciembre.

Los Raiders también recibirán a los Broncos a la 1:05 p.m. del 24 de noviembre, un día después de que se celebre el Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula 1.

Su partido de fútbol americano del Monday Night Football contra Atlanta es su único partido en horario de máxima audiencia. Los Raiders no juegan ni jueves ni domingo por la noche.

Su semana de descanso es la Semana 10, entre los partidos en Cincinnati (10 a.m., 3 de noviembre) y Miami (10 a.m., 17 de noviembre). Los otros partidos en la carretera de los Raiders son contra los Broncos el 6 de octubre a la 1:05 p.m., contra los Rams el 20 de octubre a la 1:05 p.m. y contra los Buccaneers el 8 de diciembre a las 10 a.m.

Sus otros partidos en casa son contra los Browns a la 1:25 p.m. el 29 de septiembre, los Steelers a la 1:05 p.m. el 13 de octubre, los Chiefs a la 1:25 p.m. el 27 de octubre, los Jaguars a la 1:25 p.m. el 22 de diciembre y los Chargers en una fecha y hora por determinar en la semana 18.

El hecho de que los Raiders abran y cierren su temporada contra los Chargers es irónico.

La paliza de 63-21 que le propinaron a Los Angeles el 14 de diciembre en el Allegiant Stadium provocó el despido del entrenador de los Chargers, Brandon Staley, y del gerente general, Tom Telesco, menos de 24 horas después.

El despido de Staley propició el regreso a la NFL de Harbaugh, quien entrenó a los 49ers de 2011 a 2014.

Telesco fue contratado como gerente general de los Raiders el 23 de enero. Unas victorias contra su antiguo club contribuirían en gran medida a que su primera temporada en su nuevo destino fuera un éxito.

El mandato de Telesco con los Raiders comenzará con partidos de pretemporada en la carretera contra los Vikings y en casa contra los Cowboys y los 49ers. Las fechas y horarios de estos partidos aún no se han anunciado. Serán retransmitidos por Fox.