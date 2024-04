Las Aces, encantadas con el draft: ‘Sentimos que nos tocó el premio gordo’

Kate Martin de Iowa, durante la segunda mitad del partido de basquetbol de semifinales de la Final Four femenina de la NCAA contra UConn, el viernes 5 de abril de 2024, en Cleveland. (AP Photo/Morry Gash)

La escolta de Iowa Kate Martin (20) supera a la escolta de UConn Ashlynn Shade (12) durante la segunda mitad de un partido de basquetbol universitario de la Final Four del Torneo femenino de la NCAA, el viernes 5 de abril de 2024, en Cleveland. (AP Photo/Morry Gash)

Las Aces no tuvieron una selección de primera ronda en el draft de la WNBA del lunes, pero la manager general Natalie Williams dijo que sentía que el equipo había añadido un par de talentos de primera ronda.

“Está claro que estamos en Las Vegas, porque sentimos que nos tocó el premio gordo”, dijo Williams.

Las Aces, que enviaron su selección de primera ronda a Los Ángeles en el intercambio de Dearica Hamby el 23 de enero de 2023, todavía tuvieron cuatro selecciones en el draft de este año.

Seleccionaron a la escolta de Syracuse Dyaisha Fair en la posición 16, a la escolta de Iowa Kate Martin en la 18 y a la pívot de Virginia Tech Elizabeth Kitley en la 24 en la segunda ronda. También eligieron a la pívot Angel Jackson, de Jackson State, en el puesto 36 de la tercera ronda.

Williams dijo que no esperaba que Fair o Kitley estuvieran en la pizarra cuando las Aces las seleccionaron.

“Estábamos esperando pacientemente a ver quién estaba disponible para nosotros”, dijo Williams. “Nos sorprendió muy gratamente ver a quién seleccionaban los demás equipos, sabiendo que las jugadoras que queríamos seguían en la pizarra del draft en todas nuestras selecciones”.

Fair, una escolta de 5 pies 5, es una gran anotadora.

Sus 3,403 puntos en la universidad la sitúan tercera en la historia de la NCAA, solo por detrás de Caitlin Clark, primera seleccionada en 2024, y de su nueva compañera Kelsey Plum.

Williams dice que ve similitudes entre Fair y la entrenadora Becky Hammon. Hammon era una escolta de baja estatura que no fue seleccionda en 1999, pero jugó 16 temporadas en la WNBA.

“Nos sentimos muy cómodas seleccionando a Dyaisha”, dijo Williams. “Sabemos lo que puede hacer. Sus estadísticas no mienten”.

Fair promedió 22.3 puntos por partido la temporada pasada en Syracuse y fue All-American de tercer equipo. Dijo que está deseando aprender de las guardas Plum, Jackie Young y Chelsea Gray.

“Quiero aprender de las veteranas tanto como sea posible”, dijo Fair. “Quiero añadir un poco de todo a mi juego”.

Kitley, All-American de segundo equipo, promedió 22.8 puntos y 11.4 rebotes por partido la temporada pasada en Virginia Tech. Se rompió el ligamento cruzado anterior al final de la temporada regular del equipo. Williams dijo que Kitley, que aporta anotación y defensa interior, podrá rehabilitarse con las Aces esta temporada.

“Estoy encantada. No se me ocurre una situación mejor en la cual estar con la situación en la que está mi pierna”, dijo Kitley. “Es un ajuste increíble. … Poder ver a A’ja Wilson, aunque no pueda jugar, sé que podré aprender mucho y mejorar”.

Martin formó equipo con Clark para ayudar a Iowa a alcanzar los dos últimos partidos por el título de la NCAA. Williams dijo que el tiro y la versatilidad de Martin destacaron para las Aces.

“No creo que Iowa lo haga tan bien como lo ha hecho durante tantos años sin Kate Martin”, dijo Williams. “Es una auténtica competidora”.

Las Aces comienzan el campamento de entrenamiento el 28 de abril. Williams dijo que el objetivo del equipo en el draft era hacer el campus más competitivo dado que la mayor parte del roster regresa tras dos campeonatos consecutivos de la WNBA.

“Va a ser un campamento competitivo”, dijo Williams. “Debería ser genial ver a las jóvenes drafteadas con el buen grupo de veteranas que tenemos”.