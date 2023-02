Con la 7ª elección del draft de la NFL, los Raiders seleccionan…

Tyree Wilson (19), defensa de Texas Tech, durante un partido de fútbol americano de la NCAA contra TCU el sábado 5 de noviembre de 2022, en Fort Worth, Texas. TCU ganó 34-24. (AP Photo/Brandon Wade)

El quarterback de Stanford Tanner McKee (18) lanza contra Utah durante la primera mitad de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA el sábado 12 de noviembre de 2022, en Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)

El defensa de Iowa Jack Campbell (31) se prepara para una jugada durante la primera parte de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA contra Nebraska, el viernes 25 de noviembre de 2022, en Iowa City, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall)

El cornerback de Kansas State Julius Brents (23) intercepta un pase destinado al wide receiver de West Virginia Reese Smith (15) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA en Morgantown, Virginia Occidental, el sábado 19 de noviembre de 2022.

El linebacker nacional Ivan Pace Jr. de Cincinnati realiza ejercicios durante el entrenamiento para el Senior Bowl de fútbol americano universitario de la NCAA el miércoles 1º de febrero de 2023, en Mobile, Ala. (AP Photo/Butch Dill)

El defensive lineman de Bowling Green Karl Brooks (11) atrapa el balón durante un partido de fútbol americano de la NCAA contra UCLA el sábado 3 de septiembre de 2022, en Los Ángeles. (AP Photo/Kyusung Gong)

Cuando los Raiders entren de lleno en el proceso del draft, dispondrán de un contingente completo en la NFL Scouting Combine de la próxima semana en Indianápolis.

Armados con nueve selecciones (serán 11 cuando reciban dos selecciones compensatorias), los Raiders tienen munición para mejorar su alineación durante el draft.

He aquí cómo podría ser su draft de siete rondas después del post-Senior Cup y antes de los partidos.

Ronda 1, Elección 7

Tyree Wilson, defensive end, Texas Tech

Los Raiders tienen que ser flexibles en este aspecto, ya que el día del draft el tablero será frenético y los equipos lucharán por cumplir sus objetivos. Eso podría implicar a los Raiders, que están bien posicionados para ascender si se enamoran de un quarterback, como C.J. Stroud o Will Levis, o incluso retroceder unos puestos para adquirir a Anthony Richardson, de Florida. Podría darse cualquier escenario, y a los Raiders les conviene tener la mente abierta. Al final del día, sin embargo, se mantendrán firmes y elegirán al mejor edge rusher del draft. Con seis pies y seis pulgadas de altura y dotado de una explosión increíble, Wilson tendrá un impacto inmediato. Pero es su lado positivo lo que lo convierte en una elección tan atractiva mientras los Raiders reconstruyen su defensa.

Ronda 2, Elección 38 general

Tanner McKee, quarterback, Stanford

La dirección que tomen los Raiders en la segunda ronda dependerá de lo que ocurra en la agencia libre y en la primera ronda, en relación con la obtención de su quarterback del presente y del futuro. Así que esta elección podría convertirse fácilmente en un offensive tackle, como Matthew Bergeron de Siracusa o Dawand Jones de Ohio State. O tal vez un defensa, como Isaiah Foskey, de Notre Dame, o un defensive lineman interior, como Siaki Ika, de Baylor. McKee, de 6-6 de altura, encaja en los Raiders como un pasador inteligente, sorprendentemente móvil y preciso. Puede que no sea obligatorio que entre inmediatamente, pero su momento llegará más pronto que tarde.

Ronda 3, Elección 70 global

Jack Campbell, defensa, Iowa

La renovación defensiva continúa en la tercera ronda, ya que los Raiders eligen a Campbell, de 6-5 y 245 libras, cuya capacidad atlética lo convierte en un activo en la defensa de carrera y en la cobertura de pase. El club ha dado prioridad a la incorporación de jugadores productivos e inteligentes que puedan manejar planes y esquemas de juego del siguiente nivel, y eso es lo que aporta Campbell. Se une a Wilson como titular de impacto desde el primer día.

Ronda 4

Julius Brents, cornerback, Kansas State

Esta elección parece un poco esperanzadora, teniendo en cuenta que Brents está subiendo en las listas del draft tras un sólido desempeño en el Senior Bowl. Pero la suerte podría estar del lado de los Raiders, ya que este esquinero de 6-3 podría caer en sus manos en la cuarta ronda.

Ronda 5

Nick Saldiveri, offensive tackle, Old Dominion

Con 6-6 y 303 libras, Saldiveri tiene una capacidad atlética y una flexibilidad corporal sorprendentes. Su tamaño le permite ser un bloqueador punzante en el punto de ataque, y su capacidad atlética le permite proteger el pase y también llegar al segundo nivel. Puede jugar en toda la línea, así que no te sorprendas si acaba en cualquier lugar entre right tackle, right guard o incluso el centro.

Ronda 5

Ivan Pace, defensa, Cincinnati

Pace es un luchador contra la carrera a la vez que combina una tremenda capacidad de lectura y respuesta con astucia y dureza. No es el jugador más grande, mide 5-10, 231 libras, pero sus 10 tacleos en el Senior Bowl le valieron los honores de Jugador Defensivo del Partido, y su impresionante semana de entrenamientos fue lo suficientemente buena como para ganar el honor de linebacker de la semana del equipo Norte. Los Raiders podrían necesitar un sustituto para Denzel Perryman, y Pace tiene madera para ser ese tipo.

Proyectada elección de compensación de quinta ronda (Zay Jones)

Karl Brooks, offensive tackle, Bowling Green

Brooks fue un terror la temporada pasada al acumular 18 tacleos por pérdidas, incluidos 10 sacks. Con 6-3 y 303 libras, tiene una explosión violenta, buenas manos y un motor implacable. Se proyecta hacia el interior en la NFL, donde podría convertirse en un eficaz pass rusher capaz de ganar batallas uno contra uno contra guardias y centros.

Ronda 6

Darius Rush, cornerback, Carolina del Sur

Rush tuvo una buena semana en el Senior Bowl, en el que se mostró destructivo en la cobertura de pases. Con sus 6-1 y 196 libras, es otro cornerback largo y atlético que los Raiders pueden añadir a su grupo.

Proyección de elección compensatoria de sexta ronda (Casey Hayward)

Henry Bainivalu, guardia, Washington

Bainivalu mide 6-6, 307 libras, pero a pesar de su tamaño, es un jugador ágil y atlético que trabaja con pulcritud y eficacia. Bloqueador eficaz en todos los sentidos, puede ganar en el punto de ataque, retroceder en la protección de pases y es suave en los tirones y en la llegada al siguiente nivel.

Ronda 7

Brandon Hill, seguridad, Pittsburgh

Los Raiders necesitan un safety, y Hill era un pilar físico y productivo en la secundaria de Pitt. Se perfila como un strong safety en la NFL.

Ronda 7

Zakhari Franklin, wide receiver, Texas-San Antonio

Si Franklin fuera un poco más rápido, sería elegido en la 2ª jornada. Pero caerá en el draft debido a su falta de velocidad punta, pero se trata de un receptor productivo que puede alinearse por fuera y por dentro. La temporada pasada realizó 94 recepciones para 1,136 yardas y 15 anotaciones, después de haber atrapado 81 balones para 1,027 yardas y 12 anotaciones en 2021. Su sentido de la posición podría acabar valiéndole algo más que un papel de reserva/equipos especiales.