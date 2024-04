Mujer pidió seguridad antes del tiroteo de Summerlin que dejó 3 muertos

Ashley Prince quería seguridad durante una deposición en su caso de custodia infantil, pero canceló la solicitud después de enterarse de que su exesposo no asistiría a la reunión, de acuerdo con comunicaciones compartidas con el Las Vegas Review-Journal el martes.

La mujer y su nuevo esposo, Dennis Prince, un abogado que la representaba en el caso de custodia, fueron asesinados a tiros el lunes por la mañana por el padre de su exmarido durante la declaración.

Cinco días antes, en medio de una polémica batalla por la custodia con Dylan Houston, Dennis Prince había enviado a Houston fotos y detalles de una investigación privada, según las comunicaciones compartidas con el Review-Journal. Una investigación mostró que Houston había estado bebiendo y conduciendo apenas el 29 de marzo, según los registros judiciales.

A la 1:28 a.m. del jueves, Houston envió un correo electrónico a Prince, según las capturas de pantalla compartidas con el Review-Journal.

“¿Todo lo que tienes es esto?”, decía el correo electrónico. “¿Necesitabas tiempo extra para ello? Menos mal que contrataste a Shannon (Wilson), no querrías seguir pagando a Jones y Lobello por su trabajo. Jajajaja de vuelta a la mesa de planeación supongo, 1000 por hora no consiguen mucho en estos días. No tienes ni idea de lo que te espera, todas tus cartas están sobre la mesa, y yo no he jugado ni una”.

Cerró el correo electrónico con un emoji entrecerrando los ojos y riéndose con lágrimas.

Los registros judiciales indican que Houston se declaró inocente de un delito menor de conducción temeraria, que se derivó de un arresto en octubre de 2020, en febrero de 2022. Se le ordenó completar servicio comunitario y clases sobre conducción bajo el efecto de sustancias (DUI).

Dennis Prince, de 57 años, y su esposa de 30 años de edad murieron en la declaración dentro de las oficinas de Prince Law Group en Summerlin. Eran padres de un bebé.

Lucha por la custodia

El autor de los disparos fue el padre de Houston, Joseph Houston II, de 77 años, quien volvió el arma contra sí mismo, según las autoridades y personas familiarizadas con el ataque. Joseph Houston, abogado desde hace muchos años, representaba a su hijo en la batalla por la custodia.

Los registros judiciales muestran que Dylan Houston, que también es abogado en Las Vegas, solicitó el divorcio de Ashley en octubre de 2021 tras cuatro años de matrimonio.

Un decreto de divorcio emitido un mes después otorgó a la pareja la custodia física y legal conjunta de dos hijos. Pero la custodia de los niños, ahora de cinco y cuatro años, seguía en disputa.

Pocas horas después de los asesinatos, los abogados de Ashley Prince presentaron una moción de emergencia solicitando que la custodia exclusiva de los niños fuera otorgada a la hermana de la mujer muerta. El juez accedió a la petición.

En esa moción, los abogados de Ashley Prince escribieron que las acciones de Dylan Houston en el momento del tiroteo sugerían que “conocía o debía conocer las intenciones de su padre antes de cometer estos actos atroces”.

En una declaración judicial, Dylan Houston negó las acusaciones. No se pudo contactar con él para que hiciera comentarios el martes.

El investigador privado Hal de Becker III había sido contratado en marzo de 2022 por los abogados que representaban a Ashley Prince, entonces Ashley Houston.

El abogado John Jones, que también la representaba, alegó en una declaración de mayo que los procedimientos de custodia involucraban acusaciones de abuso de sustancias contra Dylan Houston, incluida “una prueba de drogas positiva para cocaína”.

Preocupación por la seguridad

El 4 de abril, Ashley Prince envió un mensaje de texto al investigador privado, según una captura de pantalla compartida con el Review-Journal.

“¿Tienes alguna seguridad privada que recomiendes?”, preguntó.

“Sí, por supuesto”, respondió el investigador. “¿Cuáles son sus preocupaciones inmediatas?”

Ashley Prince envió un mensaje de texto: “Tenemos una declaración el lunes a las 10 con él en la oficina de Dennis, así que como 4 horas el lunes por la mañana Dylan tiene una tonelada de armas en esa casa”.

El investigador respondió: “Entendido. Se lo facilitaremos. ¿Están todas sus armas registradas? Supongo que no”.

Ella respondió al investigador: “Ok gracias me sentiría mejor de esa manera Honestamente no sé mucho de su padre porque es en la casa de sus padres donde vive”.

En un mensaje de texto un minuto después añadió: “(No sé) si Dylan estará allí pero por si acaso”.

A las 9:11 a.m. del jueves, pidió más seguridad al investigador.

“También el viernes a las 9:30 en su escuela para un desfile porque entonces estaré sola el viernes 12”, escribió en un mensaje de texto al investigador.

A las 1:46 p.m. del jueves, canceló la seguridad para la declaración.

“Nada lunes; él no estará allí”, escribió.

Dylan Houston es socio de la oficina en Las Vegas de Resnick & Louis, según el sitio web de la firma, y tiene experiencia en todas las áreas de litigios civiles. Antes de unirse a Resnick & Louis, trabajó para una empresa nacional de defensa de seguros durante casi siete años.

Recibió su licenciatura de UNLV en 2011, según el sitio web de la firma, y su título de abogado en 2014 de la California Western School of Law.

Según el sitio web del Colegio de Abogados del Estado de Nevada, tiene licencia para ejercer la abogacía en Nevada desde 2015, y su padre obtuvo la licencia en 1974.