Empresas lanzan una petición para ‘detener’ el Grand Prix de LV de 2024

Un grupo de dueños de negocios de Las Vegas, que dicen estar perdiendo millones de dólares, lanzaron una petición en internet con la esperanza de reunir apoyo para fijar una reunión pública sobre el Grand Prix de Las Vegas 2024.

El grupo, encabezado por las empresas afectadas por el puente temporal construido en Flamingo Road sobre Koval Lane y otros cierres de carreteras relacionados con el Grand Prix de 2023, está tratando de reunir a otros que quieren dirigirse a la Comisión del Condado Clark antes de que apruebe el permiso de uso especial de la carrera para el evento de este año.

La petición incluye pedir a los comisionados que no aprueben el permiso de uso especial hasta que se resuelvan los problemas derivados de la carrera de 2023. Esto incluye el reembolso de 30 millones de dólares que las empresas locales afirman haber perdido debido a la carrera de 2023. El grupo también quiere que se solucionen los problemas de tránsito causados por el montaje y desmontaje de la carrera y que haya más transparencia y aportaciones de la comunidad durante la planificación del evento a gran escala.

“Hasta la fecha, la F1 no ha celebrado una reunión pública ni se ha sentado en una sala con todos los que perdimos millones en 2023”, dijo en un comunicado Gino Ferraro, dueño de Ferraro’s Ristorante. “La F1 vende entradas y sigue adelante como si estos problemas no existieran, como si nosotros no existiéramos. Mi restaurante familiar lleva aquí 39 años, nosotros importamos”.

Los representantes del Grand Prix de Las Vegas no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Hasta el lunes por la mañana, la petición había recolectado 256 firmas de un objetivo inicial de 500 firmas.

“Sabemos que muchas más personas se vieron afectadas negativamente por la carrera de la F1 en 2023”, dijo Randy Markin, dueño del restaurante Battista’s y del casino Stage Door, en un comunicado. “Los conductores de Uber, los empleados de los casinos y otros dueños de negocios de arriba a abajo del Strip de Las Vegas se vieron afectados negativamente. Creemos firmemente que necesitamos la opinión pública sobre este evento que resultó ser devastador para mi negocio y otros”.