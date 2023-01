Vuelve a caer la tasa de vacunación en jardines de niños de Estados Unidos, según datos

enero 25, 2023 - 9:34 am

ARCHIVO - Estudiantes de jardín de niños distanciados esperan a que sus padres los recojan en el primer día de aprendizaje en persona en Maurice Sendak Elementary School el 13 de abril de 2021, en Los Ángeles. Las tasas de vacunación de los alumnos de jardín de niños de Estados Unidos en 2022 experimentaron una caída significativa por segundo año consecutivo, según los nuevos datos publicados el jueves 12 de enero de 2023, y funcionarios federales preocupados están lanzando una nueva campaña para tratar de ayudar a que vuelvan a subir. (AP Photo/Jae C. Hong, Archivo)

Las tasas de vacunación de los menores en jardín de niños en Estados Unidos volvieron a caer el año pasado, y las autoridades federales están iniciando una nueva campaña para tratar de elevarlas.

Normalmente, entre el 94 y el 95 por ciento de los menores en jardín de niños están vacunados contra el sarampión, el tétanos y otras enfermedades. Las tasas de vacunación cayeron por debajo del 94 por ciento en el curso escolar 2020-21, durante el primer año de la pandemia de COVID-19.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado este mes encontró que las tasas cayeron de nuevo en el año escolar 2021-2022, a alrededor del 93 por ciento.

La pandemia interrumpió las vacunaciones y otros servicios rutinarios de atención a la salud de los niños, y puso a prueba la capacidad de los administradores y enfermeras de las escuelas para hacer un seguimiento de los niños que no estaban al día con sus vacunas. Los responsables de los CDC señalaron que la disminución de la confianza en las vacunas es otra causa probable.

“Creo que es una combinación de todos estos factores”, dijo la doctora Georgina Peacock, directora de la división de inmunización de los CDC.

Las autoridades de salud se centran en el jardín de niños porque es cuando la mayoría de los niños entran en el sistema escolar. Las escuelas públicas suelen exigir la vacunación como condición para la asistencia, aunque se permiten algunas exenciones.

Estas exenciones aumentaron ligeramente el curso pasado, pero Shannon Stokley, de los CDC, afirma que no son la causa principal del descenso. Más bien, más escuelas relajaron sus políticas para permitir la inscripción, mientras que da a las familias un periodo de gracia para obtener vacunas, dijo.

Las nuevas cifras sugieren que hasta 275 mil menores de jardín de niños carecen de protección vacunal completa.

La caída de las tasas de vacunación abre la puerta a brotes de enfermedades que antes se creían superadas, dicen los expertos. Señalan un caso de poliomielitis paralítica reportado el año pasado en Nueva York y los recientes brotes de sarampión en Minnesota y Ohio.

Estos brotes coinciden con datos anecdóticos y de encuestas que sugieren que cada vez más padres cuestionan las vacunas infantiles fundamentales, celebradas durante mucho tiempo como éxitos de la salud pública.

Una encuesta de Kaiser Family Foundation en diciembre encontró menos apoyo entre los padres para los requisitos de vacunas escolares en comparación con una encuesta de 2019.

“Es una locura. Hay tanto trabajo por hacer”, dijo el doctor Jason Newland, médico pediatra de enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños de St. Louis y vicepresidente de salud comunitaria en la Universidad de Washington.

Otros médicos le han dicho que cada vez más padres son selectivos con las vacunas que administran a sus hijos. Los datos de los CDC así lo reflejan: La tasa de vacunación contra la varicela cayó más bruscamente que la de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Este mes, los CDC lanzaron una campaña llamada “Let’s RISE”, acrónimo de Routine Immunizations on Schedule for Everyone (Vacunaciones sistemáticas programadas para todos). Incluye nuevos materiales educativos para ayudar a los médicos a hablar con las familias sobre las vacunas, así como información para las familias que tengan preguntas sobre las vacunas.

Fomentar la confianza en las vacunas “es algo que tiene que ocurrir a nivel local y comunitario”, dijo Peacock.

El estudio de los CDC de este mes se basó en los reportes de vacunación en jardines de niños públicos de 49 estados y en los reportes de escuelas privadas de 48 estados. Montana no reportó datos.

Las tasas varían en todo el país. Los funcionarios de los CDC observaron aumentos significativos en algunos estados, como Hawai, Maine, Maryland y Wyoming. Pero en la mayoría de los estados hubo descensos, siendo los mayores en Mississippi, Georgia y Wisconsin.

En Nevada, la tasa de vacunación se redujo a alrededor del 92 por ciento de alrededor del 96 por ciento para 2020-2021.

Un segundo reporte de los CDC publicado este mes encontró que las tasas generales de vacunación entre los niños más pequeños se mantuvieron altas y estables, aunque hubo descensos entre los niños pobres y los que vivían en zonas rurales. El reporte se basó en una encuesta telefónica nacional realizada en 2021 a padres de niños de alrededor de dos años de edad.

¿A qué se debe la diferencia? Funcionarios de los CDC dijeron que parece que los médicos y los padres se aseguraron de que los niños más pequeños y más vulnerables recibieran la protección inicial de la vacuna durante la pandemia, pero puede haber habido una disminución en la obtención de dosis de refuerzo y vacunas adicionales a medida que los niños crecían.