Davante Adams dice que “absolutamente” quiere volver a los Raiders

Raiders wide receiver Davante Adams (17) anota un touchdown con el cornerback Charvarius Ward (7) de los San Francisco 49ers en la cobertura durante la primera mitad de un partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo, 01 de enero 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Se espera que los Raiders sigan contando con el veterano wide receiver Davante Adams mientras buscan un quarterback que sustituya a Derek Carr.

Y Adams, a quien los Raiders intercambiaron en la temporada de receso, dijo el miércoles que da la bienvenida a la oportunidad de darle aportes al gerente general Dave Ziegler y al entrenador Josh McDaniels. Dijo que los tres han desarrollado una fuerte relación de trabajo desde que se unió a la organización y que “absolutamente” quiere regresar la próxima temporada.

“Yo, Josh, Zieg, todos tenemos una muy buena dinámica, y es algo que realmente aprecio”, dijo Adams.

Carr fue enviado a la banca la semana pasada después de nueve años como titular de los Raiders. Buscarán canjearlo después de la temporada o incluso liberarlo. Entre los principales candidatos para reemplazarlo están Tom Brady y Jimmy Garoppolo, en caso de que ambos veteranos se conviertan en agentes libres.

Adams esencialmente forzó su salida de Green Bay para jugar con los Raiders. Carr, su gran amigo y compañero de equipo en Fresno State, fue parte del atractivo de Las Vegas, pero también lo fue la oportunidad de jugar para la franquicia por la que Adams creció y la oportunidad de estar más cerca de su base en California.

Sin embargo, más que cualquier otra cosa, Adams quería estar con una organización que pensara que podría competir por un campeonato de Super Bowl, parte de lo cual significa estabilidad y un alto nivel de juego en el quarterback.

“Un paso como este es obviamente algo que significa mucho para mí y para mi carrera personal”, dijo Adams. “Y obviamente lo que estoy tratando de perseguir en cuanto a la búsqueda final para conseguir ese anillo”.

Adams entiende que no será parte del proceso de toma de decisiones real. Pero la sensación es que Ziegler y McDaniels valoran su opinión.

“Y yo no soy un tipo que va a llegar aquí diciendo cualquier cosa”, dijo Adams. “Ellos saben, ya sea sobre el esquema, o si se trata de personal o lo que sea, hay una rima a la razón. Definitivamente voy a tener algo detrás de lo que sea que estoy pensando o estoy diciendo. Así que obviamente nos entendemos bien, y eso ayuda a todo este proceso”.

En cuanto a su relación con Carr y cómo afectará a su toma de decisiones, Adams dijo que está teniendo en cuenta todo el panorama.

“No habría estado aquí, o terminado aquí, originalmente, probablemente, si Derek no estuviera aquí”, dijo Adams. “Pero no significa necesariamente que no vaya a estar aquí en el caso de que él no esté. Es mi chico, obviamente. Le cubro la espalda. Lo he dejado más que claro en este momento. Lo apoyo y apoyo todo lo que tiene por delante”.