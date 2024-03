Un funcionario de la F1 intentó detener el Grand Prix de LV, según un denunciante

Alexander Albon, de Tailandia, conduce durante la última sesión de entrenamientos para la carrera automovilística del Las Vegas Grand Prix de la Fórmula Uno, el viernes 17 de noviembre de 2023. (AP Photo/John Locher)

El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen, en el centro, quien se clasificó para la pole position, habla con el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem después de la clasificación previa al Grand Prix de Bahrein de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, Bahrein, el viernes 1° de marzo de 2024. (AP Photo/Darko Bandic)

La FIA confirmó el martes que su oficial de cumplimiento ha recibido dos quejas “detallando posibles acusaciones que involucran a ciertos miembros de su órgano de gobierno”, en aparente referencia a las recientes denuncias contra el presidente del órgano de gobierno de la Fórmula Uno.

La BBC reportó esta semana que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, supuestamente intervino para anular una sanción impuesta a Fernando Alonso en el Grand Prix de Arabia Saudí del año pasado. Un segundo reporte de la BBC dice que el mismo denunciante también afirma que Ben Sulayem dijo a los funcionarios que no certificaran el circuito de Las Vegas para su carrera en noviembre pasado.

“El Departamento de Cumplimiento está evaluando estas preocupaciones, como es práctica habitual en estos asuntos, para garantizar que se sigue meticulosamente el debido proceso”, dijo la FIA en su comunicado.

La FIA no confirmó ningún detalle sobre las acusaciones ni siquiera que Ben Sulayem sea el objetivo. En una declaración adicional facilitada a The Associated Press, un vocero de la FIA dijo: “Es desafortunado y motivo de gran preocupación que el asunto haya sido revelado a los medios de comunicación sin autorización previa y que ciertos elementos del reporte hayan sido reportados de manera inexacta”.

Los reportes de la BBC siguen a un mes dramático en el que Red Bull investigó al director del equipo, Christian Horner, por acusaciones de mala conducta con un empleado del equipo. La denuncia fue desestimada días antes de la carrera de apertura de temporada del sábado en Baréin, ganada por Max Verstappen de Red Bull.

Incluso después de que Horner fuera absuelto por la empresa matriz de Red Bull, una serie de pruebas que supuestamente se habían presentado contra él en la investigación se filtró a más de 100 miembros de la industria durante los entrenamientos en Bahréin. Horner ha negado todas las acusaciones, y su esposa, Geri Halliwell, estuvo a su lado el día de la carrera para el 1-2 de Red Bull.

Después de la carrera, el padre de Verstappen dijo a The Daily Mail que el equipo implosionará si Horner no es destituido de su cargo.

Se cree que el denunciante es un antiguo empleado de la FIA que actualmente trabaja para Formula One Management, dijo a AP una persona con conocimiento directo de las quejas, hablando bajo condición de anonimato porque el nombre y otros detalles no están siendo revelados por la FIA.

Es la segunda vez en un año que surgen acusaciones en el paddock de la F1 contra Ben Sulayem en lo que parece ser una amarga lucha de poder entre el organismo rector y la propia F1. Ben Sulayem fue elegido presidente de la FIA por sus miembros en 2021 solo unos días después de que el polémico final de temporada costara a Lewis Hamilton un octavo título récord y diera a Verstappen su primer campeonato del mundo.

En los más recientes alegatos, el denunciante dijo a la BBC que Ben Sulayem llamó al jeque Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa –vicepresidente deportivo de la FIA para la región de Medio Oriente y del Norte de África– para dejar claro que pensaba que una penalización de 10 segundos contra Alonso debería ser rescindida por el trabajo realizado en su auto mientras cumplía una penalización previa de cinco segundos.

La sanción hizo caer a Alonso del tercer puesto al cuarto. La sanción fue anulada y Alonso desplazó a George Russell, de Mercedes, del podio.

En su segundo reporte, la BBC informó que Ben Sulayem dijo a los jueces de carrera que encontraran la manera de no declarar seguro al circuito de Las Vegas para las carreras.

El circuito urbano temporal no se completó a tiempo para ser inspeccionado en el plazo requerido por la FIA antes de un evento. La inspección tuvo lugar a primera hora de la mañana del primer entrenamiento y Carlos Sainz Jr. pasó por encima de una tapa de desagüe suelta que destrozó su Ferrari y puso fin a la sesión tras solo nueve minutos.

Hubo que volver a inspeccionar todo el circuito, lo que provocó largos retrasos y una segunda sesión de entrenamientos que terminó a las 4 a.m.

Según la BBC, el denunciante fue contactado por su gerente, “quien a instancias del presidente de la FIA le dio instrucciones para que encontrara algún problema que impidiera a la FIA certificar el circuito antes del fin de semana de la carrera”. El reporte de cumplimiento cita al denunciante diciendo que “el propósito era encontrar fallos en el circuito para retener la licencia”.

La carrera inaugural del Grand Prix de Las Vegas fue la primera promovida por la F1 y el titular de los derechos comerciales, Liberty Media, y se calcula que se gastaron 500 millones de dólares en el evento.

La F1 corre en Arabia Saudí este fin de semana.