Tres conclusiones: Las Aces vencen a las Fever ante un público histórico – FOTOS

Horas antes del segundo encuentro de las Aces con Caitlin Clark y las Indiana Fever, se respiraba una energía emocionante en el aire del T-Mobile Arena.

Desde la larga fila de fans en la entrada hasta los innumerables carteles centrados de Iowa y las Aces en el edificio, el escenario estaba preparado para algo espectacular.

“Estamos observando la historia del básquetbol”, dijo un empleado de las Aces mientras los equipos empezaban a calentar.

Las defensoras del título vencieron el martes a las Fever por 88-69 y sumaron su quinta victoria consecutiva. Las Aces (11-6) fueron impulsadas por los 34 puntos de Kelsey Plum, la mejor de la temporada. A’ja Wilson logró 28 puntos, nueve rebotes y cinco tapones, mientras que Jackie Young sumó 15 puntos y 10 asistencias.

Durante el último cuarto, las Aces anunciaron que la asistencia había batido el récord del equipo con 20,366 fans, el mayor número de espectadores en un partido de temporada regular de la WNBA desde 1999.

El anterior récord de la franquicia de las Aces fue de 17,406 en el T-Mobile, una marca que el equipo alcanzó durante su último partido de temporada regular contra las Phoenix Mercury en 2023.

Después del partido, la entrenadora Becky Hammon afirmó que las grandes multitudes no son nada nuevo para las Aces, ya que el equipo ha agotado las entradas para los 20 partidos que ha jugado en casa esta temporada.

“Las Vegas ha ido apareciendo en los últimos dos o tres años, así que no me sorprende. El año pasado estuvimos a punto de llenar este edificio”, dijo Hammon. “Pero solo había mucho ruido (esta noche). Siempre he dicho que cuantos más seamos, mejor”.

Kelsey Mitchell anotó 23 puntos para Indiana (8-13), y Aliyah Boston sumó 18 puntos y 11 rebotes. Clark, la novata estrella del equipo de Iowa, fue engullida por una multitud de fotógrafos cuando intentaba firmar autógrafos antes del partido. Registró 13 puntos, 11 asistencias y seis rebotes en la derrota.

Estas son 3 conclusiones del partido:

1. De nuevo en forma

Aunque las Aces consiguieron una victoria de dos dígitos sobre las Washington Mystics en su última salida el sábado, no estaban contentas con su presentación.

El plan de juego de las Mystics limitó con éxito a Wilson y Plum, poniendo fin a la racha récord de la WNBA de 20 partidos consecutivos de Wilson con más de 20 puntos. Wilson no anotó nada en la primera mitad de ese partido.

Al final del segundo cuarto del martes, había anotado 18 puntos.

“Usamos este partido para volver a la fluidez nuestra”, dijo Wilson.

Añadió que el equipo estaba “desanimado” sin Chelsea Gray. Después de perder seis partidos mientras Gray estaba fuera debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda, el equipo está 5-0 desde el regreso de la base.

Hammon dijo que las Aces han trabajado en la comunicación y la confianza, lo que ha dado sus frutos en defensa durante la racha de victorias. El equipo es tan fuerte en esa área ahora que Wilson pudo bromear sobre la producción de su compañera Kiah Stokes en la zona. Stokes igualó su récord de la temporada con 12 rebotes, lo que dificultó que Wilson obtuviera un tablero para ella.

“Me robó el rebote”, bromeó Wilson. “Es una ladrona”.

Plum dijo que antes de la actual racha del equipo, había algo de ruido exterior por parte de los fans y los medios de comunicación.

“Había mucha gente esperando para saltar del barco solo porque no ganamos un par de partidos”, dijo.

2. El voto de Plum como MVP

Plum podría haber aprovechado su comparecencia ante los medios tras el partido para centrarse en su fenomenal actuación. Anotó un +19 en 37 minutos, con un 6-11 desde la línea de 3 puntos. Con su actuación superó la barrera de los tres mil puntos en su carrera.

Pero cuando Plum se sentó con Wilson ante los reporteros el martes por la noche, no habló mucho de sí misma. En su lugar, centró la atención en su compañera de equipo.

“Tiene un promedio de 28 puntos por partido”, dijo Plum refiriéndose a Wilson. “Todo el mundo la dobla y la triplica y planifica el juego, y realmente no importa. … Lo damos por sentado, pero estamos viendo a una de las mejores jugadoras de todos los tiempos delante de nuestros ojos”.

Plum añadió que la votación para la MVP (Jugadora Más Valiosa) debería ser unánime a favor de Wilson este año. Wilson, la MVP de las Finales de la WNBA 2023 terminó tercera en la carrera por el MVP la temporada pasada.

3. El poder del All-Star

La WNBA anunció sus alineaciones para el All-Star una hora antes de que las Aces y las Fever saltaran a la cancha.

Cuando todo estuvo dicho y hecho, siete All-Stars estaban en el piso el martes.

Clark, de las Indiana (700,735 votos), y Boston (618,680) fueron primera y segunda en la votación de los fans, respectivamente, y Mitchell fue elegida por los entrenadores de la liga.

Wilson fue tercera en la votación con 607,300 votos, y es una de las cuatro Aces -junto con Gray, Plum y Young- que tienen plaza automática en el All-Star Game como miembros del equipo de Estados Unidos para los próximos Juegos Olímpicos de París.

Wilson bromeó el martes diciendo que prefería descansar durante el descanso del All-Star para poder prepararse para sus segundos Juegos Olímpicos.