Davante Adams pide más urgencia para unos Raiders en apuros

Raiders wide receiver Davante Adams (17) hace una captura durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra Los Angeles Chargers el domingo, 1 de octubre de 2023, en SoFi Stadium en Inglewood, California (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

INGLEWOOD, California – Los Raiders volvieron a dar una pelea tardía que de nuevo se quedó corta.

El wide receiver estrella Davante Adams volvió a expresar su frustración por lo mucho que tardó su equipo en empezar a tomar acción.

Las cosas empiezan a ser redundantes.

“Nos estamos disparando mucho en el pie”, dijo Adams después de la derrota 24-17 del domingo ante los Chargers en el SoFi Stadium. “Ni siquiera sé realmente qué decir. Tenemos que jugar mejor, y tenemos que hacer las cosas antes en el juego y ser más urgentes desde antes para ponernos en mejores posiciones en las que no tenemos que luchar al final de los juegos”.

“Es frustrante estar en estos partidos y no ser capaz de terminarlos y no ser capaz de maximizar todo el juego y ser capaz de ejecutar a un nivel superior a lo largo de hacerlo más fácil para nosotros mismos”.

El más reciente intento de remontada se quedó corto cuando el novato Aidan O’Connell lanzó una intercepción en la yarda 3 con 2:39 por jugar en un partido en el que los Raiders perdían por 17 puntos al descanso.

Ahora los Raiders están 1-3, y Adams cree que el equipo no solo necesita mostrar más sentido de urgencia semanalmente, sino también con su temporada en general.

“Son realmente un montón de cosas, pero es simplemente ser más urgentes desde el principio y comunicarnos mejor para que podamos ejecutar”, dijo. “No se trata de una cosa o de hacer esto y ya está. Se trata de ambos lados del balón. Solo creo que no lo estamos aprovechando al máximo. Sin duda, todos pueden dar un paso más. Tenemos que hacerlo antes de llegar a un punto en el que haya que ganar todos los partidos. Eso es lo que estamos tratando de mantenerse alejado de, y yo no creo que estamos siendo lo suficientemente urgente en este momento “.

Adams terminó con ocho recepciones para 75 yardas. Abandonó el partido en la primera mitad para ir a los vestuarios a hacerse radiografías tras caer con fuerza después de un golpe cuando intentaba alcanzar un pase lanzado muy por detrás de él.

“Aterricé en el hombro, y no estaba sintiendo como que probablemente iba a ser una posibilidad de hacer (volver)”, dijo. “Volví y tuve que torcerlo. Definitivamente no se siente bien en este momento, pero es lo que es. Tienes que hacer lo que tienes que hacer por tu equipo”.

Adams, que superó las 10 mil yardas de recepción el domingo, sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NFL.

Dijo que acepta la presión que conlleva ser una superestrella y que no espera que todo el mundo consiga grandes números o estadísticas llamativas. Solo se trata de que cada uno desempeñe su papel y haga lo que tiene que hacer en cada jugada.

“Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser el elegido. Por eso me pagan como me pagan, para ir y anotar touchdowns. Acepto esa carga, y ni siquiera es una carga para mí. Eso es lo que hace que esto sea emocionante para mí, tener esas oportunidades de bajar y terminar un partido y ser una pieza importante en cuanto a por qué se juntó. No me importa (esa presión).

“Se trata de que todos hagan su parte. Eso no significa que todos tengan que hacer 80 capturas por temporada. Puedo tener tantas como necesite para que funcione. Todos tienen que hacer su parte para que esa jugada funcione, todos tienen que hacer lo que tienen que hacer para que esa jugada funcione. Si lo piensas así en cada jugada, entonces tendrás buenas jugadas”.

Como líder, Adams sigue intentando compartir la sabiduría que ha adquirido a lo largo de una década como uno de los jugadores más inteligentes de la liga.

Dijo que la conciencia y la ejecución son dos de los términos que más ha predicado, creyendo que una comprensión del plan y llevarlo a cabo permite a los jugadores hacer su trabajo mejor y más rápido.

“Así puedes jugar rápido y dictarles”, afirmó. “Haces que se adapten a lo que estás haciendo. Pensé que había demasiado de sentarse y mirar, tal vez con la esperanza de que alguien haga algo o lo que sea. Pero no sé. Diez o quince minutos después del partido es el momento más difícil para evaluar exactamente lo que está pasando.

“Solo sé que no es suficiente, y tenemos que resolverlo”.