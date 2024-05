Un nuevo libro detalla la vida y la muerte de reportero de investigación asesinado

Para sacudirse la tensión después de completar una historia de periodismo de investigación, un par de colegas de Las Vegas Review-Journal a veces jugaban entre ellos: si alguien iba tras uno de ellos, el otro escribiría sobre ello.

Arthur Kane, editor de investigación del Review-Journal, afirmó el jueves que un nuevo libro escrito tras el asesinato de Jeff German espera cumplir esa promesa.

“The Last Story: The Murder of an Investigative Journalist in Las Vegas” (La última historia: El asesinato de un periodista de investigación en Las Vegas), ya está a la venta.

Kane firmará su libro el martes en un local de Barnes & Noble en Las Vegas.

El evento está programado para comenzar a las 7 p.m. en 2191 N. Rainbow Blvd. Kane dijo que daría breves comentarios y responderá preguntas.

“Siento que estoy cumpliendo esa promesa al escribir este libro”, dijo Kane en una entrevista telefónica.

German fue hallado muerto frente a su casa en septiembre de 2022.

La policía y la fiscalía de Las Vegas acusaron a Robert Telles, entonces administrador público del Condado Clark, de matar al periodista que había investigado denuncias de mala conducta en la oficina del funcionario.

La serie de reportajes coincidió con la derrota de Telles durante un intento de reelección.

El exfuncionario está a la espera de juicio.

“En La última historia, Kane narra con intensidad el coraje, la traición y la implacable búsqueda de la justicia”, dice la descripción del libro.

Kane destacó la atención nacional que recibió el asesinato inmediatamente después de que Telles fuera arrestado días después del crimen.

Pero unos meses después, Kane observó que la gente con la que hablaba -incluso entre los círculos periodísticos- no había escuchado hablar de la muerte de German.

El deseo de honrar y mantener vivo el legado de German inspiró a Kane a escribir un relato exhaustivo, dijo Kane.

“La historia tenía que salir a la luz, porque en este país no se espera que un periodista sea asesinado”, dijo Kane. “Este trabajo no es solo sentarse detrás del teclado, puede ser peligroso”.

Kane escribió el libro de forma independiente, durante su tiempo libre al frente del equipo de investigación del Review-Journal. O como él lo describió: “Cada momento de vigilia que no estaba en el trabajo”.

Dijo que entrevistó hasta 90 personas al menos una vez, y miró a través de pilas de documentos y archivos relacionados con la carrera de cuatro décadas de German.

German y Kane trabajaron juntos a partir de 2016.

Después de que cada uno de ellos completara una gran historia, se advertían mutuamente: “Será mejor que tengas cuidado”, recordaba Kane.

Era una forma de complementar el trabajo del otro, señaló.

Unas dos semanas antes del asesinato de German, Kane recordó que le dijo: “colega, este hombre irá por ti”.

German respondió: “Será mejor que escribas sobre ello”.

El libro, de 286 páginas, fue publicado por Wildblue Press.