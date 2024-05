Ofrecen 36 mil dólares de recompensa en caso de asesinato de 19 burros en 2019

El gobierno federal y entidades privadas han aumentado la recompensa total a 36 mil dólares por información “que conduzca a la justicia” en un caso que tiene casi 5 años en el que se disparó y asesinó a 19 burros salvajes.

Los asesinatos ocurrieron entre Baker, California y Primm en agosto de 2019, según un comunicado de prensa de la Oficina de Administración de Tierras, que ofrece 10 mil dólares de la recompensa.

Recompensas adicionales están siendo ofrecidas por American Wild Horse Conservation (6,500 dólares), The Humane Society of the United States (2,500 dólares), The Platero Project-Seattle (16 mil dólares) y el Animal Defense Council (mil dólares).

Los investigadores creen que los asesinatos están relacionados con dos vehículos, ambas camionetas Toyota blancas de 2008, y con cartuchos pintados de forma única encontrados en el lugar de los hechos.

“Los burros salvajes son una parte valiosa de nuestro patrimonio cultural compartido en el Oeste americano, y estamos comprometidos a encontrar y procesar a los responsables de este crimen sin sentido”, dijo Holle Waddel, jefe de la división de caballos y burros salvajes de la Oficina de Gestión de Tierras (BLM). Animo a cualquiera que tenga información sobre estos crímenes a que se presente”.

Suzanne Roy, directora ejecutiva de American Wild Horse Conservation, declaró en un comunicado de prensa que “estos burros inocentes fueron víctimas de un acto de violencia sin sentido. Los autores de estos delitos federales deben ser llevados ante la justicia”.

“Quienquiera que haya cometido este monstruoso crimen ha mostrado tal desprecio por la vida que constituye una amenaza no solo para estos dulces animales, sino para nuestra sociedad en general”, declaró Kitty Block, presidenta y directora ejecutiva de la Humane Society of the United States.

Los guardabosques de BLM identificaron dos vehículos de interés y quieren hablar con los dueños de una camioneta Toyota 2008 gris o plateada de cabina extendida con guardabarros ensanchados y un protector de maleza, y una camioneta Toyota 2008 blanca de cabina extendida con una caravana blanca, llantas blancas, techo solar y protector de maleza.

La vigilancia por video capturó a ambos vehículos viajando juntos y vistos por última vez en Primm el 13 de agosto de 2019, aproximadamente a las 6:32 a.m, en el estacionamiento del Whiskey Pete’s Hotel and Casino.