Davante Adams señala a Josh McDaniels tras la más reciente derrota de los Raiders

noviembre 7, 2022 - 11:28 am

El safety de los Jacksonville Jaguars, Andrew Wingard (42), se defiende del wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), forzando un pase incompleto, durante la segunda mitad de un partido de la NFL en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. Los Jaguares ganaron a los Raiders por 27-20. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), es derribado por el defensive end de los Jacksonville Jaguars, Dawuane Smoot (91), durante la primera mitad de un partido de la NFL en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) celebra su recuperación de un fumble con el cornerback de los Raiders Anthony Averett (29) durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders, Derek Carr (4), busca escapar de la presión del linebacker de los Jacksonville Jaguars, Josh Allen (41), y del defensive tackle DaVon Hamilton (52), con el guardia de los Raiders, Alex Bars (64), buscando protección durante la primera mitad de un partido de la NFL en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders, Davante Adams (17), hace una captura y se escapa del linebacker de los Jacksonville Jaguars, Shaquille Quarterman (50), y el linebacker Devin Lloyd (33) lo persigue durante la primera mitad de un partido de la NFL en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El running back de los Raiders Josh Jacobs (28) busca espacio para correr con el defensive tackle de los Jacksonville Jaguars DaVon Hamilton (52) en su persecución durante la primera mitad de un partido de la NFL en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El quarterback de los Raiders Derek Carr (4) realiza un lanzamiento durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) anota un touchdown durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los Raiders Davante Adams (17) celebra su touchdown con el quarterback de los Raiders Derek Carr (4) durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El defensive end de los Raiders Maxx Crosby (98) celebra una parada defensiva durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field el domingo 6 de noviembre de 2022, en Jacksonville, Florida. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

JACKSONVILLE, Florida – La animada conversación entre Derek Carr y Davante Adams en un rincón del vestidor de los Raiders el domingo fue una gran pista de que algo más allá de perder otro partido se está enconando.

Y va directo a la terquedad o al exceso de pensamiento que parece estar ocurriendo en la línea de banda en lo que se refiere a los llamados de juego y a la realización de ajustes.

“Es evidente”, dijo Adams después de la más reciente derrota, una calamidad por 27-20 ante los débiles Jacksonville Jaguars en el TIAA Bank Field, en la que los Raiders desperdiciaron al menos una ventaja de 17 puntos por tercera vez esta temporada. La derrota hizo caer a los Raiders a 2-6 y puso todas sus metas y objetivos en soporte vital.

Eso ya era bastante malo. Pero también lo fue el cansado ritual de estar en los podios o delante de las taquillas repitiendo las mismas palabras predecibles tras otra derrota que siguió el mismo guión que las demás.

Otra gran ventaja desperdiciada. Otra tarde de fútbol americano no complementario. Otra remontada fallida en los últimos minutos a pesar de las oportunidades de escapar con una victoria.

Lava. Enjuaga. Repite.

“Lo que pasa con el aprendizaje es que, con suerte, solo se aprende una vez”, dijo el tight end de los Raiders Foster Moreau, con la voz entrecortada.

Lo que siguió fue otra sesión posterior al partido en la que los Raiders se comprometieron a abordar los problemas.

“Hay cosas que se dirán”, dijo Carr. “Habrá cosas que habrá que abordar”.

Eso nos lleva de nuevo a la charla posterior al partido entre Carr y Adams. Y, no, los viejos amigos no estaban haciendo un viaje por el carril de la memoria. De hecho, como Adams estaba a punto de señalar a todo el que quisiera escuchar, un elefante del tamaño de la Nación Raider se encuentra de pie y prominente en la habitación. Y hasta que no se solucione con éxito, los Raiders tienen pocas esperanzas de hacer algo esta temporada.

Se está formando un hábito frustrante en el que los Raiders no quieren o no pueden bastonear algo que está funcionando lo suficiente como para hacer que su oponente pague un alto precio por no ser capaz de detenerlo.

O, como dijo Adams: “Si no está roto, no lo arregles”.

En este caso, el wide receiver estrella se refería a su fulgurante comienzo, en el que atrapó los nueve blancos para 146 yardas y dos touchdowns, ayudando a los Raiders a tomar una ventaja de 17-0. Pero luego solo atrapó un balón más para cero yardas en los desastrosos más de dos cuartos que siguieron, en los que los Jaguars los destrozaron con una racha de 27-3.

Para que no pienses que Adams lo estaba haciendo todo sobre sí mismo, tienes la sensación de que habría dicho lo mismo si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera atacado a los Jaguars. Y no estaba dispuesto a huir de las críticas que le dirigía el entrenador Josh McDaniels.

“No me asusta eso”, dijo Adams. “Al final del día, no me importa, puedes decir lo que quieras. Los entrenadores tienen que hacer los ajustes al igual que los jugadores. Y así es el juego”.

Y aunque Adams dejó claro que le gusta jugar con McDaniels y que tienen un diálogo abierto en el que puede acudir a su entrenador con sugerencias, es obvio que cree que los Raiders necesitan un mejor entrenamiento.

“La forma en que atacábamos en la primera parte estaba funcionando”, dijo Adams. “Nos alejamos de eso y empezamos a jugar el partido un poco diferente”.

McDaniels y Carr dijeron que los Jaguars cambiaron su defensa alrededor de Adams después de su rápido comienzo, forzando esencialmente a los Raiders a atacarlos de una manera diferente.

“No es que no tuviéramos oportunidades”, dijo McDaniels. “No le doblaron hasta el punto de que no pudiéramos lanzarle el balón. No me pareció que fuéramos tan eficaces en la segunda parte”.

Adams no estuvo de acuerdo.

“Yo no lo vería así”, dijo. “He jugado en un millón de partidos en los que podría decirte que sí, pero no diría que se hizo algo mágico. Pudimos haber seguido haciendo lo que estábamos haciendo en la primera parte, y habría sido, ya sabes, quién sabe. Pero creo que no nos pusimos en la mejor posición por cómo salimos en la segunda parte”.

Es un tema recurrente. Y hasta que los Raiders no lo solucionen, su temporada se seguirá escapando.