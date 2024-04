Efecto Caitlin Clark: El partido de las Aces contra las Fever se traslada a recinto más grande

El “efecto Caitlin Clark” ha llegado a Las Vegas.

Las Vegas Aces, dos veces campeonas de la WNBA, anunciaron el viernes que el partido del 2 de julio contra las Indiana Fever se moverá al T-Mobile Arena.

Dado que se espera que la superestrella del básquetbol universitario femenino Caitlin Clark sea fichada por las Fever, el traslado del partido al T-Mobile Arena permitirá ampliar el aforo, según el equipo.

Las Aces también señalaron que ya agotaron las entradas para cinco de sus partidos en casa: 14 de mayo, 25 de mayo, 15 de junio, 2 de julio y 4 de julio.

Ahora que el partido del 2 de julio contra las Fever tendrá capacidad adicional, las Aces informaron de que las entradas se pondrán a la venta el 10 de abril a las 10 a.m.

Our July 2nd game against the Indiana Fever will now be played at @TMobileArena!

Set your alarms. Tickets go on sale April 10th at 10AM!

— Las Vegas Aces (@LVAces) April 5, 2024