Derek Carr firme en fecha límite para que un contrato se garantice

Trevor Lawrence (16), de los Jaguars, choca los cinco con Derek Carr (4, derecha), de los Raiders, en una prueba de pases de precisión durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023, en el Intermountain Healthcare Performance Center, el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Derek Carr (4), de los Raiders de la AFC, choca los cinco con el entrenador Peyton Manning después de un pase de precisión durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Maxx Crosby (98), de los Raiders, de la AFC, se emociona mientras Derek Carr (4, derecha), de los Raiders, busca un lanzamiento largo en una prueba de pases de precisión durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Derek Carr (4, derecha), de los Raiders de la AFC, habla con otros quarterbacks antes de una prueba de pases de precisión durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Maxx Crosby (98), de los Raiders, de la AFC, se emociona mientras Derek Carr (4, derecha), de los Raiders, realiza una actuación estelar en un pase de precisión durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Compañeros de equipo de la AFC, incluido Max Crosby (98) de los Raiders, se agrupan antes de una ronda de dodgeball durante la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Compañeros de equipo de la AFC, entre ellos Max Crosby (98), de los Raiders, es golpeado con un balón durante la prueba de habilidad de los Juegos del Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El jugador de la AFC Mitch Morse (60), de los Bills, hace explotar su globo en la prueba de captura de salpicaduras durante la prueba de habilidades de los Juegos del Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador de la NFC, Eli Manning, recibe una lluvia de confeti tras perder un pase a la diana en los Juegos Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Geno Smith (7), de los Seahawks de la NFC, lanza un pase a una diana durante una prueba de pases de precisión en los Juegos del Pro Bowl 2023 en el Intermountain Healthcare Performance Center el jueves 2 de febrero de 2023, en Henderson. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Derek Carr reiteró el jueves que no prorrogará la fecha del 15 de febrero para que su contrato esté totalmente garantizado, lo que significa esencialmente que los Raiders tendrán que dejarlo en libertad o negociar en principio antes de esa fecha.

“No creo que eso sea lo mejor para mí”, dijo tras participar en la prueba de habilidades de los Juegos Pro Bowl en las instalaciones de los Raiders en Henderson.

En sus primeros comentarios públicos desde que fue enviado al banquillo en los dos últimos partidos de la temporada, el veterano quarterback también habló de lo que buscará en un nuevo equipo y de sus emociones desde que la organización decidió que ya no formaba parte de su futuro.

“Definitivamente hubo enfado, sí, sobre todo por ciertas situaciones”, dijo Carr. “Creo que intenté decirlo lo mejor que pude en un tuit, pero estoy agradecido a todos los que quieren darme la plataforma para hablar y agradecido a todos los que tendieron la mano y dijeron: ‘Hey, ¿por qué no cuentas tu versión? Siempre hay dos caras en una historia’. Estoy agradecido por ello, pero no va a hacer nada. No va a hacer que me sienta mejor.

“Puede que a algunas personas les haga comprender algo, puede que les abra los ojos, pero a mí no me ayuda en nada. Y no tengo más que respeto por estos chicos y amor por todos los que están aquí. Así que no pienso hablar nunca realmente de ello, a menos que me vuelva loco y escriba un libro algún día”.

Por ahora, la atención se centra en dónde continuará Carr su carrera tras pasar sus primeras nueve temporadas con los Raiders. El director general Dave Ziegler y el entrenador Josh McDaniels firmaron una ampliación del contrato de Carr la pasada temporada baja, pero la relación se agrió hacia el final de la temporada.

Aunque Carr llevaba años lidiando con especulaciones sobre su futuro, finalmente se llegó a un punto de ruptura.

“Diré que, dependiendo de quién fuera el entrenador y todo ese tipo de cosas, me hicieron saber cómo se sentían”, declaró. “Así que, aunque había especulaciones, nunca me preocupó demasiado porque sabía a qué atenerme. Ahora bien, esta situación era diferente, y es lo que es. Ambos seguiremos adelante, y creo que es bueno para todos”.

Un traspaso de Carr quedaría en el limbo hasta que el nuevo año de liga comience el 15 de marzo, por lo que existe la posibilidad de que quede libre en las próximas dos semanas.

Carr, que cumple 32 años el 28 de marzo, dijo que le parece bien esa posibilidad. También le gusta la idea de tener el poder de bloquear un intercambio.

“Está bien tener esa cláusula de no traspaso porque puedo tomarme mi tiempo y ser paciente”, dijo. “Nunca cerraré la puerta a nada. Puede ser un traspaso o que me liberen. En este momento no me importa la óptica. ¿A quién le importa? Y puedo controlarlo. No voy a aceptar el intercambio porque parezca mejor. Eso no me importa. Voy a tomar la mejor decisión para mí y para mi familia”.

Carr habló con el quarterback del Salón de la Fama Peyton Manning el jueves, y hablaron de cuando Manning fue despedido por los Colts en favor de Andrew Luck, elegido número uno en 2012. Manning llegó a ganar un Super Bowl con los Broncos, y la conversación ayudó a tranquilizar a Carr sobre el hecho de que seguir adelante podría ser lo mejor.

“Es agradable escuchar eso de alguien que creo que es el mejor en este deporte”, dijo Carr. “Es alguien a quien siempre he admirado”.

Carr dijo que le gustaría tener permiso de los Raiders para hablar con los equipos sobre un nuevo contrato y facilitar un intercambio, pero eso no está en las cartas por ahora.

“Eso lo tienen que hablar ellos”, dijo refiriéndose a los Raiders. “Yo solo me atengo a las reglas, y si se llega a esa fecha, se llega a esa fecha. Entonces podré hablar con todos mis amigos”.

Jugar para un equipo con posibilidades de ganar un campeonato será primordial, dijo Carr.

“Solo busco equipos que hayan tomado esa decisión de forma coherente de que seguirán optando por hacer lo que haga falta para poner en marcha un programa ganador”, dijo. “Quiero ganar un campeonato. Eso es lo primero que tengo en mente. No se trata de dinero. He lanzado las yardas. Tengo los récords. He hecho los Pro Bowls. Eso no garantiza que vaya a donde vaya podamos hacerlo automáticamente, pero solo intento encontrar un lugar donde tenga mi mejor oportunidad”.

Debido a su incorporación tardía a la alineación del Pro Bowl, Carr tiene esta semana una oportunidad más de competir con el logotipo de los Raiders en su camiseta.

Admitió que se tomará un tiempo extra en el campo para saborear el momento el domingo en el Allegiant Stadium, donde estará por última vez con su compañero de equipo de los Raiders Maxx Crosby, también Pro Bowler.

“Hemos estado aquí los dos últimos días, simplemente estando cerca el uno del otro”, dijo Crosby. “Es mi hermano, así que nos la estamos pasando en grande”.

Durante la retransmisión de ESPN del jueves -después de que ayudara a la AFC a ganar la prueba de pases de precisión, lo que contribuyó a que su grupo tuviera una ventaja de 9-3 en las cuatro pruebas de la competición general que terminará el domingo-, Carr demostró que no ha perdido el sentido del humor.

Cuando Ryan Clark, de ESPN, le preguntó si alguna vez se había sentido tan bien lanzando el balón para los Raiders, Carr respondió: “No tanto. Probablemente por eso me voy a otro sitio”.

Derek Carr got jokes 🍿 😂 📺 ESPN pic.twitter.com/BqSFkyUha4 — SportsCenter (@SportsCenter) February 3, 2023

Dijo que la broma no estaba planeada.

“Fue un impulso del momento”, dijo. “Simplemente me estaba divirtiendo con ello. Ha sido una época muy loca”.

Hablando más en serio, Carr dijo que cree que en algún momento habrá una oportunidad para curarse.

“No creo que el dolor de no estar por aquí desaparezca nunca porque los quiero, pero la emoción de lo que viene es más bien en lo que estoy enfocado ahora”, dijo. “Ya no me siento a pensar en ello, y no le deseo ningún mal a nadie.

“Siempre seré un Raider. Volveré dentro de 10 ó 15 años y vendré a adorar a los fans, llevaré a mis hijos a los partidos. Quizá me siente en el Agujero Negro por una vez”.