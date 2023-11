A los que odian la F1: no cuenten con que la carrera de Las Vegas se vaya pronto

El piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez acelera en la recta delantera durante la carrera de Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El piloto de Ferrari Charles Leclerc lidera al piloto de Red Bull Racing Max Verstappen en la curva uno durante su carrera en la noche final del fin de semana de carreras de Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El piloto de Red Bull Racing Max Verstappen adelanta al piloto de Ferrari Charles Leclerc en la primera curva durante la carrera de Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El piloto de Ferrari Charles Leclerc adelanta al piloto de Red Bull Racing Max Verstappen en la curva cuatro durante la carrera de Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Para los residentes locales que esperaban que el Grand Prix de la Fórmula Uno de Las Vegas desapareciera y no volviera nunca más – sé que están ahí porque han escrito correos electrónicos y me han llamado para hablar de ello – tengo noticias decepcionantes.

A los fans que asistieron a la carrera, a los organizadores de la Fórmula Uno y a las empresas turísticas locales les encantó, y ya se han puesto a la venta las entradas para la edición de 2024.

Los ejecutivos de los resorts entrevistados el día después de la carrera estaban extasiados con los primeros resultados de cómo se había desarrollado todo. Los fans entrevistados mientras se dirigían al Aeropuerto Internacional Harry Reid estaban entusiasmados con lo bien que se lo habían pasado.

Los empleados de primera línea de resorts, que podrían haber sido los más perjudicados por los problemas de tránsito que soportaron durante meses para ir a trabajar todos los días, fueron profesionales y se mostraron como los mejores anfitriones que son, aunque el público de la F1 no les diera propina.

Incluso uno de los mayores críticos de la carrera, el ganador del Grand Prix 2023 de Las Vegas, Max Verstappen, cantaba “Viva Las Vegas” cuando cruzó la línea de meta.

Vi la carrera por televisión desde la comodidad de mi sala y debo decir que las imágenes de los actos previos a la carrera y del propio circuito durante el evento eran absolutamente impresionantes. Nunca Las Vegas había brillado tanto en un escenario internacional.

¿Valió la pena?

El debate se centra ahora en si ha valido la pena y si Las Vegas debe seguir acogiéndola.

Antes de la carrera, le pregunté al presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), Steve Hill, si había alguna forma de cerrar la F1 para 2024 y años posteriores.

“Ciertamente, de mutuo acuerdo”, respondió. “Si no funciona para ellos y no funcionó para nosotros, la posibilidad existe. Realmente no es algo sobre lo que hayamos tenido una conversación porque ya sabemos que no va a ser el caso.”

Si Las Vegas, a través de la junta directiva de LVCVA y la Comisión del Condado Clark, decidiera de repente tirar de la manta bajo la F1, sin duda habría acciones legales por parte de Liberty Media, el dueño de la carrera, que invirtió 500 millones de dólares para construir una estructura de paddock permanente en Koval Lane.

Las Vegas tiene contrato para albergar la carrera en 2024 y 2025, con opciones de ampliar el acuerdo al menos siete años más. Hill explicó que se trata de un acuerdo similar al de las National Finals Rodeo, con la posibilidad de introducir cambios en el contrato a medida que cambien las cosas.

“Después de tres años, en algún momento -y eso podría ocurrir después de esta carrera o podría ocurrir después de las dos primeras- tendremos una conversación”, dijo Hill. “Nos preguntaremos qué hemos aprendido, cómo serán las carreras en el futuro y mantendremos una conversación al respecto. Esa ha sido la intención desde el principio”.

Y, sin duda, las condiciones cambiarán.

Preparativos mínimos en pista

Se ha prometido que el año próximo no será necesario preparar tanto la pista. Las calles se cerraron y las rutas se bloquearon a partir de la primavera mientras los equipos preparaban el circuito de carreras de 3.8 millas. Ese nivel de preparación no será necesario el año próximo.

El transporte por la ciudad será diferente en los próximos años, a medida que se establezca el sistema de transporte subterráneo de la Boring Co. En lugar de estacionar en Las Vegas Convention Center y tomar el Monorriel o un autobús para ir a trabajar, los empleados del Strip podrían obtener vales para ir a trabajar con ese sistema subterráneo.

Los líderes del sector deberían plantearse otras cuestiones.

¿Debería ser la semana anterior a Thanksgiving la semana de las carreras?

Eso parece estar asegurado. La semana anterior a Thanksgiving fue la segunda semana con menos visitas en Las Vegas (por detrás de la semana anterior a Navidad). Mientras que los viajes de ida y vuelta desde Las Vegas al resto de Estados Unidos después de la carrera podrían chocar con los viajes previos a Thanksgiving, no ocurre lo mismo en los países europeos, donde Thanksgiving se celebra más a menudo en septiembre u octubre como fiesta de la cosecha.

¿Y si cambian la hora? Los espectáculos en vivo, uno de los pilares de Las Vegas, se apagaron porque la hora de inicio de la carrera, las 10 p.m., coincidía con la de algunos espectáculos.

Pero la razón del comienzo a las 10 p.m. era que los fans de Europa, donde la F1 se sigue con más intensidad, podían verlo por televisión mientras se tomaban su café o té del domingo por la mañana.

Lo mismo ocurre con los partidos de la NFL que se juegan en Londres o Alemania. Los partidos que se juegan en Gran Bretaña empiezan a las 9 a.m. en la Costa Este y a las 6 a.m. aquí.

Parece que una hora de comienzo de las carreras un poco más temprana podría salvar algo de vida nocturna y espectáculos.

¿Y qué hay de los pequeños comercios que vieron cómo los beneficios que tenían se agotaban porque no se podía acceder a sus locales?

Problemas de visitas

También preocupa si la presencia de la F1 podría disuadir a otros viajeros de venir a Las Vegas. Si los visitantes potenciales perciben que el mensaje es “No vayas a Las Vegas antes de la F1, el tránsito es brutal, los espectáculos son oscuros y muchas de las atracciones están bloqueadas”, podría restar visitas.

Pero también es posible que los fans de la F1 que no asistan a la carrera estén aquí para absorber el ambiente del evento, del mismo modo que miles de personas están en Las Vegas para asistir a las National Finals Rodeo pero nunca asisten porque las entradas se agotan constantemente.

Si los organizadores de la F1 crean una “zona de fans” para la carrera, podrían atraer a más visitantes a la ciudad. Hill dijo que los organizadores renunciaron a hacerlo este año para centrar la presencia policial y de seguridad en las zonas aledañas al circuito.

Hill también dijo que espera trabajar con los organizadores de la F1 para que la carrera sea más inclusiva para los residentes locales. Para ello habría que bajar el precio de la entrada, un factor que ha disuadido a muchos residentes de participar en este deporte.

Algunos lectores también se han quejado de que la F1 no es lo suficientemente emocionante porque la pista estrecha disuade a los corredores de adelantarse unos a otros y que Verstappen -el favorito antes de la carrera- fue el ganador predecible. Pero hay que tener en cuenta que Verstappen tuvo que remontar en la carrera de Las Vegas para ganarla.

Los locales que odian la F1 tendrían que remontarse a tiempo atrás para ganar su carrera.