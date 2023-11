Antonio Pierce, entrenador interino de los Raiders, aporta pasión y orgullo al trabajo

El entrenador de linebackers de los Raiders, Antonio Pierce, felicita al cornerback Marcus Peters (24) después de que el linebacker Luke Masterson (59), no en la foto, forzara un fumble durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Detroit Lions el lunes 30 de octubre de 2023, en el Ford Field de Detroit. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El linebacker de los Raiders Antonio Pierce y el running back Brandon Bolden (34) felicitan al cornerback Marcus Peters (24), al cornerback Amik Robertson (21) y al linebacker Luke Masterson (59), que forzó un fumble, durante la primera mitad de un partido de la NFL contra los Detroit Lions el lunes 30 de octubre de 2023, en el Ford Field de Detroit. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El linebacker de los Raiders Robert Spillane (41) habla con el entrenador de linebackers Antonio Pierce antes de un partido de la NFL contra los Chicago Bears el domingo 22 de octubre de 2023, en el Solider Field de Chicago. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

El entrenador interino de los Raiders, Antonio Pierce, llevaba solo unas horas en el puesto antes de estar listo para pasar página.

“Es un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva era, una nueva mentalidad”, dijo Pierce, quien era el entrenador de linebackers del equipo, sobre su mensaje a los jugadores. “¿Cuál es esa mentalidad? Es la del orgullo Raider, la del compromiso con la excelencia, y la de asegurarnos de que nuestros exalumnos, nuestra base de fans y la Raider Nation estén orgullosos de lo que ven en el campo”.

Ese no ha sido el caso recientemente, razón por la cual Pierce está recibiendo esta oportunidad. Los Raiders están 3-5 después de dos vergonzosas derrotas consecutivas en la carretera ante rivales de la NFC Norte, pero Pierce cree que puede ayudar a cambiar las cosas al tomar el relevo del entrenador despedido Josh McDaniels, que estuvo 9-16 con el equipo y parecía estar perdiendo el vestidor.

“Estamos cansados de perder”, dijo Pierce. “No es una buena sensación. Somos un negocio basado en la producción. Nos dedicamos a competir, a ser competitivos y a jugar con ventaja, garra y cierta confianza”.

Pierce expresó gratitud y admiración por sus predecesores, pero reconoció que era necesario un cambio.

“Solo sabía que las dos últimas semanas no éramos nosotros mismos”, dijo. “Obviamente yo estaba centrado en el lado defensivo del balón, entrenando a los linebackers, así que mi atención estaba ahí. Pero solo se notaba como equipo. Podías sentir el aura en el edificio. Podías sentir el aura en el vestuario cuando estabas cerca de los chicos. ¿Lo percibí bien? Sí. ¿Me correspondía a mí hablar de ello o discutirlo con alguien? No”.

Ahora es su trabajo cambiar eso. Pierce espera usar su influencia con los jugadores para impulsar ese cambio. Es apasionado y fogoso, en marcado contraste con el hombre al que sustituye.

La estrella defensiva del equipo ofreció todo su apoyo.

“(Pierce) es tan real como vienen y es unánimemente respetado en este edificio”, dijo el defensive end Maxx Crosby. “Solo gana, nene”.

Pierce se ha ganado ese respeto no solo a través de sus nueve temporadas como linebacker físico, sino a través de las relaciones que ha construido como entrenador. El jugador de 45 años fue el entrenador en Long Beach Poly High School de 2014 a 2017 antes de pasar a las líneas universitarias en Arizona State, donde se abrió camino desde entrenador de linebackers hasta entrenador en jefe asociado y coordinador defensivo, mientras que también dirigió sus esfuerzos de reclutamiento.

Se convirtió en el entrenador de linebackers con los Raiders la temporada pasada y rápidamente dejó una impresión en los jugadores.

Pierce dijo que la pasión que brilla a través de sus palabras existe porque es real y genuina.

“Crecí en Compton, California”, dijo. “Nací siendo un Raider. Nací con los Raiders rodando en el Coliseum de Los Ángeles. Salía con NWA, hablando de ‘Straight Outta Compton’, luciendo gorras de los Raiders. Así que cuando surgió la oportunidad de trabajar con los Raiders, la aproveché. Eso es lo que me preparó para esto. Nací así”.

Lo primero que hizo Pierce fue nombrar a Bo Hardegree su coordinador ofensivo, en sustitución del despedido Mick Lombardi, y al novato Aidan O’Connell su quarterback titular, en sustitución de Jimmy Garoppolo.

El primer partido de Pierce será el domingo contra los Giants en Allegiant Stadium, el equipo con el que Pierce ganó un Super Bowl en 2008.

“¿Qué te parece? No podría escribirlo”, dijo. “Pero no es Antonio Pierce contra los New York Giants. Los Raiders de Las Vegas contra los Giants, que vienen a nuestra casa, una victoria muy necesaria para nosotros. … Se trata de ellos. No se trata de mí”.