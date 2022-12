‘Como un guión de Hollywood’, dice Chandler Jones sobre ganar el TD

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) celebra mientras anota un touchdown ganador del partido contra los New England Patriots durante la segunda mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El tight end de los Raiders Darren Waller (83) celebra una captura de touchdown con su compañero de equipo Foster Moreau (87) y el centro Andre James (68) frente a los defensas de los New England Patriots durante la primera mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) se ríe en la banda durante el descanso de un partido de la NFL contra los New England Patriots en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El wide receiver de los New England Patriots, Jakobi Meyers (16), retrocede el balón mientras se agota el tiempo contra la defensa de los Raiders durante la segunda parte de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) lanza al quarterback de los New England Patriots Mac Jones (10) contra el césped en un intento de tacleada de camino a una intercepción y carrera de touchdown ganadora durante la segunda mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) lanza al quarterback de los New England Patriots Mac Jones (10) contra el césped en un intento de tacleada de camino a una intercepción y carrera de touchdown ganadora durante la segunda mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders, Chandler Jones (55), se libra del intento de tacleada del quarterback de los New England Patriots, Mac Jones (10), de camino a una intercepción y carrera de touchdown ganadora durante la segunda mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders, Chandler Jones (55), se libra del intento de tacleada del quarterback de los New England Patriots, Mac Jones (10), de camino a una intercepción y carrera de touchdown ganadora durante la segunda mitad de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El defensive end de los Raiders Chandler Jones (55) celebra mientras anota un touchdown ganador del partido contra los New England Patriots durante la segunda mitad de su partido de la NFL en Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El wide receiver de los Raiders Keelan Cole (84) consigue un pase de touchdown sobre el cornerback de los New England Patriots Marcus Jones (25) durante la segunda parte de su partido de la NFL en el Allegiant Stadium el domingo 18 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

En una de las jugadas más locas e inimaginables para decidir un partido, los Raiders salvaron temporalmente su temporada el domingo con una victoria por 30-24 sobre los Patriots en Allegiant Stadium.

Al hacerlo, los Raiders (6-8) mantienen vivas sus esperanzas de postemporada. Tras su asombrosa victoria y la ayuda de otros equipos, están a dos partidos de la cabeza con tres por jugar.

Que vaya mucho más allá de eso te dice todo lo que necesitas saber sobre una jugada, una secuencia y un final que se recordarán para siempre.

El touchdown de la victoria llegó cuando el defensive end de los Raiders, Chandler Jones, recogió un lateral a la desesperada del wide receiver de los Patriots, Jakobi Meyers, sin tiempo para más y con el marcador empatado a 24-24, y corrió 48 yardas hasta la zona de anotación. Jones estaba en posición de realizar la jugada, que oficialmente se considera una recuperación de balón perdido, solo porque falló una tacleada al principio de la jugada y luego fue empujado al suelo.

De lo contrario, habría detenido a Rhamondre Stevenson en la línea de golpeo para enviar el partido al tiempo extra o habría corrido por el campo persiguiendo a Stevenson.

En lugar de eso, Jones fue el héroe tras levantarse, reevaluar la situación y recoger el balón del aire cuando Meyers inexplicablemente lo lanzó hacia atrás intentando mantener viva la jugada. Todo lo que tuvo que hacer a partir de ese momento fue tirar al suelo al quarterback de los Patriots, Mac Jones, y luego correr sin ser tocado hasta la zona de anotación.

“Es como un guión de Hollywood que nunca se ha escrito”, dijo Chandler Jones. “Ni en un millón de años pensarías que ocurriría así. Pero por eso sigues jugando”.

¿Qué pensó del final el entrenador de los Raiders, Josh McDaniels, que se enfrentaba a su mentor, el entrenador de los Patriots, Bill Belichick?

“Es probablemente el final más loco en el que he participado”, dijo. “Lo aceptaremos”.

Belichick tenía sus propios pensamientos.

“Hablamos de fútbol americano situacional”, dijo. “Hablamos de ello cada semana, pero obviamente tenemos que hacer un mejor trabajo jugando al fútbol americano situacional y no cometer errores críticos”.

El wide receiver de los Raiders, Mack Hollins, se alineó como safety en la última jugada de los Patriots, sirviendo como última línea de defensa en caso de que alguien se escapara hacia la zona de anotación. ¿A qué se debe esta importancia? Su compañero Hunter Renfrow habría jurado que Hollins estaba a su lado en la línea de banda, incluso hablando con él, justo antes de que sonara el chasquido del balón.

“Espera, ¿estabas de safety en esa jugada?”. preguntó Renfrow.

“Será mejor que mires la cinta”, dijo Hollins, riendo. “¿Ves? Ni siquiera mis compañeros lo sabían”.

Hollins pensó que iba a tener que hacer una tacleada cuando Stevenson atravesó la línea de scrimmage y rompió un par de tacleadas en su camino hacia la yarda 32 de los Raiders.

“Dije: ‘Oh, voy a tener que hacer una jugada aquí’”, dijo Hollins.

Pero entonces vio cómo Stevenson se la devolvía a Meyers, que estaba en la yarda 40 de los Raiders, y cómo Meyers se giraba y se la lanzaba a Jones.

Me dije: “Vaya lanzamiento”, recuerda que pensó Hollins.

Renfrow, en la línea de banda, pensó lo mismo. “¿Realmente es el momento para eso?”, fue el pensamiento que se le pasó por la cabeza, dijo.

No, no lo era. Los Patriots solo tuvieron que arrodillarse para enviar el partido al tiempo extra. No fue lo ideal, sobre todo después de haber cedido un lanzamiento de touchdown de 30 yardas de Derek Carr a Keelan Cole que empató el partido 24-24. Pero el tiempo extra fue la salvación comparado con lo que acabó ocurriendo.

“Todavía estoy en estado de shock”, dijo el cornerback de los Raiders Nate Hobbs. “Todavía no puedo creer lo que acabo de ver. Todo lo que puedo decir es que Dios nos tenía”.

Después de haber estado en el lado equivocado de demasiadas jugadas memorables en contra de los Raiders, ya fuera como fan o como jugador, Carr se alegró de que por fin los Raiders se beneficiaran de una.

“Me he levantado aquí y a veces he respondido a preguntas difíciles sobre lo que pasó”, dijo Carr, que lanzó para 231 yardas y tres touchdowns. “A veces ni siquiera sé qué decirte sobre lo que pasó”.

En este caso, la jugada habla por sí sola. Y por todas las razones correctas para los Raiders.

“Siendo un Raider, pensaba que había visto todas las formas en que alguien podía perder o ganar un partido”, dijo el centro Andre James. “Me equivoqué, tío. Me equivoqué”.