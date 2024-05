Las Aces renuncian a dos jugadoras, deben cortar al menos a dos más

Las Aces renunciaron el jueves a las novatas Brea Beal y Morgan Jones.

Las Aces tienen ahora 14 jugadoras en su alineación y deben reducirse a 12 antes del 13 de mayo.

Beal, una alera de 6 pies y 1 pulgada de estatura de Carolina del Sur, fue tomada en la segunda ronda del draft de la WNBA 2023 por Minnesota, pero fue dejada antes de que comenzara la temporada. Fue seleccionada para el equipo defensivo de la Southeastern Conference en 2023.

Jones, una escolta de 6-1 de Louisville, no fue seleccionada en el draft en 2023 y jugó en Grecia la temporada pasada, promediando 23.9 puntos y 10.8 rebotes por partido para el PAOK.

Beal compartió el desarrollo en las redes sociales antes del anuncio.

“Quería darles la noticia primero y hacerles saber que fue despedida de las Aces hoy”, escribió en X. “¡Fue increíble ser parte (sic) de una atmósfera de campeonato y estoy agradecida por la oportunidad! Sigo de muy buen humor y estoy deseando empezar el próximo capítulo de mi vida”.

I wanted to break the news first and let you guys know that I was waived from the Aces today. It was amazing to be apart of a championship atmosphere and I am thankful for the opportunity! I am still in great spirits and look forward to the next chapter in my life!

— Brea Beal (@QueenBrea_1) May 2, 2024