Abogado de Las Vegas asesinado es recordado como ‘fantástico en todo’

La mayor personalidad en la sala. Un padre involucrado. Una motivación para el éxito sin igual.

Así es como Susan Barrett, de 56 años, recordó a su “muy sociable” exesposo de más de dos décadas, Dennis Prince, de 57 años.

“No conozco a otra persona que tenga la motivación que él tenía”, dijo Barrett.

La segunda exesposa de Prince, Nancy Bernstein, con la que comparte un hijo de nueve años y que estuvo casada con Prince poco más de cuatro años, desde febrero de 2014 hasta su divorcio en julio de 2018, recordó a Prince como un “genio legal”, el “mejor padre” y “fantástico en todo”.

Su tercera exesposa, Elena Machín-Prince, de 52 años, con la que estuvo casado de marzo de 2019 a julio de 2023, también estaba procesando el asesinato. “Una montaña rusa de emociones”, dijo.

Prince, un prominente abogado civil de Las Vegas, fue asesinado junto a su cuarta esposa Ashley, de 30 años, en su bufete de abogados de Summerlin el lunes por otro abogado, Joseph Houston II, de 77 años, quien luego apuntó el arma contra sí mismo.

El dolor de los familiares

Los dos hijos adultos de Barrett y Prince, Scot, de 34 años, y Taylor, de 31, también han lamentado la pérdida de su padre, quien en su infancia entrenó a los equipos de béisbol de Scot y apoyó la carrera ecuestre de Taylor.

Bernstein dijo que ella y Barrett y todos los hijos de Prince, incluida la bebé, han pasado tiempo juntos.

“Él es muy fuerte. Se parece mucho a su padre”, dijo Bernstein sobre su hijo y de Prince. “Hoy fue a la escuela y está jugando al béisbol y le va bien y toda la familia está junta”.

Prince era golfista, un excelente jugador de tenis y le encantaba conducir motocicletas Harley-Davidson, habiendo tenido varias, dijo Bernstein.

Bernstein, también abogada, se está postulando como candidata a jueza del Tribunal de Justicia de Las Vegas. Tras la muerte de Prince, dijo, está más decidida a ganar esa elección en noviembre.

“Más que nunca, quiero ganar”, dijo Bernstein. “Dennis siempre me decía que debería hacerlo, que tengo que hacerlo, y me apoyaba mucho”.

‘Obviamente estamos horrorizados’

Barrett, quien estuvo casada con Prince durante casi 23 años, desde septiembre de 1988 hasta su divorcio en junio de 2011, compartió recuerdos de su vida juntos mientras también describía cómo su familia estaba navegando por su dolor.

Scot, dijo Barrett, es un estudiante de Derecho de la UNLV que estaba siguiendo los pasos de su padre para convertirse en abogado y trabajar en el despacho de su padre, Prince Law Group. Pero Scot, dijo su madre, no estaba en la oficina el lunes por la mañana.

Taylor, quien vive en Boston con su esposo y su hijo pequeño, y Barrett, quien se volvió a casar y vive en Texas, volaron a Las Vegas el lunes por la noche.

“Obviamente estamos horrorizados”, dijo Barrett. “Es lo peor de lo peor que podía pasar”.

Los hijos adultos, dijo Barrett, también estaban con y consolando a su joven hermanastro.

“Es impactante, obviamente. Tengo que mantenerme fuerte por mi hijo”, dijo Bernstein sobre el niño.

Para Prince, quien nació y creció en Las Vegas y estudió en Bonanza High School, su principal motivador era “el fracaso”, dijo Barrett.

“Eso no iba a ocurrir”, dijo Barrett. “No era una opción”.

Barrett recordó que ella y Prince criaron a su familia mientras la carrera de él despegaba.

Tras casarse, y después de que Prince se graduara en Finanzas de la UNLV, los dos oriundos de Las Vegas se mudaron a San Diego alrededor de 1990 para que Prince pudiera ir a la escuela de Derecho.

Barrett apoyó financieramente a la familia mientras Prince se graduaba en Derecho de la California Western School of Law.

“Yo lo apoyé durante sus estudios de Derecho”, dijo.

Después de que Prince se graduara alrededor de 1993, la pareja se mudó a Las Vegas con su familia, que ahora incluía a Taylor y Scot.

Fueron buenos años, dice Barrett. “De hecho, fueron los mejores”, dijo, con la voz emocionada.

Barrett se negó a decir porqué se divorciaron ella y Prince, pero dijo que ella y su exesposo tenían una relación amistosa como co-padres.

“Él le dijo a todas sus esposas que si no fuera por mí, él no sería quien es”, dijo Barrett.

En su carrera, Prince llegaría a convertirse en uno de los litigantes civiles mejor considerados de Nevada, han dicho sus colegas abogados.

“Dennis era un peso pesado”, dijo John Curtas, un abogado municipal adjunto de la ciudad de Las Vegas que dijo haber conocido a Prince durante años.

‘Me despertó’

Los archivos del Review-Journal, que documentan algunos de los casos en los que estuvo implicado Prince, también contienen menciones a su carrera de tenista en la preparatoria, incluido un artículo del 30 de septiembre de 1982 en el que Prince hablaba de su participación en su primer torneo dos semanas después de tomar una raqueta por primera vez, recibir una paliza y prometer que se esforzaría.

“No iba con la idea de ganar, pero no creía que me fueran a ganar tan mal”, dijo Prince, que entonces tenía 15 años. “Pero no me rendí. Volví y empecé a trabajar más duro. En cierto modo me despertó”.

En 2015, Prince representó a un exjugador de football de UNLV que recibió más de 4.2 millones de dólares después de una cirugía espinal mal hecha.

En 2016, un mecánico de Las Vegas representado por Prince recibió 6.6 millones de dólares tras una demanda en la que acusaba a un médico local de golpear su auto.

En 2017, un hombre de 70 años representado por Prince recibió una indemnización de 1.95 millones de dólares después de que unas vieiras envueltas en tocino comidas en un club campestre de Las Vegas provocaran múltiples intervenciones quirúrgicas después de que un palillo roto quedara alojado en su cavidad abdominal.

Pero la carrera de Prince no ha estado exenta de polémica.

En enero de 2020, fue amonestado por el Colegio de Abogados del Estado de Nevada después de que un socio en Eglet, Prince, el despacho que compartía con Robert Eglet, otro prominente abogado civil de Las Vegas a quien Barrett llamó mentor de Prince, descubriera en enero de 2019 que Prince había estado usando una tarjeta American Express emitida por el despacho para gastos personales, según la Carta de Reprimenda que el colegio de abogados emitió contra Prince.

Prince reembolsó a la firma más de 136 mil dólares, pero el colegio de abogados del estado dijo en la carta que estaba “preocupado por su conducta en lo que respecta al uso de la tarjeta” y reprendió a Prince.

Su trabajo legal continuó.

En enero, Prince representaba a los padres de una adolescente que presentó una demanda contra el Distrito Escolar del Condado Clark y el sindicato de maestros, alegando que protegen a los maestros acusados de mala conducta sexual al permitirles trasladarse a otras escuelas.

“Se necesitan casos civiles como este para efectuar cambios”, declaró Prince al Review-Journal en aquel momento.