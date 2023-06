MVP de las Aces firma una extensión para quedarse en Las Vegas

La alera de Las Vegas Aces A'ja Wilson posa para una foto durante su día de medios, el lunes 15 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

A’ja Wilson, la actual MVP de la WNBA, acordó una extensión de contrato con las Aces el viernes, lo que la vincula al equipo por dos temporadas más.

“Cuando las Aces me eligieron por primera vez en el draft, me confiaron mucho”, dijo Wilson en un comunicado de prensa. “Estoy feliz de seguir en Las Vegas, ganando partidos, jugando a un alto nivel, pero también formando parte de una comunidad que me ha acogido a mí y a mis compañeras de equipo durante los últimos seis años, y que ha hecho de esta ciudad un segundo hogar para mí”.

Wilson fue la MVP (Jugadora Más Valiosa), jugadora defensiva del año y llevó al equipo al primer campeonato de la WNBA en la historia de la franquicia durante la temporada 2022.

Anteriormente firmó una extensión de dos años antes de la temporada 2022 como agente libre restringida tras la expiración de su contrato de novata, y tuvo la oportunidad de llegar a la agencia libre sin restricciones por primera vez en su carrera después de la temporada 2023.