Testigo recuerda el ‘devastador’ momento en que un abogado sacó un arma y mató a su exnuera y su esposo

Cuando Lisa Rasmussen entró en el estacionamiento de Prince Law Group, sabía que la deposición sería intensa.

No tenía ni idea de que sería mortal.

“No pensaba que esto acabaría en ningún tipo de violencia, y mucho menos de la forma en que acabó”, dijo Rasmussen, que sobrevivió al tiroteo del 8 de abril en el bufete de abogados, en el que murieron tres personas.

El autor de los disparos, el abogado Joseph Houston, representaba a su hijo Dylan en una amarga batalla por la custodia cuando disparó mortalmente a su exnuera Ashley Prince, de 30 años, y al nuevo esposo de esta, Dennis Prince, de 57 años, que actuaba como abogado de ella. Houston, de 77 años, se suicidó después.

La mañana del crimen, Rasmussen representaba a la esposa de Joe Houston, Katherine “Kelly” Houston, que iba a declarar. Se incorporó al caso en enero como parte neutral.

“Me di cuenta enseguida de que había mucha animosidad y odio”, dijo Rasmussen, que revisó los expedientes y las acusaciones de ambas partes.

Rasmussen relató los hechos al Las Vegas Review-Journal.

‘Por el bien de los niños’

Poco antes de las 10 a.m., Rasmussen se reunió con la pareja junto a su auto. Katherine Houston estaba nerviosa por la deposición, pero Joe Houston parecía jovial.

“Nada me indicaba esa mañana que fuera a ponerse nervioso”, dijo Rasmussen.

Las deposiciones eran habituales en el trabajo de Joe Houston, a pesar de tratarse de un caso muy personal. Llevaba una camisa de vestir desabrochada, recordó Rasmussen. Ella no sabía que iba armado, aunque más tarde se enteró de que tenía permiso para portar armas ocultas.

El bufete de Dennis Prince era una de las muchas suites del gran edificio de oficinas de Summerlin. Dentro de la sala de conferencias acristalada, nadie intercambió las amabilidades típicas del comienzo de una deposición. No se dijo “buenos días”, ni se ofreció a nadie agua ni se indicó el baño.

En lugar de eso, el estenógrafo tomó juramento a Katherine Houston.

Su esposo de 42 años preguntó: ¿Hay esperanza de resolver alguno de estos problemas, por el bien de los niños?

En lugar de responder, Dennis Prince empezó a hacer preguntas. No hubo preludio a su interrogatorio, recuerda Rasmussen. Su primera pregunta fue sobre la relación de Dylan con el alcohol.

Disparos

Después de la tercera pregunta, que Rasmussen no consideró especialmente desencadenante, escuchó un ruido que no puede describir. Como una bomba, un estallido que vibró en su cabeza.

Al instante miró a su derecha, a Joe Houston, sentado a su lado.

Lo único que vio fue la pistola metálica que asomaba por su manga. Su experiencia en derecho penal le decía que el cañón cuadrado significaba que era semiautomática. Le dijo a la policía que era del calibre 42.

Joe Houston se levantó entonces y apuntó decididamente con el arma al otro lado de la mesa.

“Fue entonces cuando tuve claro lo que estaba pasando”, dijo Rasmussen.

Lo único que recuerda es el silencio. No vio lo que les había ocurrido a Ashley Prince ni a Dennis Prince. El estenógrafo saltó a la puerta. Entonces, Rasmussen se levantó de un salto y tomó a su cliente, que estaba congelada en su asiento.

“Quizá debería haberle dicho que parara”, dijo más tarde. “Pero tu instinto es simplemente salir. Son disparos. No se puede discutir con disparos”.

Frenética, Rasmussen golpeó las puertas dobles de un despacho cercano.

“¡Por favor, ayúdennos! Llamen al 911”, recuerda haber gritado.

Katherine Houston se tambaleaba mientras su abogada la guiaba por el pasillo, repitiendo: “¿Por qué hizo eso?”.

Rasmussen dice que escuchó un grito. No recuerda si se oyó antes o después de los disparos.

Finalmente, un hombre que se encontraba en una oficina cercana tomó a las dos mujeres y las puso a salvo.

Todos se sentaron horrorizados.

A la espera de respuestas

Pasaron horas antes de que se conocieran los detalles de lo ocurrido.

Finalmente, la policía desalojó el edificio de oficinas y sacó a los sobrevivientes a punta de pistola y con las manos en alto, una táctica que se usa en situaciones de tiroteo activo.

Mientras esperaba con su cliente en el estacionamiento, Rasmussen se fijó en la fila de ambulancias que había en la calle. No habían entrado a rescatar a nadie. Rasmussen se dirigió varias veces hacia el agente que los vigilaba. Su cliente estaba llorando.

“¿Puede decirle, por favor, si su esposo ha muerto?”, le preguntó. “Necesita saberlo”.

Hasta última hora de la tarde no supieron que habían muerto tres personas. Justo antes de medianoche, Rasmussen recuperó su iPad, su bolso y otros objetos personales.

Sus documentos judiciales estaban cubiertos de sangre.

‘Un día devastador’

“Fue un día realmente devastador”, dijo Rasmussen. “Toda la escena era surrealista”.

Los Houston están de luto por todas las vidas perdidas e intentan hacerse a la idea de cómo pudo ocurrir, dijo Rasmussen.

No sabe si Joe Houston planeó el tiroteo. Pero si lo hizo, algunas cosas no tendrían sentido, dijo Rasmussen. Como el hecho de que Joe Houston pidiera a Dennis Prince que no llevara a Ashley Prince a la deposición. Y cuando los Houston entraron en la sala de conferencias, quisieron sentarse al otro lado de la mesa, que estaba más lejos de la salida. Dennis había insistido en que se movieran; no quería estar de espaldas a la puerta.

Rasmussen dijo que espera que se hagan ajustes en la comunidad jurídica para crear más civismo entre las partes en casos tan emotivos.

“Entiendo que algunas personas realmente necesitan representación familiar porque no tienen otros recursos”, dijo. “Pero creo que es una conversación que tenemos que seguir teniendo, porque esto fue particularmente tóxico”.