Telles vende 4 propiedades de alquiler en Arkansas

El exfuncionario del Condado de Clark acusado del asesinato de Jeff German, reportero de investigación del Review-Journal, había dicho que no podía permitirse un abogado.

El exadministrador público del Condado de Clark Robert Telles, acusado de asesinar al periodista de investigación Jeff German, sale de la sala del tribunal antes de una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el miércoles 15 de noviembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El exfuncionario público acusado de matar a Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal, realizó dos importantes movimientos financieros este año, a medida que se acerca su juicio por homicidio.

En junio, Robert Telles, un exadministrador público del Condado de Clark, vendió cuatro propiedades de alquiler que poseía en Hot Springs, Arkansas, por un total de 485 mil dólares a una empresa con sede en Texas, según muestran los registros públicos. Telles, quien permanece en el Centro de Detención del Condado de Clark sin derecho a fianza, compró las propiedades en 2019 por 322 mil dólares.

Se representa a sí mismo y se ha declarado inocente de un cargo de homicidio.

Los registros públicos también muestran que el 1 de febrero Telles sacó una línea de crédito hipotecario de 125 mil dólares de Discover Bank contra la casa que posee con su esposa en el área de Peccole Ranch al este de Summerlin.

“Es todo para gastos legales”, dijo Telles durante una entrevista con el Las Vegas Review-Journal desde el Centro de Detención del Condado de Clark el 5 de diciembre. “Es material que ya he gastado hasta ahora y material que voy a gastar”.

Telles explicó además que cuando vendió las propiedades de alquiler fue para pagar la línea de crédito de la segunda hipoteca de la casa que posee, que él y su esposa compraron originalmente por 215 mil dólares en 2011.

“Francamente, no podía tener una segunda hipoteca sobre la casa por mucho tiempo porque no quería que mi esposa se preocupara”, dijo. “Quiero decir, ella ahora solo depende de sus ingresos”.

Problemas financieros

Telles también se quejó de que el dinero escasea para su esposa y sus hijos.

“Ahora mismo las cosas son insostenibles”, dijo Telles respecto a su situación financiera actual. “Tenemos tres hijos, tenemos la hipoteca, tenemos otras obligaciones, y ahora mismo es con un solo ingreso. Así que con el dinero que tengo, gran parte se va en el pago de intereses, … se va en el pago del abogado”.

Desde su arresto en septiembre de 2022, Telles ha pasado por una serie de abogados, incluyendo el despido de su defensor público por abogados privados y luego la decisión de representarse a sí mismo. Se decidió por los abogados privados aproximadamente una semana después de que el Review-Journal informara de que tenía importantes activos que podrían haberle descalificado para obtener un abogado financiado por los contribuyentes.

Tras separarse de dos abogados privados, Telles pidió un abogado de oficio de reserva para que le asesorara, pero esta vez el juez del caso le interrogó sobre sus bienes.

En abril, la juez de distrito Michelle Leavitt determinó que Telles no tenía derecho a un abogado de oficio debido a sus activos financieros. Antes de ser elegido, Telles dirigía Accolade Law, un pequeño bufete centrado en sucesiones y planificación patrimonial. En octubre de 2022, un juez concedió la divulgación de la información financiera sobre Telles, quien indicó que antes de ser destituido de su cargo ganaba 10 mil dólares al mes y su esposa 10 mil 500 dólares al mes.

El exfiscal del Condado de Clark Thomas Moskal, quien ahora es abogado defensor privado, dijo que, si Telles quiere que un defensor público vuelva a tomar su caso, lo más probable es que se le pueda otorgar uno.

“Todas esas cosas financieras no importan a los ojos de los tribunales”, dijo. “Si quiere un abogado, le van a poner un abogado en un caso como este, porque si va a juicio no quieren que le den la vuelta a algo en la apelación más adelante. (Los tribunales) siempre prefieren que alguien tenga un abogado y no que se represente a sí mismo, porque la autorrepresentación siempre sale fatal, incluso para alguien como él, que es abogado. Así que todos los implicados, los fiscales, el juez, todos prefieren que este tipo tenga un abogado defensor”.

Moskal añadió que Telles no es un cliente ideal, sin embargo, dada su formación jurídica.

“Algunos colegas míos consideraron la posibilidad de representar a Telles, y yo nunca querría representar a este tipo, especialmente porque él mismo es abogado”, dijo. “Te va a dar todo tipo de órdenes ladrando, presenta esta impugnación, haz esto, haz lo otro”.

La próxima audiencia del caso penal de Telles está prevista para el 17 de enero.